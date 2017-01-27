TNG傳明年美上市 集資23.5億

料用作發展港虛擬銀行

彭博社報道指出，據消息人士表示，TNG正與顧問準備擬議股份發行的計劃，目標明年掛牌，公司估值接近10億美元（約78.3億港元）。據了解，TNG擬將上市集資所得用於香港虛擬銀行業務及海外市場的發展，惟該報道稱TNG代表拒絕置評。

TNG分別在其A輪及B輪融資，籌集了1.15億美元（約9億港元）及1.2億美元（約9.4億港元）。TNG創辦人兼行政總裁江慶恩早前曾表示，公司傾向到美國上市，惟當時未有提及時間表，他認為雖然港交所（0388）推出同股不同權改革，但因金融科技公司未有如生物科技公司享有較寬鬆的上市要求，故香港掛牌誘因不大；同時透露公司已開始錄得盈利。去年底開始，TNG至少完成收購逾8家海外匯款公司，包括上月以2800萬美元（約2.18億港元）收購全球跨境支付平台Tranglo Sdn Bhd（Tranglo），TNG完成交易後持有Tranglo 60%股份。TNG今年5月亦被發現獲鄭家純控制、新世界（0017）旗下的新創建（0659）入股5%。