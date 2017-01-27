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恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市

【明報專訊】中國恒大（3333）在上月底抽水18億美元（逾140億港元）後，昨公布擬再增發一筆2020年到期，票息11厘的10億美元（約78億港元）優先票據，所得款項用於現有離岸債務再融資，半個月已向市場抽水近28億美元（約218億港元）。受到恒大連環抽水消息影響，內房債市被拖冧，時代中國（1233）、合景泰富（1813）等多隻債價跌至新低。

明報記者 方楚茵

隨着內房水緊、內地樓市市場轉向等憂慮加深，加上內地融資渠道未見放鬆及債市供應不絕下，內房股的再融資壓力日增。內房股變相「發得快，好世界」，紛紛發行高息債吸客，內房債券發行需重回2014年、2015年的雙位數高息水平才有需求。

時代中國擬發美元債再融資

近期一眾內房空群而出「撲水」，除了已經公布發行新債的合景泰富、雅居樂（3383）外，恒大上述的18億美元債券更要主席許家印自行認購當中10億美元。後來者尚有時代中國公布，有意發行有擔保美元定息優先票據。時代今次撲水同樣為現有債務再融資，而發行與否將取決於市况及投資者意願。

供應急增 多隻內房債價急跌

然而，債券供應急增，伴隨的是債券價格急降，內房企的債價昨再現波動。截至昨晚9時，合景泰富一隻2024年到期本金額3億美元票息5.875厘的優先票據，價格跌0.562至77.471。

另一隻2022年到期的6厘優先票據亦跌0.583至86.875；時代中國一隻2023年到期本金3億美元的票息6.6厘優先票據亦跌0.887至82.363。

分析：明年內房銷售增長放緩

內地樓市調控未放寬下，繼評級機構標普預期明年售價將持平或下跌5%，銷售量跌3%至7%，明年全國商品房銷售面積跌8%至12%後，惠譽亦將內房2018年前景由穩定轉為負面，隨着內房今年銷量增長放緩至低單位數，料明年銷量將要跌5%至10%。惠譽指出，由於內地經濟放緩、市場氣氛惡化導致銷量及樓價下跌，內地開發商2019年將面對愈加困難的市場環境。

相關字詞﹕雅居樂 債券 內房股 許家印 時代中國 合景泰富 中國恒大

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