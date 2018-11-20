經濟
下一篇 上一篇

外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請

【明報專訊】路透社引述消息人士指，中國將於明年初接受境外保險公司申請控股中外合資公司，甚至提早比原定在3年後取消外資持股比例的時間，預計將在明年首季有最終規定，並接受有意向的外資申請。除英國保誠（2378）和加拿大永明金融近月曾表示有意增加合資公司股份外，消息人士指李澤楷旗下的富衛亦有意申請。

當局5月提意見稿至今未有公布

中國監管機構去年11月宣布逐步開放外資持有合資壽險公司股份比例，自今年5月就修例提出意見稿後，再未有下一步公布。

有意見擔心中美貿易戰會減慢中國開放壽險市場，不過路透引述外資保險公司高層人士表示，儘管在其他方面面臨挑戰，但沒有看到中國考慮推遲或者擱置開放金融領域承諾的迹象；即使出現變化，就是他們正在考慮推進。他指銀保監結束徵求意見後，目前正評估收到的回覆。

富衛回應路透：曾申合資執照

路透指出，今年早前銀保監建議一系列措施，包括禁止外資保險商大股東在收購後5年內出售股份。銀保監未有回覆路透查詢；富衛回應路透社稱，該行在5月曾向銀保監申請合資執照，並指在中國客戶金融和保險需求方面，看到巨大商機。

李澤楷在2013年收購ING的香港、澳門和泰國保險和養老金業務後，近年積極拓展香港以外的保險市場，上個月宣布約以24億港元向澳洲聯邦銀行收購印尼壽險業務80%股權；2016年宣布向AIG收購日本富士生命保險，交易於去年完成。

相關字詞﹕富衛

上 / 下一篇新聞

美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
城商行不良貸款率 升0.1百分點
城商行不良貸款率 升0.1百分點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
鄭家純：料港樓價10%上落
鄭家純：料港樓價10%上落
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
TNG傳明年美上市 集資23.5億
TNG傳明年美上市 集資23.5億
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
壹傳媒落實售台物業 今復牌
壹傳媒落實售台物業 今復牌
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
結婚置業實現後才訂長遠計劃
結婚置業實現後才訂長遠計劃
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
劉思明﹕中港地產股呈強勢
劉思明﹕中港地產股呈強勢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
尚譽首宗租賃 呎租高見77元
尚譽首宗租賃 呎租高見77元