外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請

當局5月提意見稿至今未有公布

中國監管機構去年11月宣布逐步開放外資持有合資壽險公司股份比例，自今年5月就修例提出意見稿後，再未有下一步公布。

有意見擔心中美貿易戰會減慢中國開放壽險市場，不過路透引述外資保險公司高層人士表示，儘管在其他方面面臨挑戰，但沒有看到中國考慮推遲或者擱置開放金融領域承諾的迹象；即使出現變化，就是他們正在考慮推進。他指銀保監結束徵求意見後，目前正評估收到的回覆。

富衛回應路透：曾申合資執照

路透指出，今年早前銀保監建議一系列措施，包括禁止外資保險商大股東在收購後5年內出售股份。銀保監未有回覆路透查詢；富衛回應路透社稱，該行在5月曾向銀保監申請合資執照，並指在中國客戶金融和保險需求方面，看到巨大商機。

李澤楷在2013年收購ING的香港、澳門和泰國保險和養老金業務後，近年積極拓展香港以外的保險市場，上個月宣布約以24億港元向澳洲聯邦銀行收購印尼壽險業務80%股權；2016年宣布向AIG收購日本富士生命保險，交易於去年完成。