高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級

高盛解釋，香港經濟及股票市場對資產價格十分敏感，美國息口持續上升，將令香港樓市在未來兩年最多跌20%，目前部分本地地產股已在每股資產淨值（NAV）的折讓反映此情况。該行指出，MSCI香港指數於11月13日（上周二）報15,199點，至2019年年底的目標為15,900點。

料A股明年首季尾見底 維持「增持」

至於中國方面，高盛預期，中國2019年的經濟增長為6.2%，相信A股最有可能於2019年第一季末觸底，當前估值在周期低位徘徊，隨着MSCI納入A股，帶來的資金流入中國，中國內地股票需求企穩，預測明年每股盈利增長可達至7%。

高盛又指出，中國的結構成長和股票回報前景與市場化改革承諾有關，改革可以令私人企業在公平的競爭環境發展，推動生產力。該行認為，如果中美貿易的緊張局勢有所緩解，加上中國經濟增速觸底及確立寬鬆政策，可帶動股票的估值回升。高盛估計，滬深300指數至2019年年底可達至3700點，指數於11月13日（上周二）報3237點。