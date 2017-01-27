本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點

明報記者 蕭嘉聰

港股昨跟隨A股做好，早段曾高見26,397點，其後升幅收窄，午後於26,200點至26,360點區間橫行，全日收報26,372點，升188點或0.72%，成功收復50天線（26,256點），成交增加但依然偏低，較上日增25.5%至803億元。國指收市升47點或0.45%，報10,631點。滬深兩市同樣連升三日，合計成交金額為4759億元人民幣。

美聯儲局「放鴿」 地產股全線揚

大行摩根士丹利認為，美聯儲官員上周五的言論反映對加息態度的轉變，但距離暫停加息依然很遙遠，預計今年12月將會加息，明年則會加息2次，不過大行意見無阻本地地產股全線上揚（見表）。至於內房亦受內地銀行調低按息的消息帶動，股價同樣報捷，中海外（0688）升3.97%，報27.5元，恒大（3333）升5.15%，重上20元水平，融創（1918）及萬科（2202）分別升5.03%及5.46%。但值得注意的是，高盛列出7隻財務狀况弱勢的股份（另見文），融創及昨收升5.51%的合景泰富（1813）均榜上有名。

基金經理：人幣向上 內房紙業航空股受惠

中投傲揚基金經理溫鋼城指出，受中美貿易戰陰霾影響，港股仍是波動為主，不過A股成交重上逾4000億人民幣，反映內地股民信心增加，加上美股在感恩節前夕升多跌少，相信港股會往好的方向走，本周有望彈上26,500點。他續稱，美聯儲的消息使美匯指數下跌，人民幣匯價向上，相信一眾內房、紙業及航空股可從中受惠。

另外，港交所（0388）早前展開諮詢，建議如果核數師對財務報表發出無法表示意見或否定意見，將會要求相關上市公司停牌。獨立股評人David Webb周六列出41隻因此受影響的「瀕危股份」，昨股價普遍向下，泰山石化（1192）及敏捷控股（0186）分別跌11.11%及10.71%。

植耀輝：「瀕危股份」沒投資理由 勿追入

耀才證券研究部總監植耀輝表示，不建議投資者再買入該批股份，一來並非主流熱炒股，現時充斥負面消息之餘，基本面亦欠佳，沒有投資的理由。他又稱，雖然內房股昨見反彈，不過投資者應留意內房股的財政健康狀况，以及發債的消息，再選擇投資相對較健康的內房股，例如中海外。