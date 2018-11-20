城商行不良貸款率 升0.1百分點

整體內銀不良貸款率微升0.01百分點

華泰金融港股金融業首席分析師陳姝瑾表示，主要因為城商行在第三季執行將逾期90日以上貸款，納入不良貸款計算的要求，而不少股份行和農商行已在第二季計入。

至於民企貸款增加是否對不良貸款率有影響，陳姝瑾認為，現時兩者關係不大，因為新增貸款上升擴大不良貸款比率的分母基數，短期內會有助比率下降，至於長期則視乎銀行控制信貸風險的功力，因為小微企業貸款主要向國有行和股份行借貸，應不會對城商行造成負面影響。

小微企業貸款餘額33億 按季升2.1%

另外，第三季末銀行用於小微企業貸款餘額為33.04億元人民幣，按季上升2.14%，增幅雖然較第二季回升，但仍維持過去一年半的低位（見圖）。

此外，首三季商業銀行累計淨利潤為1.51萬億元人民幣，按年增長5.91%，增速較去年同期下降1.49個百分點。截至第三季末，核心一級資本充足率為10.8%，較第二季末上升0.14個百分點。