經濟
下一篇 上一篇

城商行不良貸款率 升0.1百分點

【明報專訊】銀保監昨日公布第三季銀行業主要監管指標數據，整體不良貸款率比第二季輕微上升0.01個百分點，至1.87%。不過單看城商行的不良貸款率，則由1.57%上升0.1個百分點至1.67%，而國有行、股份行、農商行等皆保持平穩。

整體內銀不良貸款率微升0.01百分點

華泰金融港股金融業首席分析師陳姝瑾表示，主要因為城商行在第三季執行將逾期90日以上貸款，納入不良貸款計算的要求，而不少股份行和農商行已在第二季計入。

至於民企貸款增加是否對不良貸款率有影響，陳姝瑾認為，現時兩者關係不大，因為新增貸款上升擴大不良貸款比率的分母基數，短期內會有助比率下降，至於長期則視乎銀行控制信貸風險的功力，因為小微企業貸款主要向國有行和股份行借貸，應不會對城商行造成負面影響。

小微企業貸款餘額33億 按季升2.1%

另外，第三季末銀行用於小微企業貸款餘額為33.04億元人民幣，按季上升2.14%，增幅雖然較第二季回升，但仍維持過去一年半的低位（見圖）。

此外，首三季商業銀行累計淨利潤為1.51萬億元人民幣，按年增長5.91%，增速較去年同期下降1.49個百分點。截至第三季末，核心一級資本充足率為10.8%，較第二季末上升0.14個百分點。

相關字詞﹕內銀 陳姝瑾 民企貸款 不良貸款率 小微企業貸款

上 / 下一篇新聞

美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
小米季績轉賺25億 手機毛利率急挫
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
本地地產股彈起 恒指升越50天線 分析：A股回穩 港股本周上望26500點
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
高盛：港樓價2年跌逾15% 降港股評級
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
石藥第三季業績放緩 股價逆市跌1.7%
鄭家純：料港樓價10%上落
鄭家純：料港樓價10%上落
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
外電：內地放寬外資控股險企 富衛擬申請
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
恒大擬再發債 票息達11厘 半月連環抽水218億 拖冧內房債市
TNG傳明年美上市 集資23.5億
TNG傳明年美上市 集資23.5億
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
玩具反斗城亞洲：明年擬開68店
壹傳媒落實售台物業 今復牌
壹傳媒落實售台物業 今復牌
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
蘋果再削單 股價挫3％拖累道指早段跌逾400點
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
應對危機 朱克伯格管治作風傳「變激」
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
中國對澳洲大麥作反傾銷調查
結婚置業實現後才訂長遠計劃
結婚置業實現後才訂長遠計劃
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
劉思明﹕月底習特會前港股「蜜月期」
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
李聲揚﹕市差「夢想」不值錢
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
金曹﹕恒指10倍市盈率見支持
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
技術取勝﹕比亞迪望挑戰62元
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
環保科技指「越柙犯」對公司沒影響
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
新世界鄭志剛搞埋鐘點陪月業務
劉思明﹕中港地產股呈強勢
劉思明﹕中港地產股呈強勢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
周顯﹕Webb提41瀕危股 證監料快做嘢
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
柏瑞：環球股市未見底 增持美債 安本唱反調 指A股估值吸引可買
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
湯文亮﹕是誰要求放寬逆周期措施
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
嘉湖第一城重現400餘萬放盤 代理料兩房年底前重返九成按揭行列
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
麗城海景戶860萬 低高峰價15%
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
萊坊料樓價不會如97年「懸崖式」下跌
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
凱滙最快本月獲批預售 大部分設傳統廚房
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
TWELVE PEAKS 1號屋6.66億 實呎14萬破頂
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
怡東酒店獲批「增高」4層至30樓
尚譽首宗租賃 呎租高見77元
尚譽首宗租賃 呎租高見77元