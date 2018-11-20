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銀保監：要打通金融經濟「腸梗塞」

【明報專訊】中國財金巨頭支持民企措施一浪接一浪，銀保監副主席周亮昨日出席論壇時透露，銀保監將於本周出台《支持民營經濟發展的指導意見》，措施將打通金融和實體經濟循環中的「腸梗阻」和「中梗阻」，打通「毛細血管的微循環」。周亮又指出，他們不能只顧銀行和保險機構的自身效益，需更多關注實體經濟效益，銀行業要從講求速度和規模，轉為重視質量和效益。

本周出台《支持民營經濟發展指導意見》

所謂「腸梗阻」和「中梗阻」，分別是內地形容貨幣政策未能傳導至信貸和實體經濟，以及官員幹部從中設立關卡導致政令不順的術語。周亮表示，銀監會要求銀行保險機構採取有效措施緩解民企和小微企業「融資難融資貴」的問題，「多做雪中送炭」，例如對暫時遇到困難、具有發展前景、生產經營正常的民企，不盲目斷貸、抽貸、壓貸，指導銀行提高貸款效率，降低融資成本等，消除金融服務民營企業的隱形壁壘。

雖然政令未下，不過五大國有銀行相繼公布扶助民企貸款措施。交通銀行（3328）昨日公布22條具體措施，包括落實月初國務院常務會議要求，今年第四季新發放小微企業貸款平均利率比首季下降1個百分點，其他亦包括下放審批放貸權力、配合地方政府民企扶持基金設立、不「一刀切」減少授信等。

分析：扶助民企政策開始明朗 惟不建議追入

雖然再傳監管機構指令銀行支持民企消息，多隻內銀股早市掉頭下跌，不過收市前已收復失地。耀才證券研究部總監植耀輝認為，扶助民企貸款消息已流傳了一段時間，現時稍為明朗化，不過始終內地政策多變，不建議未持貨投資者追入。

內地流動性改善 滬銀行間拆息下跌

對於今年監管環境未再收緊，周亮表示，一些金融風險問題有複雜的周期、結構和體制原因，要解決不可能畢其功於一役，必須循序漸進。他表示，監管需要有結構導向和精準，避免出現「一放就亂、一收就死」。

監管部門近期不斷強調要解決融資貴的問題，不過雖然資金流動性改善，3個月期的上海銀行間拆息在第三季比首季下跌1.59厘，但一般貸款加權利率比首季反升0.18厘。興業銀行首席經濟學家魯政委發表報告指出，監管當局規定同業資金不得佔銀行總負債超過三分之一，更在今年首季起納入宏觀審慎評估體系，限制了銀行補充成本低的資金，需吸收較貴的存款。他認為要打通貨幣政策傳導，降低融資成本，可考慮放寬同負債佔比限制，長遠應結束貸款利率和貨幣市場利率「雙軌制」。

相關字詞﹕民企貸款 企業貸款 小微企業貸款 國務院常務會議 內銀 銀保監

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