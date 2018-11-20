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京東持續經營業務盈轉虧 股價曾跌逾4%

【明報專訊】內地電商巨企、騰訊（0700）為主要股東的京東公布第三季業績，期內淨收入按年增長25.1%至1048億元（人民幣•下同），較市場預期的中位數1057億元差；持續經營業務虧損達6.5億元，去年同期的持續經營業務為賺5.02億元；按非美國通用會計準則（Non-GAAP）的持續經營業務淨利潤則減少65.6%至6.38億元。集團預計，今年第四季淨收入將介乎1300億至1350億元，按年增長約18%至23%。京東派發成績表後，股價於美國開市一度跌逾4%。

核心業務京東商城經營利潤率為2.2%，按年下跌0.1個百分點；商品交易總額（GMV）增長30.5%至3948億元。截至9月底的12個月，京東月活躍用戶數為3.052億，較去年同期增長14.6%，按季跌2.8%。

「雙十一」累計下單額1598億 按年升26%

另外，集團今年「京東11.11全球好物節」的累計下單金額達1598億元，按年增長25.7%。

在美國通用會計準則下（GAAP），京東普通股股東的持續經營業務淨利潤則為30億元，按年增長2倍；在非美國通用會計準則下，普通股股東的持續經營業務淨利潤為12億元，較去年同期的22億元減少45.5%。

首三季投資86億研發 金額超去年全年

集團首席財務官黃宣德表示，未來數個季度將專注優化運營、投資核心技術領域。集團在第三季的技術研發投資達34.5億元，按年增長96%，今年首三季的累計技術研發投資更達到86.4億元，遠超去年全年的66.5億元。

相關字詞﹕gmv 黃宣德 雙十一 京東商城 業績 京東

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