美圖手機勁蝕 授權小米圖斬纜 發盈警料下半年蝕10億 預告「手機業務或不再盈利」

明報記者 李哲毅

上周五及今日均有內地媒體傳出，小米曾與美圖就手機相關業務洽談，小米昨更一度推遲業績發布會，惟小米股價昨日交易時段似已見反應，升5.1%至13.6元，美圖則跌2.7%至4.35元。

小米昨升5.1% 美圖跌2.7%

周受資在電話會議中表示，冀採用多品牌策略吸納不同用戶群，美圖品牌在女性市場有一定優勢，「細分品牌，我們有多張牌打，可以更好服務用戶」。他又稱，小米可以借助美圖的影像算法和技術，提供更佳的拍照體驗。

根據合作協議，美圖幾乎是將所有涉及智能手機的業務「外判」予小米，但收取授權費用條款存在多項條件，例如在第一階段中，小米表明美圖只有在手機「出售特定數量後」，才可在毛利中收取10%毛利（見表），變相以「分期付款」方式買入手機業務。

美圖昨日盈警似乎間接解釋今次「交易」；集團預期今年將虧蝕約9.5億至12億元（人民幣•下同），單計下半年最多勁蝕逾10億元，當中主要由於集團今年僅推出1款新手機，加上部分手機因應激烈競爭而減價，令銷量及出貨量減少拖累收入。

上半年美圖出貨量只及去年全年三成

美圖表示，因應今次合作，預期會產生重組手機業務的非經常開支。美圖在2016年上市，翻查數據，過去6年美圖手機銷量、毛利及單價都持續增長，但今年上半年已有轉壞迹象，上半年出貨量只有53.3萬部（見圖），只有去年全年的33.85%，按年大跌四成；同時集團8月宣布策略轉型，冀更集中社交平台業務。美圖僅表示，智能手機業務的淨虧損，在與小米合作後，手機銷售量「達到一定數量後」將不會再出現。

分析：美圖可透過小米進軍海外

至於小米方面，中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦認為，相比美圖去年僅賣不足200萬部手機，小米年初至今出貨量已突破1億部，合作對小米而言「只是一個Gimmick（花招）」，但對美圖而言則是一場賭博，冀下注通過小米銷售渠道進軍海外市場，或可產生槓桿效應。