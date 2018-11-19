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2018年11月19日星期一
港企研資產證券化 數碼幣作交易 性質近「證券」買賣 勢納證監會監管
話你知﹕證券型代幣須與現實資產掛鈎
股東名冊放區塊鏈 實現證券電子化第一步
洗衣服務引晶片 豐盛：幾元成本助「箍客」
內地發展「唔亂做」 靠明碼實價競爭
中美貿易戰審慎樂觀 姚鴻耀：加倉中資科技消費股
往績回顧﹕過去兩周專家推薦個股表現佳
避政策風險 吼品牌悠久中藥股
選股首重「安本」 質素比估值重要
大橋開通即日客增 濠賭料受惠 澳博蘇樹輝：交通選擇多 如港開賭場
澳博地理佔優 金沙點對點巴士吸客
WeChat Pay HK續拓內地線下商店付款
首長國際轉型 購內地停車場業務
中集天達：貿戰未影響攻美部署
智能寵物用品收集健康數據 助開發寵物保險
張兆聰﹕低位已現 增持騰訊
環球數據前瞻
季績勝預期 騰訊購15238
張兆聰﹕股市挑戰熊市下降軌
初生子女醫療保設等候期
楊書健﹕納米樓可變身長者居所
謝偉銓﹕從山頂纜車看智慧出行
溫傑﹕騰訊分部增長潛力仍在
黃德几﹕福萊特玻璃積極擴大產能
許繹彬：「股王」業績有驚喜 淡友即迴避
熊市餐飲股收入穩派息高
陸振輝：申內地居住證有竅門
陳增濤：Pichon-Longueville男爵艱辛的歲月
謝紹榮：財不入急門
黃國英﹕巿况轉穩 留意收租股
陸振球﹕地產指數倘破降軌 可買信和
陸振球﹕貿易戰倘持續 美國必搞香港
林少陽﹕美股最美好時光成過去
技術取勝：聯通候破下降軌
看圖析市：恒指25000點之上做好
潘迪藍：信貸疲弱拖累內地經濟
蘇沛豐﹕領展受惠加息降溫 候賣產消息反彈
李順威：三大因素推低油價
劉思明﹕港股愈見改善 政策風險成隱憂
何啟聰：看好騰訊 留意購13570
油價超賣 中海油購13833
向上挑戰50天線 恒指Call 27071
周顯﹕細價股逢爆煲高峰期
何國良﹕從自動駕駛發掘投資主題
王弼﹕稍作小休避G20假新聞
曾淵滄﹕市跌唱淡 代理天職
龍淵子﹕油市入熊 美國計謀？
湯文亮：明知無人聽都要講
陳永傑：「白居二」交投旺顯剛需
廖偉強：上車盤樓價備受壓力
布少明：樓市回調 買樓還是租樓好?
李志成：業主減價 細價樓比率反彈
郭思治．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：高鑫零售（6808）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁：鮑大人明察秋毫 美息快見頂
龐寶林：貸款縮水經濟下滑 放水呼之欲出
樓市放緩 萬科：明年再展攻勢 上源特色戶打頭陣 長沙灣新盤擬年中推
新設客戶關係部 加強服務
麗展逸瑆再減價一成促銷
「阿里十八羅漢」5.6億購深水灣徑8號兩伙
牛津道1號洋房1.7億 業主持貨6年蝕9%
本月物業買賣4000宗 或見32月低位
朗城滙天橋駁朗屏站 享鐵路優勢
海怡平均呎價1.6萬 比7月高位低一成
城大MBA陳鳳翔：買企業債勿只看息率
嫌入場門檻高 可選債券基金
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話你知﹕證券型代幣須與現實資產掛鈎
【明報專訊】現時市場上對虛擬貨幣的分類大致分為3類，包括功能型代幣（Utility Token）、支付型代幣（Payment Token）、證券型代幣（Security Token）等。
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