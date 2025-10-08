社評：普及預製組件建築 組裝環節必須做好

擅自剪短螺絲不上報

「迫於無奈」難成藉口

小欖簡約公屋項目8月揭發有工人擅自剪短螺絲，建築署之後發現同一承建商3個簡約公屋地盤都有問題。署方至今檢查了三至四成組件，發現4000枚螺絲中有6%遭剪短，部分連接核心牆；2000個鐵板連接螺絲孔約有兩成被擅自擴大，有立法會議員形容，事件儼如2018年沙中線紅磡站工程剪鋼筋翻版。建築署長李翹彥指出，剪斷螺絲會影響樓宇結構，由於不少組件已完成組裝，連接位置已被遮蓋，而且組件一環扣一環，署方正與承建商討論，在按時交貨為前提下，有沒有「更聰明」的補救方法，最壞打算是將已完成組裝的組件拆開檢查，之後再重新安裝。

涉事3個簡屋項目由兩間承建商的聯營公司負責。翻查資料，涉事兩間承建商近期都鬧出不光彩的事，其中一家被指要求工人在黑雨下違規開工，並於早前遭當局取消投標資格至本月底；另一家曾承辦房協重建地盤，卻被揭其工程分判商為趕工而使用未經審批的不達標鋼筋。按照政府計劃，3個簡屋項目將於明年第2季至第4季陸續落成，合共提供1.15萬個單位。儘管3個項目之前進度都比原定快，然而今次事件會否影響項目落成時間，還得看當局和承建商最終決定如何補救。當局強調剪短螺絲情况由政府顧問公司揭發，說明現行監管措施有效，但這不代表沒有改善空間。說到底，如果當局能更早發現問題加以糾正，就算要拆卸檢查，影響也不會那麼大。

小欖簡屋爆出剪短螺絲風波之初，業界有人懷疑是個別工人「自把自為」，可是隨着更多項目出問題，有關說法顯然站不住腳。這兩天出現的另一種說法，簡單而言就是懷疑預製組件設計或造工不好，無法好好接合，「迫於無奈」下唯有剪短螺絲或擴大鑽孔位，以作遷就，然而建築署長昨天的說法，某程度已反駁了有關觀點。署長表示，預製組件設計是由承建商提交，經確認後才施工，當局調查發現部分被剪斷螺旋其實能夠順利扭入孔位，剪短之舉不明所以；更奇怪是有剪短螺絲鎖上後，有人在原本不用焊接的螺絲位點焊，由此產生的一個客觀效果是令人難以察覺有不妥之處。問及有關做法是否有刻意隱瞞的企圖時，署長未有正面回應，不過聽者有此感覺，恐怕也是人之常情。

內地建築科技發展迅速， MiC是其中一個表現突出的領域。今次3個簡屋項目所用的預製組件，由中建科工綠色科技及「鋁遊家」聯營公司承包，前者是國企中建集團的子企業，後者是由土生土長港人創辦的本地公司，專攻MiC建築科技，在大灣區設有MiC工廠。港大黃竹坑學生宿舍榮獲傑出MiC項目獎，有關項目由港大與中國建築合作，而鋁遊家正是主要參建方之一。觀乎這兩間公司的背景及過往表現，由它們供應的預製組件，理應有質素保證。

香港工程師學會副會長梁國堯指出，MiC預製組件於廠房製作有其質量控制，較少聽聞因組件質量問題導致組件無法接合，反而更常出現的是施工時位置控制出問題，一個疊一個，每個位置都有些少偏差，就有可能差之毫釐，謬以千里，導致組件未能接合。香港建造業總工會理事長周思傑亦認為，MiC構件出廠時已做過檢測較為精準，若說今次剪螺絲事件涉及對接問題，成因更大可能是現場施工建造骨幹結構期間，未有固定好鐵板，結果在落石屎期間移位，影響了螺絲孔的位置。當然，這些都是行內人推測，有待當局進一步查證，惟不管成因為何，倘若承建商和分判商發現組件接合有問題，應該及早找建築署顧問商討，在確保結構安全、得到核准下才調整接駁位，而不是擅自更改施工方法，不按圖則要求施工。

確保組件品質控制到位

打造MiC研發製造中心

MiC建築法優勢在於效率高又省錢，粵港兩地政府近年正積極合作，將大灣區打造為MiC 技術的研發和製造中心。發展局2017年起推廣MiC，2020至2024年間，本港已有51個採用MiC方法建造的項目落成，當中公營房屋佔近70%；香港建築科技研究院與港大更受建築署委託，為簡屋工程開發了一套基於區塊鏈技術的MiC數碼工程監督系統，確保組件品質控制到位。可是今次事件卻突顯，除了做好組件品質把關，確保組裝環節妥當無誤也非常重要。洪水橋房協首個MiC資助房屋項目「樂翹軒I」去年底入伙，有業主收樓後發現有滲水及樓層移位等問題，需要當局安排執修，根據房協說法，問題便主要跟組裝接合位或手工質素有關。凡此種種都有可能影響公眾對MiC項目的印象。當局有必要在相關工程監管方面多下工夫，避免再出亂子。

