社評

社評：簡約公屋落成求快 組裝工程不容馬虎

【明報社評】小欖樂安排簡約公屋組裝出現剪短螺絲等問題，建築署跟進涉事承建商所處理的3個簡約公屋項目，發現更多同類情况，當局已要求承建商盡快採取補救措施。房屋問題環環相扣，簡約公屋採取「組裝合成」建築法，可以大大加快樓宇落成速度，有助政府短期內增加公營房屋供應，然而要令居民住得安心，施工既要求快，亦要合規。同一承建商旗下3個簡約公屋項目均發現有組裝問題，顯示這未必是現場個別工人在組裝時貪方便「自把自為」，當局有必要深入調查原因所在，同時亦要了解其他承建商負責的簡約公屋項目，有沒有出現類似情况。

3項目剪短螺絲

監察機制起作用

基層市民「上樓」難問題困擾多時，一大原因是傳統公屋供應長期滯後，由開始規劃到落成入伙，往往需時相當長，遠水難救近火。為了應付短期公營房屋供應缺口，現屆政府提出利用一些短期閒置的土地，興建臨時性質的簡約公屋。首批簡約公屋項目，包括牛頭角彩興路簡約公屋，已於今年中入伙，預料兩年內將有數萬個單位落成。

雖然有關簡約公屋的建造成本和可重用性不乏爭議，然而對不少苦候上樓的基層市民而言，有簡約公屋住，總比住劏房好；對政府而言，逐步取締劣質劏房，必須同步增加公營房屋供應，確保不會有原劏房戶無屋住，當傳統公屋供應尚未追上，簡約公屋可以成為短期應對方法。根據房委會數字，截至今年6月底，傳統公屋平均輪候時間為5.4年，較今年3月底其實升了0.1年，然而「公屋綜合輪候時間」卻縮短了0.2年，降至5.1年，原因正是相關統計將簡約公屋也計算在內。

簡約公屋之所以能火速落成，除了周邊配套「簡約」，最主要原因乃是採用「組裝合成」（MiC）建築法，由內地預製單位組件，運抵香港後再像砌積木般興建。以彩興路項目為例，兩幢樓高近20層的簡約公屋，花了僅僅一年半左右便建成，打破本港高層建築最快興建紀錄，入伙以來先後經歷「10號風球」及多場黑雨，也未見有何問題。當局強調簡約公屋所用的預製組件及建材，符合建築署及《建築物條例》的要求，結構跟傳統做法同樣安全，可是小欖簡約公屋等3個項目相繼發現剪短螺絲等情况，卻令外界關注組裝過程方面的問題。

建築署8月底在恆常主動巡查中，發現小欖樂安排簡約公屋項目其中兩層連接混凝土核心牆的撐板，有23個螺絲遭擅自切割。署方一方面發出書面警告，要求重新安裝，另一方面對涉事承建商在小欖、柴灣及屯門的3個簡約公屋工地加強巡查。經過深入檢查，當局發現更多現場安裝的結構裝置問題。建築署人員初步檢視了4000粒螺絲，發現約6%在未經批准下遭剪斷，2000個鐵板鑽孔螺絲位置則有約兩成被擴大。當局表示事件涉及現場工序問題，跟組裝合成組件質素無關，署方已成立獨立調查專隊跟進，政府會視乎調查結果，決定如何追究責任。

當局須徹查出事成因

巡查其他承建商項目

建築署巡查機制過去也曾發現承建商施工出現「瑕疵」須作糾正，今次事件反映署方地盤監管機制有效，當局眼下首務是責成承建商盡快「撥亂反正」，以及搞清楚問題成因。小欖簡約公屋項目8月底傳出剪短螺絲問題時，有業界人士認為，可能是現場工人「貪方便」擅自剪短，有建造業工會代表則指出，施工現場有管工監督，如果是工人自行決定剪短，過程中需用到手磨機等工具，管工定會看到，不排除有人默許或指示工人這樣做。現在建築署發現同一承建商負責的多個項目，均出現相同問題，難以想像這單純是個別地盤工人的不當操作。簡約公屋屬臨時性質，盡快落成固然重要，不代表組裝可以馬虎。當局有必要徹查事件、釐清責任，同時也應該檢視其他承建商負責的簡約公屋項目，會否存在同類問題。

簡約公屋採用MiC設計，會將組件「扣」在核心石屎牆周邊，透過撐板和螺絲連結。雖然MiC組件在結構上可以四平八穩疊起來，但以螺絲將MiC組件固定在核心石屎牆上，可以確保建築牢固。房屋局長何永賢提到，本港建築結構安全系數相當高，涉事簡約公屋雖有螺旋剪短、鑽孔被擴大，但經歷幾次颱風仍然穩固，然而螺絲鑲得不好對結構始終有一定影響，無論前線工人還是承建商，都不能抱着「螺絲剪些許不會塌樓」的僥倖心理。為了讓居民住得安心，當局須確保承建商有採取合適的補救措施，不會馬虎應對了事。

本地工程師指出，MiC組件出廠前須經過驗收步驟，偷工減料可能性很低，然而由於核心石屎牆內有較多鋼筋鐵枝，分佈亦較密，工人不熟悉組裝方法，鑽上螺絲時遇到困難並不出奇；另外，如果組件的螺絲安裝位置有偏差，也可能令到個別螺絲安裝困難。發展局近年積極推動業界採用MiC建築法，藉以提高效率，現時已有超過100個政府及私人項目採用MiC建築法，之前甚少聽聞有關組裝困難問題，實際情况如何，有待當局跟進，政府可以跟業界及專家商討，如何進一步改善組件設計，例如透過減少駁口等，降低施工難度，確保建造流程更順暢。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

