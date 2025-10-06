社評：美放言「五五分」台灣晶片 綠營「倚美謀獨」再入窘途

盧特尼克拋謬論

醉翁之意不在酒

所謂「五五分」，即要求把台灣一半晶片產能移至美國生產。盧特尼克上月底放話，稱這是華盛頓向台灣提出的方案，若美國能夠掌握五成台灣晶片產能，就能確保「在必要時有能力做該做的事」。美國一直指控台灣壟斷全球先進晶片生產，指其對美國構成國安威脅。美國財長貝森特曾指，99%先進晶片在台灣生產「是全球經濟面臨最大的單一風險」，要求將部分產能轉移至日本等美國盟友。盧、貝二人說法不一，但其核心意圖與曾宣稱台灣「偷走」美國晶片產業的美國總統特朗普如出一轍，最終目的都是要把全球晶片命脈牢牢掌控在美國手中。

晶片被視為「21世紀的石油」，美國在1990年代喪失相關領域的生產優勢，如今急於重奪控制權。拜登執政時提出在2030年使美國先進晶片產能佔全球20%的目標，特朗普的想法遠比其激進。然而，晶片產業匯聚資本、技術與人才與龐大的供應鏈，並非一朝一夕就能複製。台灣半官方智庫「資策會產業情報研究所」評估，今年台灣晶片產能將佔全球比重17%，其中7納米以下先進製程，台灣廠商的產能佔全球63%，當中83%在台灣本土生產，海外分佈為中國大陸8%、新加坡5%、日本3%，美國則為1%。號稱「護國神山」的全球最大晶片製造商台積電，在2020年迫於特朗普施壓，在美國亞利桑那州設廠生產晶片，歷時近4年才於去年底開始量產。雖然台積電今年再應特朗普要求，決定大幅加碼對美投資建廠，但要在其剩餘3年多任期內達到「五五分」，卻像是天方夜譚。

特朗普政府的浮誇言辭與產業現實存在巨大落差，但其一再把槍口對準台灣的晶片產業，當然不是信口開河，而是有的放矢。特朗普已撕開美國的自由經濟偽裝，把貿易、關稅作為武器，倘若市場分配不符合其利益，便不惜以強取豪奪的手段改變現狀。「五五分」與務實產業政策沾不上邊，盧特尼克顯然是仿效特朗普，用「極限施壓」的政治語言迫使台灣在關稅談判與對美產業投資上，付出更大代價。過去，台灣社會沉浸在「矽盾」神話中，認為只要手握全球最先進的晶片技術，便能換取美國的堅定保護。特朗普戳破了這個幻象，盧特尼克的言論則如同重新定義「矽盾」：台灣獲美國保護的前提是把自己的優勢產業移到美國本土。問題是，當「矽盾」不再設於台灣，而是設在美國，它對台灣還有何價值可言？

華府入股英特爾

預示台積電命運

台灣「綠營」慣用掩耳盜鈴的方式「漂白」於己不利的負面信息。面對美國赤裸裸的苛索，有綠營人士卻聲言，幫助美國在晶片與人工智能等先進科技領域建立主導地位，是台美的共同利益。賴清德為迎合美國而拋出「民主非紅供應鏈」概念，然而眾所周知，特朗普對西方的民主敘事不屑一顧，在他眼中只有實質利益，他想要「讓美國再次偉大」（MAGA），但這個宏大敘事並不包括維持台灣的「偉大」，台灣對美龐大的貿易順差及傲視全球的晶片生產能力，反而被其視為阻礙美國再次偉大的頑石。

要理解美國的真實意圖，只需看看特朗普政府如何對待本土晶片巨頭英特爾（Intel）。為了扶植這家曾經的全球半導體「一哥」，特朗普政府不惜動用國家力量，將原有的晶片法案補貼轉為對其直接控股，並拉攏軟銀與英偉達等巨頭加碼投資。特朗普的算盤很明顯，就是要為美國建立盡可能不受外國掣肘的晶片供應鏈，除非台積電徹底變成「美積電」，否則即使它將部分產能設在美國，本質上仍是美國的「戰略隱患」。美國可以暫時利用台積電來解燃眉之急，但長遠來看，必然會想方設法削弱其主導地位，將其核心技術與產能轉化為美國資產，台灣若幻想在此過程中保有產業自主權，無異於與虎謀皮。

民進黨當局長期鼓吹「倚美謀獨」，試圖將自身政治訴求與美國的利益綑綁，特朗普政府屢次用赤裸粗暴的言行戳破這種幻想，揭示所謂「利益交換」並不包含台灣社會渴求的尊嚴。賴清德政府選擇在兩岸關係上全面對抗，在國際戰略上全面倒向美國，這個「投名狀」並未換來垂憐，晶片「五五分」也許是狂想，但其背後步步進逼的掠奪卻是現實。擺在台灣面前的殘酷現實是，台美關係從來不是對等，更不可能以台灣的意志為轉移，今天被覬覦的是「護國神山」，明天被掏空的可能就是整個台灣的未來。

