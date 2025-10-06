明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：美放言「五五分」台灣晶片 綠營「倚美謀獨」再入窘途

【明報社評】美國、台灣關稅談判拖泥帶水，但博弈焦點始終鎖定在台灣的晶片產業，任何風吹草動都可能在島內引起政治喧囂。美國商務部長盧特尼克日前拋出「美台五五分」構想，便猶如平地驚雷，再次震撼台灣輿論場。儘管台灣行政院副院長鄭麗君結束赴美關稅談判後，強調「從未承諾，也不會答應」產能對分，但特朗普政府的司馬昭之心已是路人皆知。對台灣而言，晶片也許是營利的王牌，但在美國眼中，它卻只是可隨時索取的「貢品」。台灣構想的「矽盾」非但無法成為安身立命的屏障，若它被強行「搬遷」到美國，台灣更將面對人才與技術全面流失，甚至陷入產業根基被徹底掏空的困境。

盧特尼克拋謬論

醉翁之意不在酒

所謂「五五分」，即要求把台灣一半晶片產能移至美國生產。盧特尼克上月底放話，稱這是華盛頓向台灣提出的方案，若美國能夠掌握五成台灣晶片產能，就能確保「在必要時有能力做該做的事」。美國一直指控台灣壟斷全球先進晶片生產，指其對美國構成國安威脅。美國財長貝森特曾指，99%先進晶片在台灣生產「是全球經濟面臨最大的單一風險」，要求將部分產能轉移至日本等美國盟友。盧、貝二人說法不一，但其核心意圖與曾宣稱台灣「偷走」美國晶片產業的美國總統特朗普如出一轍，最終目的都是要把全球晶片命脈牢牢掌控在美國手中。

晶片被視為「21世紀的石油」，美國在1990年代喪失相關領域的生產優勢，如今急於重奪控制權。拜登執政時提出在2030年使美國先進晶片產能佔全球20%的目標，特朗普的想法遠比其激進。然而，晶片產業匯聚資本、技術與人才與龐大的供應鏈，並非一朝一夕就能複製。台灣半官方智庫「資策會產業情報研究所」評估，今年台灣晶片產能將佔全球比重17%，其中7納米以下先進製程，台灣廠商的產能佔全球63%，當中83%在台灣本土生產，海外分佈為中國大陸8%、新加坡5%、日本3%，美國則為1%。號稱「護國神山」的全球最大晶片製造商台積電，在2020年迫於特朗普施壓，在美國亞利桑那州設廠生產晶片，歷時近4年才於去年底開始量產。雖然台積電今年再應特朗普要求，決定大幅加碼對美投資建廠，但要在其剩餘3年多任期內達到「五五分」，卻像是天方夜譚。

特朗普政府的浮誇言辭與產業現實存在巨大落差，但其一再把槍口對準台灣的晶片產業，當然不是信口開河，而是有的放矢。特朗普已撕開美國的自由經濟偽裝，把貿易、關稅作為武器，倘若市場分配不符合其利益，便不惜以強取豪奪的手段改變現狀。「五五分」與務實產業政策沾不上邊，盧特尼克顯然是仿效特朗普，用「極限施壓」的政治語言迫使台灣在關稅談判與對美產業投資上，付出更大代價。過去，台灣社會沉浸在「矽盾」神話中，認為只要手握全球最先進的晶片技術，便能換取美國的堅定保護。特朗普戳破了這個幻象，盧特尼克的言論則如同重新定義「矽盾」：台灣獲美國保護的前提是把自己的優勢產業移到美國本土。問題是，當「矽盾」不再設於台灣，而是設在美國，它對台灣還有何價值可言？

華府入股英特爾

預示台積電命運

台灣「綠營」慣用掩耳盜鈴的方式「漂白」於己不利的負面信息。面對美國赤裸裸的苛索，有綠營人士卻聲言，幫助美國在晶片與人工智能等先進科技領域建立主導地位，是台美的共同利益。賴清德為迎合美國而拋出「民主非紅供應鏈」概念，然而眾所周知，特朗普對西方的民主敘事不屑一顧，在他眼中只有實質利益，他想要「讓美國再次偉大」（MAGA），但這個宏大敘事並不包括維持台灣的「偉大」，台灣對美龐大的貿易順差及傲視全球的晶片生產能力，反而被其視為阻礙美國再次偉大的頑石。

要理解美國的真實意圖，只需看看特朗普政府如何對待本土晶片巨頭英特爾（Intel）。為了扶植這家曾經的全球半導體「一哥」，特朗普政府不惜動用國家力量，將原有的晶片法案補貼轉為對其直接控股，並拉攏軟銀與英偉達等巨頭加碼投資。特朗普的算盤很明顯，就是要為美國建立盡可能不受外國掣肘的晶片供應鏈，除非台積電徹底變成「美積電」，否則即使它將部分產能設在美國，本質上仍是美國的「戰略隱患」。美國可以暫時利用台積電來解燃眉之急，但長遠來看，必然會想方設法削弱其主導地位，將其核心技術與產能轉化為美國資產，台灣若幻想在此過程中保有產業自主權，無異於與虎謀皮。

民進黨當局長期鼓吹「倚美謀獨」，試圖將自身政治訴求與美國的利益綑綁，特朗普政府屢次用赤裸粗暴的言行戳破這種幻想，揭示所謂「利益交換」並不包含台灣社會渴求的尊嚴。賴清德政府選擇在兩岸關係上全面對抗，在國際戰略上全面倒向美國，這個「投名狀」並未換來垂憐，晶片「五五分」也許是狂想，但其背後步步進逼的掠奪卻是現實。擺在台灣面前的殘酷現實是，台美關係從來不是對等，更不可能以台灣的意志為轉移，今天被覬覦的是「護國神山」，明天被掏空的可能就是整個台灣的未來。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞