社評

社評：哈馬斯無力抗拒城下之盟 不公義停火兩國方案無望

【明報社評】美國總統特朗普為哈馬斯答應「和平協議」設定的最後限期是明早六時（香港時間），無論巴勒斯坦武裝抵抗力量同意釋放人質、停火、解除武裝、退出管治系統等協議內容的那個部分，都意味着一直爭取並且獲得國際社會廣泛認同的兩國方案徹底難產。美國以居高臨下之勢可以迫使加沙停火，但成立的所謂「和平委員會」今後如何將巴勒斯坦發展成經濟特區，巴人治巴也將成為一紙空談。國際社會所謂歡迎和平協議，只是為停火而息事寧人，盡顯過去一直支持兩國方案立場的虛偽，美國成功消滅對以色列的威脅，若為特朗普帶來諾貝爾和平獎，將是更大的荒唐。

哈馬斯並非首次兵臨城下

以色列首次有效製造饑荒

以色列1948年立國以後，五次發動中東戰爭，不斷蠶食巴勒斯坦的領土，遏制巴勒斯坦人的發展空間，導致萬千巴人流離失所。巴勒斯坦人以各種方式抵抗侵略，從未停息。而今被迫接受城下之盟，一則是領導層多人被殺，群龍無首，武器彈藥也消耗殆盡，無力還擊。其實，這次以巴衝突跟過去最大的不同是，以色列在加沙地帶「有效」製造饑荒，加沙地帶面臨餓殍漫山遍野的危機。

國際綜合糧食安全評估（IPC）的報告確認，加沙地帶已經出現饑荒，其所採取的標準是，五分之一的家庭面臨嚴重食物短缺、兒童嚴重營養不良佔相當比例、每萬人有2人死於飢餓、營養不足或疾病，加沙地帶符合上述三個標準。目前以色列軍隊還對加沙城實施圍城，幾十萬人已經逃離，幾十萬人尚留城內，他們並非不想走，而是因為各種實際困難而走不動。因衝突而喪生的巴勒斯坦人已經達到67,000人，受傷的不計其數，各種國際物資仍然未能有效送達加沙地帶，處於飢寒交迫的人數令人震驚。

此情此景，以色列總理內塔尼亞胡上周在華盛頓與美國總統特朗普商談後，兩人共同宣布解決以巴衝突的「20條和平路線圖」，並設下哈馬斯必須同意的最後限期，否則將面臨「地獄般打擊」。哈馬斯對於兵臨城下已經是司空見慣，但對於人道災難，任何領導人也難以承受這個「罪名」，屈服於某些條款可能是唯一的選擇。

特朗普提出的「20條和平路線圖」，分為幾個階段，首先是雙方釋放人質，然後是成立由他領導並主持的和平委員會，成員包括英國前首相貝理雅及其他國際人士，監督哈馬斯交出武器，允許國際救援物資送達加沙地帶，由技術專家對巴勒斯坦實施治安和公共服務等管理，然後制定重建加沙的方案，成立經濟特區，吸引國際投資者來巴勒斯坦發展經濟，提供就業機會，並要求以色列分階段撤出在加沙的軍隊。最後還表示，加沙重建以及巴勒斯坦權力機構改革的落實，最終可為巴勒斯坦人民實現自決和建國的可信路徑創造條件，並說承認這是巴勒斯坦人民的正當願望。

美國將主導加沙地帶管治

兩國方案實際上灰飛煙滅

這個「和平協議」的目的，開宗明義就是要在加沙地帶成為「去激進化、無恐怖主義的地區，不再對鄰國構成威脅」。所有條款都是為了解除哈馬斯武裝，投降的成員可以離開巴勒斯坦，今後的管治由美國主導，連成立的警察隊伍成員都要進行甄別，不能容留可能潛伏的反抗力量，最後還假惺惺的承認巴勒斯坦人民的正當願望。

先不說這個「和平協議」最後如何落實，關鍵的第一步是以色列放棄繼續殘害巴勒斯坦人，但公開贊成協議的以色列，在過去幾天還繼續對加沙地帶實施轟炸，幾百人因而死亡。直到特朗普「下令」停止轟炸，否則釋放人質也無法在安全環境下進行，以色列才暫停轟炸。協議本身原來就沒有以色列從加沙地帶撤軍的時間表，如何保證以色列今後不會故態復萌，不但特朗普沒有做出承諾，以後的美國總統是否有能力制止以色列「變臉」，更是難以置信。

哈馬斯公開聲明可以釋放人質，有消息稱他們甚至願意解除武裝，但對於由外國人介入今後的巴勒斯坦管治，仍然有所保留，且看明天最後通牒屆滿後他們的表態。哈馬斯即使願意放棄抵抗，換取避免饑荒及人道危機蔓延，同時相當於放棄一直要爭取的民族自決和建國目標，按照所謂的「和平協議」，以色列將解除威脅，但國際廣泛認同的「兩國論」的目標也將灰飛煙滅。

聯合國大會在今年9月通過無約束力的決議，142票贊成、10票反對、12票棄權，同意以「兩國方案」解決加沙衝突，話音未落，眾多西方國家歡迎特朗普提出的「和平協議」，並不一定是支持美國，但希望馬上實施停火，換取一時間的和平，實際上是放棄支持巴勒斯坦人建立一個有獨立主權國家的權利，大事可能化小，建國權利則不是小事。

按照目前的形勢，加沙地帶和平有望實施，原因並非特朗普提出的「20條和平路線圖」有多實際，而是哈馬斯在自身抵抗能力被嚴重削弱，同時面臨更多同胞被「餓死」，加沙地帶可能會出現暫時的和平，但根本的矛盾沒有消弭，長久和平無從談起。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

