社評

社評：測試自動駕駛汽車 慎管風險穩妥推進

【明報社評】特區政府致力建設「智慧城市」，自動駕駛汽車是其中一環。最近有科技公司擬於九龍東市區開展自動車測試計劃，引起地區人士關注安全問題。自動駕駛是一項嶄新科技，技術尚未完全成熟，市民有憂慮屬情理之中，惟亦毋須太過放大風險、對試驗創新科技過度戒慎恐懼。政府既要為市民安全把關，亦需要擔當促進、溝通和統籌角色，以妥善管控風險為前提，推進自動車測試，助力有關科技在港落地發展。

自動駕駛車輛透過攝影機、雷達、人工智能等科技，未來有望達至「無人駕駛」，在高齡化社會裏有利於減低司機人手需求之外，藉着車輛的無線通訊網絡設備，也可促進構建智能交通系統，具潛力提升城市整體交通效率和出行便捷度。新加坡、韓國等地方皆大力試行自動車；在中國及美國，有創科公司更已實現自動駕駛，汽車於特定條件下可以完全自主運作，人類只在有需要時介入。自動駕駛產業規模日益擴大，有科技企業預測，到了2050年，全球售出的汽車有一半為自動車，載客自動車市場甚至可每年帶來7萬億美元收入。

香港要成為國際創新科技中心，當然沒有理由在此範疇缺席。事實上，政府近年積極佈局推動相關發展，早於2017年12月公布的《香港智慧城市藍圖》，「智慧出行」便已包括自動車，隨後陸續在西九文化區、科學園、北大嶼山、東涌、南區等地測試應用。此外，去年3月運輸署發布《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》，闡釋有關汽車規格、操作人員培訓、事故應變等要求，以確保自動車在安全環境下運作。

自動車技術未完全成熟

地區人士存疑慮屬自然

早前運輸署向觀塘和九龍城區議會提交文件，介紹擬於九龍灣和啟德一帶開展自動車試驗項目，由於部分計劃路線臨近學校，有區議員認為不適合測試。署方則表示「非常重視道路安全」，自動車可以檢測前後逾200米是否有行人，能力不會比人類司機遜色，而自動駕駛技術需要在繁忙馬路測試表現。另一方面，負責項目的科技企業稱，車裏會有一名具至少10年駕駛經驗、接受過該公司提供不少於100小時全職駕駛培訓的後備操作員，將全程監控自動車及路面狀况，必要時會介入接管，手動操控汽車。

自動駕駛屬創新科技，現階段來說，其偵測車輛周邊情况、防止碰撞等技術，無疑仍有不少改進空間。有美國學者發表研究指出，儘管自動車發生意外的機率，一般比人類駕駛車輛為低，但於日出或黃昏時段，目前自動車較人類司機容易出意外。今年6月，本港機場就有兩輛無人駕駛巴士因互相錯判行駛狀態而相撞。對於在啟德鄰近學校的路段試行自動車，地區人士表達關注和擔心，可以理解，始終放學時間學生、家長、校車等聚集，道路情况變得複雜，加之年幼孩童的安全意識或較薄弱，可能意外衝出馬路釀成危險。雖然政府和科技公司強調自動車有多項安全保障措施，但意外就是意料之外的事情。運輸署於區議會文件裏強調「會持續以安全為首要原則」，在盡量減低風險的大前提下，主事方需要正視地區意見，謹慎考量擬議的測試路線是否合適。

政府需加強溝通解說

助力自動車有序發展

不過話說回來，無論是自動駕駛汽車、低空經濟所應用的無人機，抑或是更前沿的人工智能、生物醫藥、「腦機界面」技術等，創新科技在測試階段，難免存在不確定性，如何兼顧安全及創新探索的需要，拿揑需要準繩，關鍵在於把風險妥善控制在盡可能低的可承受範圍之內。對於試驗各種有望改善生活質素的新技術，社會應該抱持正面開放態度，以「安全至上」為名，行「鄰避」（NIMBY）之實，恐礙創新科技落地測試。

就着自動車科技，內地比香港早起步，發展也較為成熟：深圳目前有逾300輛自動車，覆蓋全市營運，提供出行、物流送貨等服務；武漢亦有24小時無人駕駛巴士路線，服務沿線約5萬居民。當然，比起內地一些大城市，香港市區環境更密集、路面更為狹窄，在其他地方行得通的自動車技術，未必可以直接搬到香港，惟正因如此才需要實地測試，以便度身訂做作出調整。正如運輸署方面所言，為了檢視自動車在交通高峰期裏的運作表現，於本地繁忙路段試行，確實有其需要。港九新界車水馬龍的道路甚多，當局和科技公司可以研擬於孩童和長者較少、風險較低的地區開展測試計劃。

自動駕駛技術複雜，一般市民未必了解其操作和安全性，也可能擔憂自動車攝影機會否損害私隱；萬一不幸發生事故，如何釐定責任及有關保險安排等，亦可能有各種疑問。就此，政府在做好安全方面的監管把關角色之外，同時要擔當市民與科技公司之間的橋樑，向測試項目所涵蓋的社區加強解說，釋除地區持份者疑慮，如此才能夠在得到市民支持之下，穩健有序推動自動駕駛技術在本港發展，逐步實現「智慧出行」願景。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

