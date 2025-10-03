社評：零售回升勢頭未穩固 營造特色順應新變化

銷貨值連升4月

距疫前水平仍遠

內地十一黃金周長假期，本港迎來大批內地旅客，單計長假首日，便有22萬多人次入境，高於去年同日數字，亦比今年五一黃金周首天多，一眾「打卡」勝地固然人潮如鯽，尖沙嘴名店外也出現人龍。由於部分內地客選擇一程多站串遊大灣區，不排除未來數天會有更多旅客來港。今次十一黃金周適逢中秋節，有酒店業人士指出，「雙節」帶動下多了家庭客，預計整個假期收入會比去年增長超過一成，餐飲業方面亦看好市道，為了鼓勵市民留港消費，數千零售餐飲商戶還趁機推出各式優惠吸客。

今個十一黃金周是否旺丁又旺財，當然有待具體數據進一步確認，不過近月本港零售業整體回穩，趨勢也相當清晰。過去兩年，本港消費市道未如理想，零售業總銷售貨價值連跌14個月，直至今年中才止跌回穩。昨天統計處公布，8月份零售業總銷貨值303億元，按年升3.8%，至於零售銷售量，則按年增長3.2%，兩者均是2023年12月後新高。

今次已是本港零售銷售額連續第4個月錄得按年上升，雖然當中涉及到去年基數較低的因素，但如果與7月份數字（按年上升1.8%）比較，確可見到零售業回升勢頭正在加強。今個暑假，本港舉辦了多場體育盛事及演唱會，吸引不少本地人及旅客捧場，對於提振消費市道，無疑起到積極作用。細看統計處最新數據，按零售商主要類別劃分，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物按年上升16.4%，較7月份9.4%增長更理想，屬近兩年最大升幅，原因相信跟金價高企、美元（港元）偏弱下人民幣相對較強，令到金飾珠寶對不少內地客顯得更具吸引力有關，然而若與疫前銷售量相比，仍有一段明顯距離；其他類別方面，藥物及化妝品升5%，汽車及汽車零件下跌8.9%。總體而言，不少類別的數字，都是微升或微跌，反映本地消費氣氛趨穩，零售業已穩定下來，惟亦談不上達到復蘇水平。

本港疫後復蘇，不同行業表現參差，以金融、貿易等行業表現最為突出，恒指由2023年低位，升了超過1萬點 ，昨天更升穿27,000點，收市創逾4年新高。內地加緊推動經濟轉型、美國減息料將更加進取，都是有利香港的因素，經濟分析師相信今年本港經濟增長，很大機會高於之前預期的2%，然而金融貿易表現強勁，不代表其他行業都能迅速受惠，行政長官李家超在國慶酒會致辭，亦提到有需要透過政策「疏通紅利轉化的樽頸」，讓市民更快受益於經濟發展成果。零售餐飲業的重要性，在於它們提供大量就業職位，消費市道不振，零售餐飲生意欠佳，失業率必有攀升壓力。

業界需空間拓消費體驗

急於加租隨時扼殺復蘇

統計處早前公布8月份中小企業務狀况調查結果，中小企業務收益的現時動向指數，由7月份的42.1微升至42.3，而9月份的業務收益展望動向指數則為45.7，反映中小企營商氣氛以及對未來預期有所改善。按行業分類，零售業指數由7月份的39.3升至41.1、飲食業亦由37.4略升至37.9，然而必須指出是，有關數字實際仍處於收縮區，距離50以上的擴張區（意即業務情况普遍向好）相距甚遠；結業消息仍然時有所聞，突顯不少商戶經營依然困難，租金成本蠶食競爭力的問題，更在社會引起不少討論。

本地顧客及內地旅客消費模式轉變，以及經營成本高，對零售餐飲業造成相當大的壓力。中式餐飲業是其中一個最受影響的行業，隨着年輕一代不再傾向大排筵席，寧可在酒店辦婚禮，不少大型中式酒樓的生意都不大如前；預製點心和菜式大行其道，雖然有助減低成本，但亦令客人覺得食物雷同缺乏特色。零售業方面，內地客爆買奢侈品歲月已成過去，網購盛行下，實體店舖若無賣點，要吸引顧客也有一定難度。無論是本地客還是內地客，都愈來愈重視消費體驗，商戶必須發揮創意因應，商場亦得順應市場變化而調整，例如採取「家庭友善」、「寵物友善」等策略，吸引目標客群。

港人北上消費對本地零售餐飲業影響有多大，專家學者有不同看法，然而為了吸引顧客，本地業界必須努力求變、營造特色，卻是毋庸置疑。零售餐飲業需要為顧客創造更多消費體驗，商戶手頭資金流動「鬆動一點」，才有更多空間在生意上發揮創意，香港總商會主席陳瑞娟認為政府有需要協助零售及餐飲業應付租金方面的壓力，原因亦在於此，明年財政預算案可以考慮在這方面着墨。目前零售業回升勢頭尚未真正穩固，如果業主一見零售數據好轉，又急急提出加租，有可能扼殺業界復蘇動力，最終導致「雙輸」。

