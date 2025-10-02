明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：未來人口變數多 房屋需求莫低估

【明報社評】政府公布新一份《長遠房屋策略》（下稱《長策》）報告，綜合多項住屋需求增減因素後，將未來10年總房屋供應目標訂為42萬伙，較去年目標減少2萬伙，屬2014年以來新低。人口老化及低出生率，無疑是影響本港長遠房屋需求的重要因素，然而政府近年多項長遠發展策略，諸如推動香港成為國際教育樞紐及高端人才集聚高地等，都為未來住屋需求帶來新的變量；移民回流也是另一個需要留意的變數。《長策》對房屋需求的推算方式，本來就未能充分反映市民對分戶「住大些」的需求，加上人口出現新變數，當局有必要將一併考慮房屋供應與人口發展政策，以防低估長遠住屋需求。

發展教育樞紐「搶人才」

政策力度影響住屋需求

自2014年公布首份《長策》以來，政府每年都會更新房屋需求推算，訂定逐年延展的10年房屋供應目標。首份《長策》所提出的公私營房屋總供應目標是48萬個單位，然而當年覓得的用地，遠不足以興建目標單位數量。經過多年努力，2020年，政府首度表示覓得足夠土地，可以達到《長策》所定下的未來10年公營房屋供應目標。隨着當局推動北都發展、加快覓地建屋步伐，加上落實興建簡約公屋，增加了短期房屋供應，之前惹人詬病的公營房屋10年供應量「頭輕尾重」局面，也終於得到扭轉，《長策》房屋供應達標，確有相當機會成真。

房屋局本周公新一份《長策》周年進度報告，根據政府最新推算，未來10年總房屋需求加上私營空置單位數目，約為41.91萬伙，按年減少約4.3%，總房屋供應目標也相應下調，由去年44萬伙降至42萬伙，見2014年以來新低，其中私營房屋供應目標為12.6萬伙，按年減約4.5%，同屬歷來新低；公營房屋供應目標則為29.4萬伙，按年減約4.7%。

《長策》的估算，主要計及4個需求因素，分別為住戶數目淨增長、受重建影響住戶、居住環境欠佳住戶，以及「其他因素」，包括流動居民住戶、非本地學生住屋需求等。《簡樸房條例草案》雖已通過，但尚未實施，所以《長策》新報告對「居住環境欠佳住戶」的估算並無調整，維持在12.75萬戶；總房屋需求下調，主要是因為當局估算未來10年住戶數目淨增長及受重建影響住戶數目，皆有所下降。四大需求中，只有「其他因素」上升，當中非本地學生住屋需求創新高，預計未來每年需求1590伙，即10年要有1.59萬伙，惟不足以令房屋總需求由跌變升。

房屋需求跟常住人口變化息息相關。過去10年，本港人口趨勢是先升後跌再回升，受移民潮及新冠疫情防控措施影響，本港常住人口在2020年代初一度明顯下降，但隨着移民潮放緩以及政府推出連串「搶人才」措施，本港人口近兩年又見回升。雖然少子化及高齡化是社會長期趨勢，可是多項變數都有可能影響本港未來人口趨勢。一方面，部分國家收緊移民政策，亦有港人因為不適應異地生活返港，移民回流情况，會直接影響房屋需求；另一方面，香港要成為國際教育樞紐及高端人才集聚高地，意味當局需要持續積極搶人才，以及吸引更多非本地生來港就讀，由此衍生的住屋需求，其實取決於政府相關政策的力度。如果當局打算更進取，對住屋需求的估算，自然也要相應調高。

近年本港八大非本地生比例上限一再上調，政府早前便宣布，有關比例上限將由下學年起，由40%上調至50%。隨着各間大學積極擴容，以及北都大學城的建設，當局不排除非本地生比例上限還會進一步上調。近月本港私樓租金破新高，非本地生住屋需求殷切，廣被視為原因之一，政府放寬商廈酒店改裝成為學生宿舍，成效如何仍須觀望。搶人才方面，高才申請續簽留港比例約為五成半，談不上很高，但亦不算太差，至於最終會有多少高才及非本地生畢業後願意以港為家打拼，則要看香港經濟升級轉型進展。

以往「港漂」長遠留港率偏低，主因是居住環境及發展機會未如人意。如果政府能夠將北都建設好，創造更多理想就業機會、帶動整體居住環境改善，其實有機會令「港漂」留港率提高。無論如何，隨着「留學香港」品牌以及人才政策的推進，非本地生及新來港人才未來10年的住宿需求，是否已充分反映在現時《長策》推算之內，實有必要深入檢視。這部分的住宿需求短期內或會集中在租賃市場，中長期則有機會轉化為置業需求。當局應考慮設立監測指標，持續跟進他們的住宿需求變化。

房屋供應人口政策

當局需要一併審視

《長策》誕生的背景，是本港公私營房屋嚴重供不應求。及至近年政府終於有信心在10年內供應達標，下一步應該放眼居住質素。事實上，市民對居住的需求，不止是有得住，還想住好些。不少人因為「上車」困難，唯有選擇與家人同住，接受相對擠迫的居住環境，《長策》對房屋需求的推算方式，無法充分反映這些人對分戶「住得寬敞一些」的需求。另外，本港市區舊樓老化嚴重，《長策》新報告推算未來10年受重建影響住戶由7.38萬減至5.25萬，會否低估了舊區大規模重建的迫切性，同樣值得商榷。本港人力短缺問題日益嚴峻，政府預計2028年勞動力缺口有可能上升至18萬人，如果當局打算採取更有力的措施充實人口，房屋需求實有可能進一步上升。政府有必要將房屋供應問題，與人口政策一併審視，以免出現建屋目標跟人口政策目標不同步的問題。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞