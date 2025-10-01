社評：支援獨居長者照顧者 關愛隊工作可更聚焦

第一期服務陸續屆滿

第二期爭取更深更廣

2022年《施政報告》宣布成立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），並於翌年第三季全面起動。政府將全港18區劃分為數百小區，並於每小區各設一支「關愛隊」小隊，由當區民政事務專員擔任總指揮。關愛隊小隊以團體為單位組成，每隊8至12人，遴選工作由民青局長及18區民政事務專員分別領導的專責小組負責，民政處會按區情擬備項目綱要，列明必須的服務要求和KPI，申辦團體須提交計劃書，包括服務詳情及成員名單。每支關愛隊小隊在兩年資助期內，可得到政府提供80萬至120萬元資助，以便舉辦各類活動。監察方面， 關愛隊須定期提交工作及財務報告，並由獨立會計師審計年度/總結帳目，地區民政處亦會定期監察小隊工作，檢視達標進度。

第一期關愛隊兩年服務期上月起陸續屆滿，政府昨天公布第二期關愛隊遴選結果，因應個別小區人口增長需要「拆細」，小隊數目增加3隊，增至455隊，絕大部分小隊均由原來的承辦團體繼續負責。根據當局說法，為了確保服務無縫銜接，並善用之前建立起的地區服務網絡，各區民政事務處會優先邀請第一期承辦團體考慮繼續服務。民青局長麥美娟稱，第一期關愛隊服務「有目共睹」，期望第二期關愛隊將服務做得更深更廣。

反修例風暴後，中央修改香港選舉制度及地區治理體系，落實愛國者治港，而關愛隊正是「完善地區治理」的一環。政府強調設立關愛隊的目的，是凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作，包括推展關愛活動（例如探訪有需要人士）、協助處理突發和緊急事故等，然而部分人對關愛隊角色作用有懷疑甚至不信任，也是客觀存在的現實，由最初提出成立關愛隊時，有人馬上聯想到內地的街道居民委員會以至「政治監控工具」，到最近颱風「樺加沙」吹襲過後網上流傳不少有損關愛隊形象的AI生成圖片或假相，都反映了這一情况。關愛隊有否做好地區工作、發揮應有作用，應當實事求是，攙雜太多政治情緒，反而不利於客觀討論。

當局強調關愛隊成立以來，做了很多實事，無論是打風、停電，以至類似早前港島東區發現炸彈等突發事件，關愛隊與一眾義工都有積極協助居民。另外，截至今年8月底，關愛隊合共探訪約58萬個長者戶和其他有需要住戶，提供約8.9萬次簡單家居或其他支援服務，以及舉辦約4.5萬項地區活動。當局形容關愛隊第一期服務已完成甚或超越KPI要求；不過話說回來，衡量關愛隊服務，除了看量，亦要看質，不能簡單以完成了多少次探訪、處理了多少個案作為唯一標準。

舉例說，現時關愛隊常見的工作，包括上門探訪派福袋、舉辦講座及一些地區嘉年華等，這些活動當然也有其價值，然而是否可以幫到最有需要的一群，諸如隱蔽長者和弱勢家庭，卻不一定。以上門派福袋或辦長者手機班為例，關愛隊所接觸到的，可能都是一些本已較為活躍並有較多社交聯繫的長者。近年本港一再發生獨居長者倒斃家中多時無人知，以及跟「以老護老」、「以老護殘」有關的家庭悲劇，關愛隊在提供支援方面，理應可以發揮更大角色及作用。

今年4月，社署將「關愛隊支援長者及照顧者計劃」擴至全港各區，透過關愛隊主動探訪，為有需要的長者及照顧者提供社區支援；及至7月，勞福局、醫管局和房署等又啟動跨部門協調，識別高危家庭，由關愛隊根據房署提供的單老及雙老住戶名單上門探訪。當局表示，關愛隊目前已探訪5000多個家庭戶，認為當中約400戶有進一步照顧需要，已轉介相關社福機構跟進。期待第二期關愛隊服務可以繼續在這方面多下工夫，定期接觸這些住戶，了解他們的需要。

實事求是看待關愛隊

提高透明度消除誤解

關愛隊獲公帑資助，去年《施政報告》還宣布會將第二期關愛隊的資助金額增加五成，社會對關愛隊有更高期望和要求，亦屬自然。外界提出的一些質疑，例如關愛隊服務會否過度強調KPI，導致部分工作流於為做而做，甚或但求可以「打卡」交差，其目的不一定是存心刁難，而是擔心關愛隊服務異化。當局應以「有則改之，無則加勉」的態度，看待這類意見。為免外界對關愛隊工作有誤解，關愛隊運作的透明度應盡量提高。當局表示將會整理第一期關愛隊的工作報告，並以「妥善和合適的方法」公開資料供公眾查閱，唯盼當局能本着盡量方便查閱的原則，披露詳細資料，不會只有一些概括性的數字及陳述。

