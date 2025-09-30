明報新聞網
社評

社評：釐清客戶銀行責任 騙案損失公道處理

【明報社評】詐騙活動猖獗，受害者不計其數，不少人墮入騙局，授權銀行轉帳往可疑戶口，結果痛失巨款。雖然這些轉帳安排是由客戶主動授權，但如果銀行方面有做足防騙工夫，確有機會及時制止騙案發生。如何就這類「客戶授權支付騙案」的損失界定權責，是一個複雜問題。金管局提出制訂相關框架指引，盼可作為銀行業處理索償事宜的準繩，除了諮詢業界意見，當局亦應多從客戶角度考慮問題，務求令業界清楚意識到自身在協助客戶防騙上應當負上的責任，做好把關工作，以減少客戶受騙破財的風險。

界定騙案損失權責

各地摸着石頭過河

去年本港錄得44,480宗詐騙案，較2023年增加12%，涉及金額91.5億元，則較2023年微跌0.3%。若與早兩年詐騙案宗數每年增幅均逾四成相比，去年騙案增幅無疑有所放緩，而這一趨勢在今年似乎也得到延續。觀乎今年頭7個月的情况，詐騙案宗數比去年同期上升1%，損失金額則跌了一成半，反映當局近年所推出的一系列防騙措施，諸如一站式詐騙搜尋器「防騙視伏器」、「防騙視伏App」等，取得一定成效，公眾防騙意識也有所提高，不過詐騙案整體宗數，仍持續處於高水平，當局打擊騙案力度，還須進一步加強。

騙徒行騙手法層出不窮，部分人墮入圈套被騙巨款，確有可能跟貪財等原因有關，惟騙徒善於「捉心理」設局，也是不爭事實。舉例說，長者對個人健康的憂慮、對久未見面親人的關心、對新科技發展的不掌握，還有社交生活的缺乏等，都令到他們常常成為騙徒埋手的對象。不去深究騙案具體情節，便將被騙的責任完全歸咎於受害人，並不公道，反而只會令到受害人因為屈辱感而不敢報警求助，令騙徒得以逍遙法外。

鑑於絕大部分詐騙款項，都是經由銀行戶口轉帳，倘若銀行能夠做好把關角色，絕對可以減少騙案發生的機率。近年金管局已要求銀行業採取一系列行動，扛起協助防騙的責任，除了推出「可疑帳號警示機制」，全面覆蓋轉數快、網上銀行、櫃位轉帳及自動櫃員機交易，亦要求銀行建立動態詐騙交易監控系統。及至今年4月，金管局、香港銀行公會及警方又攜手宣布多項反詐騙新措施，包括更廣泛使用防騙視伏器數據以提早識別傀儡戶口網絡，如發現可疑交易，銀行可暫緩轉帳，並要求客戶親臨銀行見面；立法會則於6月修訂《銀行業條例》，促進銀行在特定情况下分享帳戶資料，增強偵測和預防罪案效率。另外，所有零售銀行將於年底前全面推出「智安存」防騙措施，讓客戶按自身需求，鎖起銀行帳戶部分或全部的存款，不可提取或轉出至任何人士，客戶須親赴銀行才能解鎖資金。

既然銀行在防騙方面有明確角色及責任，倘若業界未有做好把關工夫，受害人當然有理由提出索償。根據銀行營運守則，若涉及未經授權支付的騙案，例如網絡釣魚攻擊等，除非客戶有欺詐或嚴重疏忽，否則毋須為相關損失負責；但如果涉及網上情緣、投資或假冒家屬等騙案，由客戶主動授權銀行進行支付，損失責任現時是由銀行按個別情况自行處理，做法缺乏一致性，對銀行和客戶都不理想。金管局就銀行如何處理這類「客戶授權支付騙案」損失索償，建議制訂框架指引，並於上周展開諮詢業界的程序，一大目的就是希望有一套較為明確一致的準則，供銀行及索償客戶參考。

放眼外國，如何界定騙案損失權責，也是一個相當新的問題，有些地方僅要求銀行必須提供一些基本提示，損失主要由客戶承擔，亦有地方規定銀行須承擔涉及「授權支付」（簡稱APP）騙案的部分損失。英國去年底推出新規定，強制銀行必須賠償「授權支付」詐騙案的受害人，上限為 8.5萬鎊（約88.8萬港元），便惹來不少爭議，業界質疑當局為何要銀行承擔大部分詐騙損失，卻遲遲未有採取措施，追究社交平台對詐騙資訊把關不力的責任。在香港，金管局強調不會一刀切指定銀行和客戶的責任比例，但會就雙方責任及其他需要考慮的因素作出指引，包括銀行有否積極協助客戶防騙、客戶交易前後有否履行自身責任，諸如核實交易資料、留意銀行警示等。另外，騙案具體情節及客戶背景，例如受害人是否長者等，亦會納入考慮因素。

諮詢業界有必要

框架公道免傾斜

正如金管局所言，制訂APP騙案索賠框架指引，確須考慮「道德風險」，若銀行一力承擔損失，或會令客戶鬆懈，令騙徒有機可乘；若只讓客戶負上全責，或令銀行減少防騙工作的投入，導致原本可以發揮的防騙作用大大削弱。當局制訂框架指引，當然應該諮詢銀行業的意見，然而當局亦須多從客戶特別是長者及弱勢人士的角度考慮問題，以免框架太過向銀行業利益傾斜，實際變成了業界護身符，影響客戶得到合理保障和尋求索償的機會。框架須確保銀行具備有效的監察及防騙措施，亦有認真履行辨識可疑戶口協助客戶防騙的責任。另外，政府亦應持續留意其他國家的防騙工作，借鑑別人經驗。新加坡今年通過法律，賦權警方在有證據顯示某人正遭詐騙時，可以凍結當事人銀行帳戶、暫停交易活動。有關做法值得特區當局參考。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

