明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：特朗普聯大罵遍天下 單邊主義逆歷史潮流

【明報社評】美國總統特朗普上周出席聯合國大會致辭，除了一貫自吹自擂及謊話連篇，還把聯合國、歐洲、巴西、印度、中國、俄羅斯怒罵一通。他批評聯合國無力解決衝突，聲稱自己以行動「在7個月化解了7場衝突」，又揚言歐洲若不就移民及氣候政策改弦易轍便要「下地獄」。今年是聯合國成立80周年，當下國際社會正同時面對氣候變化、加沙戰火與烏克蘭危機，亟需各國協作，特朗普卻選擇以單邊主義應對，他對聯合國的藐視，更與過去大半個世紀的歷史潮流背道而馳。

聯大演說謊話連篇

特朗普又自吹自擂

特朗普在長達56分鐘的演說中，大談其內政外交「政績」，以關稅反擊各國、不再令美國被「佔便宜」，是其中之一。特朗普聲稱，在他主政下，美國「重獲主導權」，包括嚴厲對付移民，又重塑能源政策。他在沒提證據下指控聯合國助長「失控的移民潮」，並進一步抨擊歐洲國家，指摘它們消極應對移民問題。外交方面，他誇口自己在7個月內解決7場衝突，揚言很多人認為他應獲諾貝爾和平獎，譏諷聯合國只會發表「強硬措辭」而無實際作為，「空洞的言語無法解決戰爭，唯一能解決戰爭與衝突的，是行動」。就連會場內的電梯與提詞器故障，也被他用來嘲笑聯合國的「衰敗」。

特朗普有沒有解決了7場衝突，不少傳媒已作過事實核查，大都是言過其實。對於當前最受注目的烏克蘭與加沙戰爭，特朗普僅聲稱「積極調停」，卻缺乏具體成果。本屆聯大焦點之一，是包括法國在內的多個西方國家承認巴勒斯坦國，但特朗普重申反對。

他在演說中重複不少關於氣候變化的謊言。雖然人類行為導致氣候變化早已是科學家共識，中國及歐洲都致力發展再生能源，聯合國亦促進各國討論氣候變化問題，但特朗普仍聲稱氣候變化是全球「最大騙局」，聲言聯合國等專家出於「不良動機」渲染氣候變化，又指再生能源昂貴。他指控中國雖然出口大量渦輪機，卻「幾乎不使用」風能。

全球金融顧問與資產管理公司Lazard 2024年報告指出，即便不包括補貼，風能與太陽能的成本也常常低於新建的化石燃料發電廠。另外，根據世界風能協會（WWEA）的資料，截至2024年6月，中國的風電裝置容量直逼500吉瓦，接近全球總量的一半。中國「幾乎不使用」風能的說法，明顯與事實不符。

特朗普一向質疑氣候變化，反觀歐洲則積極推動減排及綠色經濟，儘管在如何應對氣候變化及兼顧各階層經濟利益之間尋求平衡，確實不容易，對此歐盟內部亦有不少爭端。特朗普在演說中挖苦歐洲為氣候變化「做得好」，雖然大幅減低碳排放，但經濟成本高昂，且被中國等國家「佔便宜」，聲言西方發達國家不管怎樣減排都無法抵消中國的二氧化碳排放。這其實是西方跟發展中國家在減排談判中一大爭議：發展中國家始終強調，西方在歷史上累積排放最多，所以必須承擔更大的責任。

聯合國是美國總統小羅斯福等二戰同盟國領袖所提出的構想，防止世界再爆發另一場毁滅性的大戰。正如第二任聯合國秘書長哈馬舍爾德（Dag Hammarskjöld）所言，聯合國的使命不是把世人帶到天堂，而是防止世人下地獄。

自1945年成立以來，聯合國在解決衝突與維和行動方面有成功也有失敗。後冷戰時代的失敗例子，包括1990年代未能阻止盧旺達及波斯尼亞境內發生的種族滅絕行為；2003年美國漠視聯合國單邊出兵伊拉克，亦打擊了聯合國威信。另外，聯合國目前在烏克蘭、加沙等主要衝突中亦遭邊緣化。聯合國調解地緣政治衝突舉步維艱，問題根源在於大國角力。舉例說，以巴問題中，美國長期包庇以色列，安理會任何譴責決議，往往都因為美國行使否決權而胎死腹中。儘管如此，聯合國在公共衛生、氣候變遷與難民保護等跨國議題上，仍發揮着不可替代的作用。只是，這些正是特朗普所不屑的領域。美國駐聯合國大使在國會聽證會上，還指控部分聯合國機構「激進政治化」。

美國歷來是聯合國最大的支持者。美國2023年為聯合國提供的資金為130億美元，佔其整體預算近25%。特朗普上台後，美國已削減10億美元資金，外界預料陸續有來。特朗普2.0砍掉美國國際開發署（USAID），嚴重打擊國際人道救援體系。此外，美國還從聯合國的維和行動與難民機構抽走資金。特朗普治下，美國退出聯合國教科文組織（UNESCO）、聯合國人權理事會與世界衛生組織，同時第二次退出《巴黎氣候協定》。特朗普政府也因國際刑事法院（ICC，法律上獨立於聯合國）對以色列領導人提出戰爭罪起訴，而制裁該法院官員。

特朗普藐視聯合國

不會令美國更偉大

聯合國是二戰後在美國主導下誕生的多邊機制，如今卻被一名美國總統在聯大公開羞辱，舉世為之側目。相比之下，中國在同一場合展現出截然不同的姿態，跟特朗普形成鮮明對比。國務院總理李強上周五在聯大演說中，呼籲推動聯合國改革，提升發展中國家的代表性與發言權，並宣布兩項支持措施，包括建立「中國－聯合國全球南南發展支持機制」，以及在上海設立「全球可持續發展中心」。

當下世界正面臨不少艱巨挑戰，世界究竟要重回弱肉強食叢林法則的時代，還是攜手勇敢迎向變局？美國似乎選擇了前者，企圖把時鐘撥回到西方獨享政治經濟紅利免受挑戰的年代。法國總統馬克龍在其聯合國演說中便不點名批評特朗普，那些攻擊聯合國的人，只因「想繼續支配，所以要改變遊戲規則」。當今世界早已不同往日，特朗普對聯合國的藐視，不會令美國更加偉大，只會激起更多人對單邊主義霸權的反感。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞