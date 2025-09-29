社評：特朗普聯大罵遍天下 單邊主義逆歷史潮流

聯大演說謊話連篇

特朗普又自吹自擂

特朗普在長達56分鐘的演說中，大談其內政外交「政績」，以關稅反擊各國、不再令美國被「佔便宜」，是其中之一。特朗普聲稱，在他主政下，美國「重獲主導權」，包括嚴厲對付移民，又重塑能源政策。他在沒提證據下指控聯合國助長「失控的移民潮」，並進一步抨擊歐洲國家，指摘它們消極應對移民問題。外交方面，他誇口自己在7個月內解決7場衝突，揚言很多人認為他應獲諾貝爾和平獎，譏諷聯合國只會發表「強硬措辭」而無實際作為，「空洞的言語無法解決戰爭，唯一能解決戰爭與衝突的，是行動」。就連會場內的電梯與提詞器故障，也被他用來嘲笑聯合國的「衰敗」。

特朗普有沒有解決了7場衝突，不少傳媒已作過事實核查，大都是言過其實。對於當前最受注目的烏克蘭與加沙戰爭，特朗普僅聲稱「積極調停」，卻缺乏具體成果。本屆聯大焦點之一，是包括法國在內的多個西方國家承認巴勒斯坦國，但特朗普重申反對。

他在演說中重複不少關於氣候變化的謊言。雖然人類行為導致氣候變化早已是科學家共識，中國及歐洲都致力發展再生能源，聯合國亦促進各國討論氣候變化問題，但特朗普仍聲稱氣候變化是全球「最大騙局」，聲言聯合國等專家出於「不良動機」渲染氣候變化，又指再生能源昂貴。他指控中國雖然出口大量渦輪機，卻「幾乎不使用」風能。

全球金融顧問與資產管理公司Lazard 2024年報告指出，即便不包括補貼，風能與太陽能的成本也常常低於新建的化石燃料發電廠。另外，根據世界風能協會（WWEA）的資料，截至2024年6月，中國的風電裝置容量直逼500吉瓦，接近全球總量的一半。中國「幾乎不使用」風能的說法，明顯與事實不符。

特朗普一向質疑氣候變化，反觀歐洲則積極推動減排及綠色經濟，儘管在如何應對氣候變化及兼顧各階層經濟利益之間尋求平衡，確實不容易，對此歐盟內部亦有不少爭端。特朗普在演說中挖苦歐洲為氣候變化「做得好」，雖然大幅減低碳排放，但經濟成本高昂，且被中國等國家「佔便宜」，聲言西方發達國家不管怎樣減排都無法抵消中國的二氧化碳排放。這其實是西方跟發展中國家在減排談判中一大爭議：發展中國家始終強調，西方在歷史上累積排放最多，所以必須承擔更大的責任。

聯合國是美國總統小羅斯福等二戰同盟國領袖所提出的構想，防止世界再爆發另一場毁滅性的大戰。正如第二任聯合國秘書長哈馬舍爾德（Dag Hammarskjöld）所言，聯合國的使命不是把世人帶到天堂，而是防止世人下地獄。

自1945年成立以來，聯合國在解決衝突與維和行動方面有成功也有失敗。後冷戰時代的失敗例子，包括1990年代未能阻止盧旺達及波斯尼亞境內發生的種族滅絕行為；2003年美國漠視聯合國單邊出兵伊拉克，亦打擊了聯合國威信。另外，聯合國目前在烏克蘭、加沙等主要衝突中亦遭邊緣化。聯合國調解地緣政治衝突舉步維艱，問題根源在於大國角力。舉例說，以巴問題中，美國長期包庇以色列，安理會任何譴責決議，往往都因為美國行使否決權而胎死腹中。儘管如此，聯合國在公共衛生、氣候變遷與難民保護等跨國議題上，仍發揮着不可替代的作用。只是，這些正是特朗普所不屑的領域。美國駐聯合國大使在國會聽證會上，還指控部分聯合國機構「激進政治化」。

美國歷來是聯合國最大的支持者。美國2023年為聯合國提供的資金為130億美元，佔其整體預算近25%。特朗普上台後，美國已削減10億美元資金，外界預料陸續有來。特朗普2.0砍掉美國國際開發署（USAID），嚴重打擊國際人道救援體系。此外，美國還從聯合國的維和行動與難民機構抽走資金。特朗普治下，美國退出聯合國教科文組織（UNESCO）、聯合國人權理事會與世界衛生組織，同時第二次退出《巴黎氣候協定》。特朗普政府也因國際刑事法院（ICC，法律上獨立於聯合國）對以色列領導人提出戰爭罪起訴，而制裁該法院官員。

特朗普藐視聯合國

不會令美國更偉大

聯合國是二戰後在美國主導下誕生的多邊機制，如今卻被一名美國總統在聯大公開羞辱，舉世為之側目。相比之下，中國在同一場合展現出截然不同的姿態，跟特朗普形成鮮明對比。國務院總理李強上周五在聯大演說中，呼籲推動聯合國改革，提升發展中國家的代表性與發言權，並宣布兩項支持措施，包括建立「中國－聯合國全球南南發展支持機制」，以及在上海設立「全球可持續發展中心」。

當下世界正面臨不少艱巨挑戰，世界究竟要重回弱肉強食叢林法則的時代，還是攜手勇敢迎向變局？美國似乎選擇了前者，企圖把時鐘撥回到西方獨享政治經濟紅利免受挑戰的年代。法國總統馬克龍在其聯合國演說中便不點名批評特朗普，那些攻擊聯合國的人，只因「想繼續支配，所以要改變遊戲規則」。當今世界早已不同往日，特朗普對聯合國的藐視，不會令美國更加偉大，只會激起更多人對單邊主義霸權的反感。

■歡迎回應editorial@mingpao.com