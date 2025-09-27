社評：簡樸房條例通過 告別劏房踏征途

淘汰劣質劏房里程碑

留意市場情况防亂象

本港公營房屋嚴重不足，私樓租金高昂，基層市民無力負擔，又未輪候到公屋，唯有蝸居劏房。目前全港劏房單位約11萬個，住了約22萬人，人均居所面積中位數僅為6平方米（約65平方呎），不少劏房居住環境更相當惡劣，光線不足之餘，衛生環境和通風也差，根本不適合人住，月租卻要數千元，相當於不少基層市民四五成的收入，部分劏房呎租水平之高，甚至比得上豪宅。

2021年，港澳辦主任夏寶龍在一個研討會上，形容香港居住問題令人揪心，希望香港可以「告別劏房籠屋」。經過4年醞釀及準備，房屋局今年中提交《簡樸房條例草案》，希望有序取締劣質劏房。日後業主若要經營及出租分間單位，必須確保單位符合「簡樸房」最低標準，包括面積不得小於8平方米（約86方呎）、符合消防結構安全、設有獨立水電表、獨立廁所及可開啟窗戶等，並得到指明專業人士認證合規。政府會在明年3月1日起開放登記和認證，登記期為時1年，業主完成登記後，有3年寬限期改裝單位。如有人出租未登記及未獲認證的分間單位，需要負上刑事責任，經公訴程序定罪可罰款30萬元及監禁3年。

特區政府長期奉行「小政府、大市場」，對於劏房的存在，先是採取放任自流態度，到後來劏房問題愈趨嚴重、租金不斷攀升，當局又因為之前未有積極造地建屋而無計可施，直至近年情况才出現變化。一方面，當局終於拋開了「市場主導、避免干預」的管治思維，改為強調「有為政府、高效市場」；另一方面，政府經過多年努力，在造地建屋方面總算取得一些進展，未來七、八年公營房屋供應有望持續增加。簡約公屋成本效益雖有爭議，但對於紓緩短期房屋供應不足，無疑有一定幫助，至於過渡房屋也可用來安置部分劏房戶。

處理劏房問題，既要政治決心，亦需要客觀條件配合。現在政府終於兩者兼備，《簡樸房條例》的訂立，是一個重要里程碑，當局下一步是要做好執行細節，有序落實簡樸房制度，淘汰劣質劏房，同時亦要持續留意市場變化，提防亂象出現。

規管劏房面對的最大問題，是一下子管得太嚴，可能令大批劏房被取締，倘若政府未能即時提供相應數量單位安置，從嚴規管反而有可能害了劏房戶。根據政府估算，全港七成劏房只需稍作修整，例如加裝煙霧感應器等，已可符合簡樸房要求；餘下三成不符規定的單位，預料2/3將被淘汰，大約只有數千個分間單位真的需要大裝修。有議員則稱，業界反映政府預計數字與現實有差異，多達九成劏房單位面積未符簡樸房標準，估計很多單位需要「大執」，建議當局容許少許「誤差」，又或為業主提供「經濟支援」，云云。有關倡議忽略了一個根本事實，即經營劏房收入豐厚，難以想像會有大批業主放棄逐利退出市場，政府無理由為改裝簡樸房向業主提供資助，更無理由「通融」誤差。真正需要關注的是業主會否以裝修為名，在現有租約屆滿後不再續租，甚或施壓要住戶搬走，並在裝修之後大幅加租。

租金上升憂慮有因

「起始租金」不應排除

政府一再強調，未來數年公營房屋供應將大幅增加，可以讓更多人上樓，市場對分間單位的需求也會相應降低，加上現時有劏房租金管制，相信簡樸房規管制度推行後，租金不會大幅上升。問題是劏房市場本身就是一個相當扭曲的市場，基層弱勢住戶缺乏議價能力，未等到上樓又租不起私樓，就只有劏房這一選擇，由於劏房租管不設起始租金，業主「逼遷裝修後大幅加租」，將改裝成本轉嫁到新住客身上，只要租金水平依然低過一般私樓單位，基層住戶別無選擇被迫「硬食」，情况確有可能出現。

劏房租管2021年實施以來，租金水平大致保持平穩，不代表簡樸房制度引入後，情况不會出現變化。政府之前一直不願意就劏房租管設立起始租金，期望市場可以自行調節，然而這只是官員主觀願望。簡樸房制度實施後，當局必須密切留意市場情况，倘若分間房租金水平顯著上升，就應該及時介入，包括考慮引入起始租金。另外，劣質劏房經營「地下化」的可能性，同樣不能忽視。由於違規分間房隱敝性高，租客財政拮据為省錢甘願入住，亦未必有舉報違規意欲，當局日後必須加強巡查，以及提供足夠誘因鼓勵舉報，同時亦要確保受執法影響的住戶得到妥善安置，不會無處棲身。「告別劏房」任重道遠，設立簡樸房制度只是第一步，政府必須繼續致力增加公營房屋供應，為基層市民提供適合宜居的住所。

歡迎回應 editorial@mingpao.com