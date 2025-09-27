明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：簡樸房條例通過 告別劏房踏征途

【明報社評】立法會三讀通過《簡樸房條例草案》，為出租分間單位引入規管制度，業主將有數年時間執整分間單位，以符合簡樸房的標準。劣質劏房的存在，是社會的悲歌，《簡樸房條例草案》通過，為本港取締劣質劏房踏出重要一步，然而要真正告別「劏房時代」、解決本港基層住屋問題，政府必須繼續努力增加公營房屋供應，讓有需要人士早日上樓。簡樸房制度實施，無可避免牽動分間房市場。不少劏房戶擔心租金上漲又或被迫遷出，當局須密切留意市場變化，為受影響基層劏房戶提供適切支援，以及重新考慮設立起始租金管制，以免租金攀升令基層市民難以負擔。

淘汰劣質劏房里程碑

留意市場情况防亂象

本港公營房屋嚴重不足，私樓租金高昂，基層市民無力負擔，又未輪候到公屋，唯有蝸居劏房。目前全港劏房單位約11萬個，住了約22萬人，人均居所面積中位數僅為6平方米（約65平方呎），不少劏房居住環境更相當惡劣，光線不足之餘，衛生環境和通風也差，根本不適合人住，月租卻要數千元，相當於不少基層市民四五成的收入，部分劏房呎租水平之高，甚至比得上豪宅。

2021年，港澳辦主任夏寶龍在一個研討會上，形容香港居住問題令人揪心，希望香港可以「告別劏房籠屋」。經過4年醞釀及準備，房屋局今年中提交《簡樸房條例草案》，希望有序取締劣質劏房。日後業主若要經營及出租分間單位，必須確保單位符合「簡樸房」最低標準，包括面積不得小於8平方米（約86方呎）、符合消防結構安全、設有獨立水電表、獨立廁所及可開啟窗戶等，並得到指明專業人士認證合規。政府會在明年3月1日起開放登記和認證，登記期為時1年，業主完成登記後，有3年寬限期改裝單位。如有人出租未登記及未獲認證的分間單位，需要負上刑事責任，經公訴程序定罪可罰款30萬元及監禁3年。

特區政府長期奉行「小政府、大市場」，對於劏房的存在，先是採取放任自流態度，到後來劏房問題愈趨嚴重、租金不斷攀升，當局又因為之前未有積極造地建屋而無計可施，直至近年情况才出現變化。一方面，當局終於拋開了「市場主導、避免干預」的管治思維，改為強調「有為政府、高效市場」；另一方面，政府經過多年努力，在造地建屋方面總算取得一些進展，未來七、八年公營房屋供應有望持續增加。簡約公屋成本效益雖有爭議，但對於紓緩短期房屋供應不足，無疑有一定幫助，至於過渡房屋也可用來安置部分劏房戶。

處理劏房問題，既要政治決心，亦需要客觀條件配合。現在政府終於兩者兼備，《簡樸房條例》的訂立，是一個重要里程碑，當局下一步是要做好執行細節，有序落實簡樸房制度，淘汰劣質劏房，同時亦要持續留意市場變化，提防亂象出現。

規管劏房面對的最大問題，是一下子管得太嚴，可能令大批劏房被取締，倘若政府未能即時提供相應數量單位安置，從嚴規管反而有可能害了劏房戶。根據政府估算，全港七成劏房只需稍作修整，例如加裝煙霧感應器等，已可符合簡樸房要求；餘下三成不符規定的單位，預料2/3將被淘汰，大約只有數千個分間單位真的需要大裝修。有議員則稱，業界反映政府預計數字與現實有差異，多達九成劏房單位面積未符簡樸房標準，估計很多單位需要「大執」，建議當局容許少許「誤差」，又或為業主提供「經濟支援」，云云。有關倡議忽略了一個根本事實，即經營劏房收入豐厚，難以想像會有大批業主放棄逐利退出市場，政府無理由為改裝簡樸房向業主提供資助，更無理由「通融」誤差。真正需要關注的是業主會否以裝修為名，在現有租約屆滿後不再續租，甚或施壓要住戶搬走，並在裝修之後大幅加租。

租金上升憂慮有因

「起始租金」不應排除

政府一再強調，未來數年公營房屋供應將大幅增加，可以讓更多人上樓，市場對分間單位的需求也會相應降低，加上現時有劏房租金管制，相信簡樸房規管制度推行後，租金不會大幅上升。問題是劏房市場本身就是一個相當扭曲的市場，基層弱勢住戶缺乏議價能力，未等到上樓又租不起私樓，就只有劏房這一選擇，由於劏房租管不設起始租金，業主「逼遷裝修後大幅加租」，將改裝成本轉嫁到新住客身上，只要租金水平依然低過一般私樓單位，基層住戶別無選擇被迫「硬食」，情况確有可能出現。

劏房租管2021年實施以來，租金水平大致保持平穩，不代表簡樸房制度引入後，情况不會出現變化。政府之前一直不願意就劏房租管設立起始租金，期望市場可以自行調節，然而這只是官員主觀願望。簡樸房制度實施後，當局必須密切留意市場情况，倘若分間房租金水平顯著上升，就應該及時介入，包括考慮引入起始租金。另外，劣質劏房經營「地下化」的可能性，同樣不能忽視。由於違規分間房隱敝性高，租客財政拮据為省錢甘願入住，亦未必有舉報違規意欲，當局日後必須加強巡查，以及提供足夠誘因鼓勵舉報，同時亦要確保受執法影響的住戶得到妥善安置，不會無處棲身。「告別劏房」任重道遠，設立簡樸房制度只是第一步，政府必須繼續致力增加公營房屋供應，為基層市民提供適合宜居的住所。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞