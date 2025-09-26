明報新聞網
社評

社評：自律不足唯有他律 「追風逐浪」加強執法

【明報社評】「樺加沙」雖已遠去，但有關風暴期間市民追風逐浪的問題，仍然不乏討論，警方昨天便以涉嫌疏忽照顧兒童罪名，拘捕兩名帶兒童追風逐浪的女子。超強颱風威力驚人，湧浪驟起凶險萬分。本港雖有法例懲處市民在惡劣天氣下在康文署海灘逐浪，惟法例並未涵蓋一般海濱，不少觀浪者低估大自然力量、高估個人逃生及救人能力，風暴期間危站岸邊，不僅置自身於險境，一旦出事需要營救，還會危及救援人員。當局有必要提高公眾安全意識，除了加強宣傳教育，亦可善用法律手段，提醒市民不要以身犯險。

湧浪危險性不乏宣傳

問題出在心態非認知

今次樺加沙來襲，本港高掛8號或以上風球的時間，長達30小時，可幸整體災情未算太嚴重，社會復常也相當迅速，鐵路及路面交通未見嚴重混亂，機場運作也大致暢順。根據當局數字，風暴期間約有100人受傷送醫，當中絕大部分都是輕傷，最嚴重的個案，相信是一家四口在柴灣觀浪期間遇上湧浪，導致3人遇溺，其中墮海母子一度命危，跳進海中救人的父親亦情况嚴重。根據現場目擊人士所言，未有墮海的9歲女童在岸上驚慌痛哭，幸好有艇家經過相助，3人最後獲救送院，母子經救治後已由危殆轉為嚴重。保安局長鄧炳強昨天談及事件，形容有人墮海是不幸，會研究是否涉及違法行為。

無人願意見到一個大好家庭因為觀浪墮海而被拆散，惟無可否認，這是一宗完全可以避免的家庭意外，畢竟當局之前已經一再強調，樺加沙是超強颱風，威力可比七八年前的「山竹」和「天鴿」，呼籲市民切勿在風暴期間追風逐浪。倘若因為一時輕率鹵莽，導致骨肉分離，死者固然可哀，生者恐怕也會留下心理創傷，甚至內疚一生。誠然，遇事家庭墮海3人仍然留醫，現在談追究法律責任，也許令人覺得有點不近人情，然而就像獨留兒童在家釀成悲劇一類案件，執法部門始終有責任跟進，司法機構處理案件時，相信會設法兼顧法、理、情。

涉事家庭發生墮海意外時，8號風球剛掛起不久。雖然當時本港多區天色尚可，未有狂風暴雨，但湧浪隱秘，一旦大作，隨時可以將觀浪者吞噬，所有人都不應該犯險走近岸邊，然而令人遺憾是墮海事件發生後，依然有人在全港不同地點繼續追風逐浪，彷彿認為巨浪吞噬的悲劇一定不會發生在自己身上。本報記者所見及網上片段顯示，10號風球高懸期間，仍然有人走近海邊，更有家長攜同子女「感受」巨浪拍岸，險象環生。其中一幕為兩名女子帶同一名男童在岸邊觀浪自拍，未料巨浪淹至將3人冲倒地上，其中一人據悉是男童母親。警方昨天根據有關網上短片，以及翻查閉路電視片段，拘捕兩名女子，指她們涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。另外，警方又表示，10號風球期間，接報有人進入當時已被關閉的屯門黃金泳灘游泳，警方會進一步調查，不排除檢控相關人等。

早於10年前，政府已推出宣傳短片，講解熱帶氣旋引起湧浪的危險，提醒公眾小心，有需要時應遠離岸邊，停止水上活動。有關片段至今仍不時可以在電視上看到，然而每逢颱風襲港，總是有市民到海邊犯險，這顯然不是認識不足問題，而是心態問題。無論是出於追求刺激、貪玩好奇，還是打卡「扮型」，犯險者都有一個共通點，就是低估大自然的殺傷力及高估個人逃生走避的能力。當問題出於自律不足，就有必要依靠他律。

善用現有法律工具

加強執法警惕家長

現時本港有法例懲處市民在惡劣天氣下在康文署泳灘「追風逐浪」，康文署宣布泳灘暫時封閉後，任何人若不遵從相關安排，即屬違法，最高可罰2000元及監禁14天，然而一般海濱並不在法例涵蓋範圍，當局的做法，通常都是由執法人員或民安隊「勸喻」在場者離開。事實上，即使有人在打風期間到康文署泳灘「追風逐浪」，絕大多數也只是勸喻了事，甚少發出警告，遑論檢控。根據政府官員去年的說法，之前3年康文署曾就有關問題發出4次口頭警告，但未有檢控個案。港九拯溺員工會發言人便稱，前線救生員常呼籲市民惡劣天氣下遠離海岸，只是不少人當「耳邊風」，期望當局加強執法。

一家四口觀浪墮海事件，引發是否需要立法規管「追風逐浪」的討論。有立法會議員關注，本港不少地方被海岸包圍，中環、尖沙嘴一些建築物及行人路，跟岸邊相去咫尺，擔心禁止行近海邊的條例定義與執法不易，惟即使目前未有規管「追風逐浪」的法例，當局依然可以善用現有法律工具，加強執法。以疏忽照顧兒童罪名，對攜同年幼者「追風逐浪」的成年人提出檢控，相信可以對所有家長起到警惕作用；另外，當局也可以借助各式遙距攝錄工具，以確保各方安全為前提，在「追風逐浪」熱門地點加強巡邏及執法。當局有必要加強宣傳教育，提升公眾安全意識，同時亦應認真研究，是否可以完善現行法律，合理規管「追風逐浪」危險行為。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

