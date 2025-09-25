明報新聞網
社評

社評：抵禦超強颱風顯韌性 「海綿城市」建設要加強

【明報社評】超強颱風「樺加沙」為香港帶來狂風暴雨，沿岸多區皆受風暴潮影響嚴重水浸。天文台指出，樺加沙帶來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位一度錄得海圖基準面以上約3.4米，雖然未及當年「山竹」的情况，但已再度突顯香港有必要加緊推動「海綿城市」建設。現時政府的綜合海岸管理策略，建基於氣候變化對沿岸地區帶來的淹浸風險，在本世紀中仍屬「可管控」程度，改善工程主要放在提升海岸防線抵禦能力，包括放置沿岸防洪牆、活動式擋水設施等。鑑於超強颱風來襲風險增加，當局應考慮採取更進取的保護措施，提防風暴潮對沿岸關鍵基建設施諸如供電供水系統等造成重大破壞。

面對「風王」樺加沙

香港成功挺過去

繼今年7月颱風「韋帕」襲港之後，天文台昨天凌晨因應樺加沙逼近，再次發出 10號颶風信號，維持接近11個小時。這亦是本港自1964年以來，第二次一年內兩度發出最高熱帶氣旋信號。樺加沙被形容為今年「風王」，最接近本港時，中心風力高達每小時195公里，比2018年山竹每小時175公里更高，可幸樺加沙未有正面襲港，而是在香港以南約百公里範圍內掠過，否則對本港造成的破壞可能更大。

當年山竹襲港造成廣泛破壞，導致超過400人受傷，逾4萬戶電力供應中斷，當局收到逾6萬宗塌樹報告。相比之下，今次樺加沙在香港造成的災情，相對不算嚴重。根據當局數字，截至昨晚8時，當局共收到1224宗塌樹、22宗水浸及4宗山泥傾瀉報告，101名市民受傷。無論是天文台的颱風信息發布、政府的超前部署，以至機場、港鐵及應急部門在風暴期間的表現，都值得肯定，期望各方善後工作同樣有好表現，令社會得以盡快恢復全面運作，避免發生重大混亂。

面對樺加沙這個今年「風王」，香港挺過去了，災情不大，充分顯示香港整體韌性厚實。政府顯現領導力，天文台風訊發放恰當，機管局、地鐵等公共關鍵設施、應急部門讓人信賴等，說明香港社會硬件、軟件建設，韌性十足。市民在信息透明、及時所顯現規律行動力，使社會整體運行有條不紊。香港整體社會之高成熟程度，藉應對樺加沙，顯現出來。當然，極少數人追風逐浪，以身犯險或險象環生景象，仍然需要警惕，予以適度批評。

樺加沙吹襲期間，本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，比起山竹一度升至最高3.88米，雖然略有不及，但樺加沙為本港帶來的風暴潮，已足以令部分沿岸地區出現嚴重水浸。港島杏花邨再度淪為澤國、沙田城門河兩岸皆遭淹浸、巨浪拍打將軍澳海濱長廊、海水湧入海洋公園酒店弄得「人仰馬翻」等畫面，無不令人感到震撼。隨着全球暖化加劇，海平面持續上升、超級颱風出現機率增加，風暴潮對本港沿岸地區造成的威脅，無可避免愈來愈大。

將軍澳沿岸是最受今次風暴潮影響的地區之一，雖然當局之前已在多處堆疊沙包，但越堤浪依然沿着海濱長廊主要地方，湧上行人路及沿岸部分餐廳，造成財物損毁；早前啟用的將南公園，更儼然變成「泳池」。不過話說回來，將南公園採用了「海綿城市」設計概念，設有蓄水功能的系統，以發揮「吸水」作用，倘若能夠保護鄰近社區免遭水淹，亦算有功。事實上，目前本港部分新建公園，設計上均有利用湖泊與草坪低窪地帶緩衝洪水，亦有雨水花園、透水鋪面、植草溝等設施去吸收過量雨水。雖然一些地區受地形及原有建築限制，未必可以仿效，但在北部都會區等新發展地區，其實可以大力推廣。當局可趁今次機會總結經驗，看看哪些地方可以改進。

為應對海平面上升及風暴潮引致海水淹浸沿岸地區的風險，政府2021年完成沿岸災害研究，識別了26個沿岸低窪或當風住宅地區，並於翌年起陸續推展「因地制宜」的改善工程，迄今已有16個地區完成，餘下的將在2027年或以前相繼竣工。今年中，政府根據渠務署和土木署所做的研究，提出長遠防洪和海岸管理策略，應對本世紀中及世紀末氣候變化可能引致的不同情况。當局表示，鑑於極端天氣有很多不可預測的情况，國際社會認為投入龐大資源建設基建去完全避免水浸，並非最具成本效益做法，政府將以提升香港的適應能力及韌性為重點，透過雨水排放系統和沿岸改善工程，減輕水浸影響，讓社會快速復元，以及強化應急準備，提高各界對水浸的安全意識。

海岸管理策略重減災

關鍵基建須確保安全

當局整個海岸管理策略，乃是以氣候變化對沿岸淹浸風險「基本可控」為前提。土木署提出在九龍灣、柴灣等11個沿海地區作「超前部署」，諸如設置沿岸防洪牆、活動式擋水設施等，都是一些低成本的抵禦設施。當局強調有信心應對超強颱風或「世紀黑雨」的挑戰，然而這些「防禦工事」是否足以應付極端天氣，仍得走着瞧。政府現時的策略，重點在於減輕而非防止災害發生，意味部分地區一定會面對水浸的風險。當局必須確保沿岸重要基建，特別是涉及供電供水系統設備的安全，如有需要，應考慮將之搬到離岸較遠和較高的地方。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

