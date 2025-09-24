明報新聞網
社評

社評：垃圾徵費重推無期 減廢目標似近還遠

【明報社評】環境局向立法會提交文件，以「欠缺所需社會支持」為由，維持暫緩垃圾徵費，意味這項經過多屆政府推動、連立法程序也完成了的減廢政策，至少在現屆政府任期內都不會付諸實行。以徵費方式推動減廢，影響到商界和市民荷包，遇上顯著阻力乃是必然，然而鄰近國家及地區實踐早已證明，垃圾徵費是非常有效的減廢措施。政府最初決定暫緩，原因是未做好準備，惟觀乎當局最新說法，外界有理由懷疑，垃圾徵費就算未正式胎死腹中，也將長期束諸高閣。當局表示，近年減廢回收工作已取得「明顯效果」，可是本港固體廢物人均棄置量，跟以往官方減廢目標仍相去甚遠，現有措施力度是否足以實現目標，令人懷疑。

現屆政府維持暫緩

徵費計劃束諸高閣

《都市固體廢物收費條例》2021年獲立法會通過，原定2023年底實施，未料一再押後。政府首度押後是因為清潔業界人手不足，將實施日期延後至2024年4月1日，可是當局就具體操作安排的宣傳講解，不僅未能釋除業界及公眾疑惑，反而令人覺得具體安排存在漏洞，需要完善。政府於是再度宣布押後，延至8月1日實施，同時推出「先行先試」計劃，由政府部門牽頭。當局最初仍強調有決心推行措施，未料同年5月，環境局以「先行先試顯示執行有困難」及「社會負面聲音」為由，宣布暫緩垃圾徵費，另行檢討。

事隔一年多，環境局長謝展寰上周透露，將於本月29日的立法會環境事務委員會上討論垃圾徵費。根據環境局向立法會提交的最新文件，現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費，以其他方法推動減廢回收，包括加強宣傳、完善回收網絡、協助綠色經濟轉型等。有關決定意味垃圾徵費重推無期。

垃圾徵費強調「用者自付」，目標是運用經濟誘因，推動源頭減廢，鼓勵循環再用及回收，首爾、新加坡及台灣等地都有類似做法，措施成效廣獲肯定。早於本世紀初，特區政府已提出引入垃圾徵費，經過多屆政府努力才完成立法，其間本港經歷過不少經濟起伏，說明這是一項具有高度延續性、不因一時經濟環境好壞而變的政策主張。事實上，如果這是一項「不合理、不合情」的政策，多屆政府也不會如此鍥而不捨推動。倘若垃圾徵費就此胎死腹中，意味多年努力付諸東流。

根據政府最新文件，垃圾徵費「維持暫緩」，原因大致有二，一是「從市民和業界的聲音可見，要在現階段實施垃圾收費，實在欠缺所需的社會支持」，二是現屆政府推行的各項減廢回收工作已有明顯效果。文件提到，物業管理、飲食及清潔業界不少代表均向政府表示，現時正面對人手不足和經營挑戰，不希望政府急於實施垃圾收費，民意調查亦顯示，約七至八成受訪市民認為現階段「不應該/不適合」推行垃圾收費。當局還將維持暫緩的決定，扯到「全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜」，指當前香港經濟充滿挑戰，還有經濟轉型帶來的壓力，「均是社會不支持現階段推動垃圾徵費的原因」。

香港經濟轉型，部分行業有困難是事實，不過話說回來，垃圾徵費影響到商家及住戶荷包，無論經濟好壞，其實都一定會惹來相當多人的反對，政府推不推行，最後還是決心問題。事實上，難如取消強積金對冲，只要政府有心做，最終還是做得到。如果當局真的擔心垃圾徵費對中小企和基層市民帶來額外負擔，大可從其他方面提供寬減，而不是放棄推行一項努力了10多年的政策。至於將垃圾徵費扯到貿易戰和地緣政治，予人感覺更是扯得太遠。說到底，世界百年變局、地緣政治緊張，恐怕將維持一段相當長的時間，香港經濟將持續面對相關挑戰。如果一項民生政策，要等到內外環境順風順水、再無重大挑戰下才去推動，實在難以想像要等到何年何日。

減廢回收雖見進展

距離藍圖目標仍遠

現屆政府在減廢回收工作方面，無疑下了不少工夫。除了加強宣傳教育，當局也致力增加回收點方便市民，由智能廚餘回收桶計劃，到擴展「綠在區區」等回收網絡等，都是值得肯定的措施。可是當局這些努力，是否足以代替垃圾徵費的減廢效果，還須拭目以待。

去年底，政府公布2023年固體廢物棄置及回收數據，人均棄置量為每日1.44公斤，比 2022年（1.51公斤）及2021年（1.53公斤）分別下跌了4.6%及5.9%，回收率則連升兩年，由2021年28%的低位，升至2022年及23年的32%和33%，當局表示以往本港垃圾量增長與GDP增長的百分比相近，但2023年兩者走勢卻是背馳，形容本港廢物量「已過頂峰」，正開始「穩步下降」，然而必須指出，2021至2022年乃是疫情非常時期，普羅大眾生活習慣有別平常，至於2023年是疫後復常年頭，GDP增長數據雖然亮麗，但消費市道明顯未如預期，舖位及寫字樓空置率也高，廢物棄置量出現下跌、未有跟GDP同步上升，可能與此有關，現在斷言本港廢物量「頂峰已過穩步回落」，恐怕為時尚早。

廚餘是本港主要都市固體廢物之一，立法會《數據透視》回顧本港近年廚餘回收情况，提到廚餘回收率雖於過去6年由1%升至逾6%，但仍遠較整體都市固體廢物33%的回收率低。目前本港垃圾回收比率只有33%，與歐洲平均回收率39%仍有距離，每日1.44公斤的人均棄置量，更跟《香港資源循環藍圖2013-2022年》所訂的官方減廢目標（人均垃圾量減少至0.8公斤以下）相去甚遠，要達到《藍圖2035》人均棄置量逐步減少40％至45％的目標，談何容易。

editorial@mingpao.com

