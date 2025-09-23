社評：嚴陣以待迎超強颱風 政府防災部署臨考驗

樺加沙威力可比山竹

適逢天文大潮憂水浸

國家中央氣象台表示，樺加沙結構嚴密，中心最大風力17級以上（即最高持續風速達每小時223公里或以上），有可能是今年西太平洋的「風王」，按目前風暴路徑，有可能在珠江口附近登陸，並對廣東沿岸造成巨大災害。香港天文台昨天亦提前一天預告，將於今午改發8號烈風或暴風信號，預料樺加沙周三將最接近本港，屆時沿岸水位可能與2017年天鴿及2018年山竹來襲時相若。

今年7月颱風「韋帕」襲港，天文台曾發出10號颶風信號，倘若今次樺加沙正面吹襲珠港口一帶，香港有可能繼1964年之後，相隔61年再度一年之內兩發10號颶風信號。樺加沙來勢洶洶，市民紛紛趁風暴來臨前到街市及超市「入貨」，政府亦於昨天早上啟動緊急事故監察及支援中心，展開應對風暴的準備，行政長官李家超到場視察並聽取官員匯報，要求各部門做好「超前部署」。教育局昨天已提前宣布，今明兩天全港學校停課。針對外媒聲稱香港機場考慮全面停止航班升降36小時，機管局昨天澄清，風暴吹襲期間，機場不會關閉，惟預料會有大量航班受影響。

全球暖化加劇，極端天氣趨頻。對香港而言，超強颱風增多、風暴來襲變得頻繁，均是惹人關注的趨勢。連同樺加沙在內，本港今年已先後受到11個熱帶氣旋影響，需要發出警告信號，打破自1946年以來1至9月熱帶氣旋警告信號次數最多的紀錄。另外，研究亦顯示，超級颱風出現次數正在增加，主因是海水溫度升高，為熱帶氣旋提供了更多能量，隨着全球暖化持續，未來超級颱風襲港機率不僅增加，破壞力也會更大。今次樺加沙來襲，正好提醒香港必須為此做好準備。

當年山竹襲港造成廣泛破壞，導致超過400人受傷，逾4萬戶電力供應中斷，部分地區出現破紀錄的風暴潮，杏花邨變成澤國，鰂魚涌潮位最高升至3.88米（海圖基準面以上，下同），僅次於1962年「溫黛」襲港期間錄得的3.96米。當局收到逾6萬宗塌樹及玻璃窗損毁報告，紅磡海濱廣場玻璃幕牆爆裂、文件雜物滿天飛的震撼畫面，不少人仍歷歷在目。今次樺加沙來襲，風力之強，比起天鴿和山竹可能猶有過之，皆因其路徑避開了呂宋島，不似當年山竹橫過呂宋北部後風力有所減弱。倘若樺加沙以超強颱風強度在本港以南近距離掠過，同時又遇上天文大潮高峰，本港沿岸水位或會升得更高。

極端天氣趨頻

檢視抗災能力

當然，樺加沙最終對香港造成多大破壞，仍得視乎具體風力強度，以及最接近本港距離及時間，然而無論當局和市民都有必要為最壞情况作準備。政府表示，為應對可能出現嚴重水浸，渠務署會採取多項特別行動，包括調動200支緊急應變隊伍，到各區處理水浸及清理渠道；發展局則預留地方作臨時堆放塌樹椏枝之用。機管局則表示，將有過千名人員留守機場，為滯留旅客提供各式支援。另外，當局又表示會密切監察市面情况，評估是否需要在颱風過後啟動「全政府動員」機制，協助社會運作盡快復原。以往遇上風暴及惡劣天氣，部分沿岸及低窪和高風險地區一再發生嚴重水浸，旅客滯留機場亂象也多，風災過後市面交通嚴重受阻，也是常有之事，期望當局今次採取的措施，能夠有效減少問題。

因應極端天氣趨頻，政府近年一再強調要強化基建設施，提高應對氣候變化及極端天氣的能力。由土木工程拓展署統籌的「氣候變化基建工作小組」，前年已完成對全港300多個重要公共基建設施的「極端天氣抗逆力」評估，並由相關部門制定提升抗逆力的措施，另外，署方也針對一些沿岸較低窪或當風住宅地區，制定改善工程，應對海平面上升及風暴潮的威脅。防洪方面，除了引入強力排水機械人、在水浸高風險地點加裝警告系統，渠務署也展開多項雨水排放系統改善工程。樺加沙來襲，將是檢視當局防風抗洪工作的一場「大考」，且看成績如何。

政府根據渠務署及土木工程署去年完成的研究，按照不同氣候變化情境下香港長遠面臨的水浸風險，制定「應對氣候變化的長遠防洪和海岸管理策略」，將增強城市「防洪韌性」納入城市規劃；海岸管理策略方面，當局主張採取「堅守防線」 ，即維持現有海岸防線或提升其防禦能力，暫不考慮成本較高的「向海推進」，即向海建立新海岸防線以保護內陸地方。不過亦有意見關注，當局會否低估了海水水位上升帶來的風險，尤其是當超強颱風帶來風暴潮，淹沒沿岸地面供電設施，有可能造成大範圍停電停水。防災問題須以科學態度檢驗，今次樺加沙來襲，可以成為審視本港防洪和海岸管理策略的參考。

