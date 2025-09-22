社評：我們都欠巴勒斯坦人一聲對不起

以色列坐實種族滅絕罪罵名

聯合國要求停火決議未通過

聯合國上周二公布獨立調查結果，認定以色列在巴勒斯坦犯下種族滅絕罪行，意思是蓄意全部或部分消滅某一民族或宗教群體，採取的手段包括：殺害和嚴重傷害眾多巴勒斯坦人；對加沙地帶實施全面封鎖，令加沙人難以獲得食品、飲用水、藥品、燃料和電力；阻止人道援助物資進入加沙，導致饑荒；系統性摧毁加沙地帶各種設施，包括醫院和學校等，婦產科醫院也不能倖免。其目的只有一個，徹底毁滅加沙地帶的巴勒斯坦人。

自2023年10月以色列與巴勒斯坦武裝力量哈馬斯再次陷入嚴重衝突以來，已經有65,000名巴勒斯坦人死亡。以色列以壓倒性的軍事優勢，不停攻擊哈馬斯管治的巴勒斯坦範圍，上月宣布將會佔領加沙市，開始派重兵兩面夾擊，企圖趕走該市全部的巴勒斯坦人，目前已經有近50萬人被迫流離失所，尚有一半人口處於缺糧缺水缺醫狀態，以色列軍仍然繼續以大炮開道，步步緊逼。

聯合國安理會上周四提出議案，10個非常任理事國共同草擬的議案要求停火，丹麥駐聯合國大使拉森表示，安理會作為一個國際大家庭也好，作為人類的代表機構也好，都應該採取行動。然而，當14個成員國都舉手贊成之後，美國駐聯合國大使謝伊冒天下之大不韙，舉手投下否決票。

聯合國5個常任理事國都有一票否決權，以這個機制處理國際嚴重紛爭，顯然已經失效。有關決議未能通過後，阿爾及利亞常駐聯合國代表本賈馬憤怒地表示，巴勒斯坦的兄弟姐妹，我們聽到你們的聲音，但請原諒我們，原諒我們因為聯合國安理會未能拯救你們。

阿爾及利亞是阿拉伯國家聯盟22個成員國之一，阿爾及利亞在聯盟內聲音微弱，但這個聯盟對於成員國巴勒斯坦遭受人道災難，上月聯同其他9個伊斯蘭國家發表聯合聲明，譴責以色列對巴勒斯坦的侵略、種族滅絕和民族清洗，聲明語調高卻沒有建議行動，只是推動聯合國正視。

在民族與宗教上的「近親」軟弱無力，作為近鄰的海灣阿拉伯國家合作委員會，6個富可敵國的國家則採取各家自掃門前雪的態度，沙特阿拉伯日前與唯一擁有核武器的伊斯蘭國家巴基斯坦，簽訂「共同戰略防禦」協議。大敵當前，他們選擇戰略防禦而不是聯合力量將矛頭指向以色列。

國際組織羸弱已無力制止

美國繼續供應以色列武器

英國、加拿大及澳洲昨天宣布正式承認巴勒斯坦國，然而這只能說是遲來的承認，畢竟全球上百國家早已承認了巴勒斯坦國。國際上另一股有影響力的歐盟，雖然採取了「制裁」以色列的行動，要求以色列停火，但不痛不癢的措施只是讓一些商品貿易不再享受優惠待遇，另一方面重申對恐怖主義暴力行為的譴責。歐盟以及英國的外交轉向，雖然會對美國和以色列產生一定的壓力，但是烏克蘭戰爭仍然處於膠着狀態，歐洲無暇顧及其他地區事務，成為外交軟肋。

正是這樣的國際大背景，以色列總理內塔尼亞胡三番四次跨越紅線，先是對毗鄰的黎巴嫩發動進攻，瓦解潛在的反抗力量，繼而對伊朗發動襲擊，牽制整個海灣地區局勢，剛剛還炮轟卡塔爾，藉口是對付哈馬斯在海外的基地，實際上測試美國的底線。美國果然是投鼠忌器，雖然表示對以色列有怨言，但仍然在聯合國決議投票中公開支持，以色列將會繼續肆無忌憚，可以預期。

目前看來，國際治理機制在以色列嚴重違反國際行為一切準則的情况下，顯得毫無章法，也羸弱無能。阿爾及利亞代表的一聲「請原諒我們」，是盡顯無力感的吶喊，但道歉於事無補，關鍵是行動。

阿拉伯國家在中東第五次戰爭或者更早的時候，已經放棄抵抗以色列對巴勒斯坦的侵略，要制止以色列進一步攻城掠地似乎已經是毫無辦法。然而，以色列的武器，七成來自美國，只要斷其武器供應，一切軍事行動也會受到影響。不過，要求美國停止供應武器，或許是緣木求魚，國際社會則應該高調譴責美國「借刀殺人」。

要求以色列停火的聲音不絕，相信不會徒勞，但迫在眉睫的是令到人道援助物資，盡量盡快送到亟待救援的巴勒斯坦人民手上，否則，整個國際社會都會背負見死不救的罵名，再講道歉就更顯得無力與太遲。

