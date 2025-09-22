明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：我們都欠巴勒斯坦人一聲對不起

【明報社評】聯合國安理會上周四提出決議案，要求在加沙立即無條件永久停火、立即無條件以體面方式釋放所有被扣押人員，並要求以色列立即無條件解除對人道主義援助進入加沙地帶和在加沙分發援助物資的限制。美國卻第六次行使一票否決權，決議無法通過。為期一周的聯合國大會今天開始，相信更多國家將會在大會上譴責以色列以及美國，英國、加拿大和澳洲則宣布承認巴勒斯坦國，但這些舉措仍然無助於制止以色列繼續以猛烈攻勢推向加沙市，迫使幾十萬巴勒斯坦人喪失家園。全球各個國家，除了對巴勒斯坦人說一聲對不起，還能做什麼？

以色列坐實種族滅絕罪罵名

聯合國要求停火決議未通過

聯合國上周二公布獨立調查結果，認定以色列在巴勒斯坦犯下種族滅絕罪行，意思是蓄意全部或部分消滅某一民族或宗教群體，採取的手段包括：殺害和嚴重傷害眾多巴勒斯坦人；對加沙地帶實施全面封鎖，令加沙人難以獲得食品、飲用水、藥品、燃料和電力；阻止人道援助物資進入加沙，導致饑荒；系統性摧毁加沙地帶各種設施，包括醫院和學校等，婦產科醫院也不能倖免。其目的只有一個，徹底毁滅加沙地帶的巴勒斯坦人。

自2023年10月以色列與巴勒斯坦武裝力量哈馬斯再次陷入嚴重衝突以來，已經有65,000名巴勒斯坦人死亡。以色列以壓倒性的軍事優勢，不停攻擊哈馬斯管治的巴勒斯坦範圍，上月宣布將會佔領加沙市，開始派重兵兩面夾擊，企圖趕走該市全部的巴勒斯坦人，目前已經有近50萬人被迫流離失所，尚有一半人口處於缺糧缺水缺醫狀態，以色列軍仍然繼續以大炮開道，步步緊逼。

聯合國安理會上周四提出議案，10個非常任理事國共同草擬的議案要求停火，丹麥駐聯合國大使拉森表示，安理會作為一個國際大家庭也好，作為人類的代表機構也好，都應該採取行動。然而，當14個成員國都舉手贊成之後，美國駐聯合國大使謝伊冒天下之大不韙，舉手投下否決票。

聯合國5個常任理事國都有一票否決權，以這個機制處理國際嚴重紛爭，顯然已經失效。有關決議未能通過後，阿爾及利亞常駐聯合國代表本賈馬憤怒地表示，巴勒斯坦的兄弟姐妹，我們聽到你們的聲音，但請原諒我們，原諒我們因為聯合國安理會未能拯救你們。

阿爾及利亞是阿拉伯國家聯盟22個成員國之一，阿爾及利亞在聯盟內聲音微弱，但這個聯盟對於成員國巴勒斯坦遭受人道災難，上月聯同其他9個伊斯蘭國家發表聯合聲明，譴責以色列對巴勒斯坦的侵略、種族滅絕和民族清洗，聲明語調高卻沒有建議行動，只是推動聯合國正視。

在民族與宗教上的「近親」軟弱無力，作為近鄰的海灣阿拉伯國家合作委員會，6個富可敵國的國家則採取各家自掃門前雪的態度，沙特阿拉伯日前與唯一擁有核武器的伊斯蘭國家巴基斯坦，簽訂「共同戰略防禦」協議。大敵當前，他們選擇戰略防禦而不是聯合力量將矛頭指向以色列。

國際組織羸弱已無力制止

美國繼續供應以色列武器

英國、加拿大及澳洲昨天宣布正式承認巴勒斯坦國，然而這只能說是遲來的承認，畢竟全球上百國家早已承認了巴勒斯坦國。國際上另一股有影響力的歐盟，雖然採取了「制裁」以色列的行動，要求以色列停火，但不痛不癢的措施只是讓一些商品貿易不再享受優惠待遇，另一方面重申對恐怖主義暴力行為的譴責。歐盟以及英國的外交轉向，雖然會對美國和以色列產生一定的壓力，但是烏克蘭戰爭仍然處於膠着狀態，歐洲無暇顧及其他地區事務，成為外交軟肋。

正是這樣的國際大背景，以色列總理內塔尼亞胡三番四次跨越紅線，先是對毗鄰的黎巴嫩發動進攻，瓦解潛在的反抗力量，繼而對伊朗發動襲擊，牽制整個海灣地區局勢，剛剛還炮轟卡塔爾，藉口是對付哈馬斯在海外的基地，實際上測試美國的底線。美國果然是投鼠忌器，雖然表示對以色列有怨言，但仍然在聯合國決議投票中公開支持，以色列將會繼續肆無忌憚，可以預期。

目前看來，國際治理機制在以色列嚴重違反國際行為一切準則的情况下，顯得毫無章法，也羸弱無能。阿爾及利亞代表的一聲「請原諒我們」，是盡顯無力感的吶喊，但道歉於事無補，關鍵是行動。

阿拉伯國家在中東第五次戰爭或者更早的時候，已經放棄抵抗以色列對巴勒斯坦的侵略，要制止以色列進一步攻城掠地似乎已經是毫無辦法。然而，以色列的武器，七成來自美國，只要斷其武器供應，一切軍事行動也會受到影響。不過，要求美國停止供應武器，或許是緣木求魚，國際社會則應該高調譴責美國「借刀殺人」。

要求以色列停火的聲音不絕，相信不會徒勞，但迫在眉睫的是令到人道援助物資，盡量盡快送到亟待救援的巴勒斯坦人民手上，否則，整個國際社會都會背負見死不救的罵名，再講道歉就更顯得無力與太遲。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞