社評

社評：美國未能竟功TikTok一役 中美纏鬥料長期持續

【明報社評】國家主席習近平與美國總統特朗普上周五舉行電話會議，雙方均表示曾經談到TikTok問題，雖然沒有公布有關細節，但料距離達成協議不遠。可以相信，這個經年未能找出妥善解決的問題，原因是美國要求太高且出「茅招」，中國有爭取條件而不會輕言放棄。這種爭鬥的形態，未來將會持續一段很長時間。從中美科技力量發展的趨勢看，美國可以打的牌愈來愈少，而茅招會愈來愈多，中國實力愈來愈強，而談判籌碼愈來愈多。這種纏鬥的態勢，將會爭持很長一段時間，鹿死誰手，不妨拭目觀之。

美朝野共謀不賣即禁茅招

特朗普三度延期討價還價

美國全方位遏制中國發展，各種手段盡出，特朗普的上一個任期，2018年指使加拿大拘捕華為老闆任正非的女兒孟晚舟，司馬昭之心是要遏制華為在全球市場的擴張。當時華為的產品與服務在美國市場佔有率微乎其微，而幾乎在同一時間，TikTok開始進入美國市場，時隔7年，美國一半人口有TikTok帳戶，社交平台佔有率達到14%，並且盈利能力十分強。美國其他社交平台的技術無法跟TikTok爭一日之長短，所以拜登以至特朗普都不能輕易下令將TikTok關閉。

正正是這個算法的技術，掌握在中國企業手裏，成為一塊美國想吞噬的肥肉，所以美國朝野加商業機構達成的共識是，通過立法實施「不賣即禁」，禁是逼迫TikTok母公司賣的手段，特朗普將這個手段用到極致，三次將這個禁令延遲執行，其間不斷施展各種手段討價還價，現在盛傳的協議，不但可以讓美國的企業可以購入TikTok的大部分股權，而且還要給美國政府一筆費用。至於這筆費用是否出師有名，看來特朗普並不在乎，因為他已成功要求Intel及Nvidia交出部分股權給政府。

要求美國以平等、尊重和互惠的精神去處理經濟糾紛，牌面上必須提出來，實際上是讓外界去判斷美國是否符合這些應有的標準。而事實上，美國出茅招要TikTok交出股權，並且要大小通吃，野心不小。然而，這次遇到的對手，是中國政府以「依法依規開展技術出口審批」的理由，阻止交易。而TikTok母公司也不可能將炙手可熱的技術拱手相讓，政府的撐腰為企業保存應有的利益。然而，現實的情况是，TikTok在美國領土上運營，必須合規，美國出動法律提出「不賣即禁」，TikTok猶如肉在砧板上。然而，TikTok是會生金蛋的雞，美國政府要為美國的企業謀利益，只要政府為哪個企業「成功爭取」，就相當於把金蛋給了那個企業，近期消息傳出後，一些在收購名單上的企業股價猛漲，說明所言非虛。

中國政府也知道美國不可能殺掉這隻可生金蛋的大肥雞，攔不住美國政府逼迫TikTok出讓股權，但也可以去爭取TikTok以外的「界外利益」，中美之間有很多相互關聯的因素。中國最關切的是台灣問題，美國媒體報道，特朗普暫緩4億美元武器援助給台灣，是否跟這次TikTok達成協議有關，讓外界有很大想像空間，而且也突顯特朗普是「交易型」政客的特點，任何政治勢力以為美國會堅守原則，實在是過於天真。今後美國還有什麼其他「大禮」送給中國的事情將會被披露，不得而知，但可以相信，中國政府也會爭取最大的利益。

今天TikTok或輸一輪

科技戰未知鹿死誰手

討價還價從來都是你來我往，只不過是在這個過程中，誰能多佔，誰會輸蝕。目前從TikTok出讓股權給美國企業的情况看，美國朝野加企業都贏了，特朗普已急於在美國人民面前邀功。然而，從美國完全成功攔截華為產品與服務登陸美國，到限制高端晶片對華出售未能畢其功於一役，因為中國的晶片技術已經逐步追上，再到這次美國出動「不賣即禁」法律而要一拖再拖，到最後也並不能使TikTok母公司出售全部股權，美國在對付中國科技進步的領域，究竟是愈來愈強，還是已經在「登峰造極」中逐步下滑，中國是不是在迎頭趕上，相信明眼人會有一個判斷。

中國的企業，可以發明一個TikTok的算法技術，令美國不得不「只買不禁」，可以相信，這樣的技術或者更高超的技術，將會其他領域陸續出現，屆時美國或許會落入另一個「只能買不能禁」的地步。中國政府有這個底氣，中國企業有這個決心，中國人民也應該有這個信心。

目前中美在科技領域的競爭，並沒有一國可以佔有絕對優勢，也正是這個原因，兩國之間的爭鬥，將會持續一段很長時間，即所謂進入纏鬥階段。科技實力纏鬥將會持續長時間，而且也不可能有任何一個國家，可以在科技領域上全方位永遠佔有絕對優勢。然而，中美之間的纏鬥，還有另外的因素可以決定實力比併的此消彼長，而且目前美國在台灣問題上仍然佔有一些籌碼，若然這方面的籌碼作用消失，中國不但可以完全不買美國的大豆和飛機，連類似TikTok的爭鬥結果也會不一樣。

