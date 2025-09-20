社評：增收非本地生 配套務須搞好

八大非本地生急增加

校園設施宿舍不夠用

《施政報告》有多項備受關注的教育新措施，教育界連日來談得最多的是增設教師執業證書制度。根據當局構思，所有註冊教師，授課前均須獲取執業證書，證書設有效期，意味要定期更新續牌，具體安排待定。當局表示，以往有人質疑「為何教師註冊屬終身制」，修例設立執業證書制度是要「完善教師註冊機制」，確保教師「可持續地符合專業發展要求」。有教育界人士則認為，教育局近年已推出《教師專業操守指引》，亦會定期查核教師刑事紀錄，理應有足夠工具規範教師操守，關注是否有必要修例，另外亦有人關注政治審查的問題。

放眼外國，日本及美加一些地方確實都有設期限的教師專業證書制度，續期要求通常跟進修有關。特區官員亦以近年AI興起為例，強調引入執業證書主要是希望教師與時並進。另外，本港適齡學童人口持續減少，再加上移民潮，不排除近年多了教師轉行或離港，導致持牌但非現職的教師增加，倘若他們放下教鞭多年後決定重操故業，證書制度也可確保他們不會脫節、符合最新專業要求。政務司長陳國基講解政策時，就有類似說法，不過話說回來，這類「重操故業」個案，為數相信不多，至於現職教師，目前教育局亦有每3年參與至少150小時持續專業發展活動等要求。執業證書對申請人有何具體專業及操守要求，現時並不清楚，教育界有疑慮實屬正常，當局應多聽業界意見，並設法釋除疑慮。

增加大學及直資中小學可錄取的非本地生名額，也是外界相當關注的教育新措施。為了推動香港成為國際教育樞紐，政府去年將八大非本地生收生上限，由相當於本地生學額的20%，調高至40%。今年《施政報告》決定再進一步，將上限調高至50%，教育局將成立「留學香港專班」，聯同人才辦、創科局及各院校等加強海外宣傳，教資會更會撥款4000萬元資助大學招攬海外及內地生，包括舉辦更多暑期課程，吸引「遊學香港」。基礎教育方面，《施政報告》提出試點計劃，容許直資中小學申請增加班數及每班學生人數，以擴大取錄持學生簽證並自資入讀的非本地生，申請學校數目不設限， 最快下學年推行。

香港社會少子化趨勢難逆，吸納更多非本地生，理論上確是補充學校生源的一個方法。有本地大學管理層更稱，本地DSE考生人數下降導致競爭減少，大學收生分數門檻過去數年亦呈下降之勢，對大學而言，從香港以外招收更多尖子學生，有助提高校園整體學術水平。政府強調，現時八大每年1.5萬個本地生資助學額維持不變，新措施不會影響本地生入讀機會；直資學校方面，新措施容許校方申請將每班學生總數增至最多45人，所增學額只能用作取錄持學生簽證非本地生，人才受養人子女不包括在內，相信不會影響公營學校收生情况。

本港高等教育與國際接軌，5間大學躋身全球百強；中小學方面，除了國際學校適合非本地生入讀，很多直資學校也設有非本地課程，學生可選擇考IB國際文憑，凡此種種都是吸引非本地生的賣點。從校方的角度，非本地生須自資入讀支付全額學費，收生愈多，對財政幫助愈大，而學校財力愈雄厚，又愈能提升師資及教學設施水平，吸引更多本地及非本地尖子入讀。政府銳意打造留學香港品牌，無論是各間大學還是直資學校，相信都有強大誘因收更多非本地生，然而當局也要小心出現過猶不及、操之過急的問題。

以八大為例，近年非本地生數目急增，儘管未有影響本地生學額，但根據學生說法，校園設施迫爆不敷應用、不少課堂名額不足爭崩頭等情况，確實顯著增加。另外，宿位不足問題同樣令人關注。本港私樓租金水平持續攀升，有分析便認為跟非本地生增加帶動需求有關，一些鄰近大學校園的出租單位尤其搶手，導致區內出現租樓難又貴的問題。雖然當局已採取多項措施，包括推出「城中學舍計劃」，容讓商廈及酒店改作學生宿舍，但能否有效紓緩問題，仍須拭目以待。當局及校方有責任確保師資人手及各項軟硬件配套，能夠追得上增收非本地生的步伐，以免影響教學環境及質素，更要提防外溢效應對鄰近社區的影響。

基礎教育國際化

政府處理要審慎

香港要成為國際教育樞紐，高水平的專上教育，無疑是一大優勢。當然，本港基礎教育的水平，比起很多發達地區同樣毫不輸蝕，中學文憑試（DSE）的國際認受性，也愈來愈高。有意見認為當局應善用相關優勢，吸引外地學生來港自費就讀，為學校帶來生源與財源，然而基礎教育必須以滿足本地學童教育需要為先，就算要推動基礎教育國際化，亦須小心行事。直資學校增收非本地生，實際規模有多大，仍是未知之數，當局必須密切留意具體推行情况，適時檢討措施。

