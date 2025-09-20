明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：增收非本地生 配套務須搞好

【明報社評】政府推動香港成為國際教育樞紐，《施政報告》提出將八間資助大專院校非本地生限額進一步調高，另外又推出試點計劃，容許直資中小學申請增加學額，專門取錄持學生簽證非本地生，為基礎教育國際化「踏出第一步」。當局再三強調新措施不會影響本地生入讀的機會，然而學額增加無可避免對相關學校的資源運用增添壓力，當局必須確保校方有足夠的軟硬件配套，以免對教學質素甚至附近社區造成不良影響。基礎教育必須優先滿足本地兒童的教育需要，有關基礎教育國際化的問題，不能只從產業發展的角度考慮，增收非本地生並非不可為之，但處理必須慎重，不能捨本逐末。

八大非本地生急增加

校園設施宿舍不夠用

《施政報告》有多項備受關注的教育新措施，教育界連日來談得最多的是增設教師執業證書制度。根據當局構思，所有註冊教師，授課前均須獲取執業證書，證書設有效期，意味要定期更新續牌，具體安排待定。當局表示，以往有人質疑「為何教師註冊屬終身制」，修例設立執業證書制度是要「完善教師註冊機制」，確保教師「可持續地符合專業發展要求」。有教育界人士則認為，教育局近年已推出《教師專業操守指引》，亦會定期查核教師刑事紀錄，理應有足夠工具規範教師操守，關注是否有必要修例，另外亦有人關注政治審查的問題。

放眼外國，日本及美加一些地方確實都有設期限的教師專業證書制度，續期要求通常跟進修有關。特區官員亦以近年AI興起為例，強調引入執業證書主要是希望教師與時並進。另外，本港適齡學童人口持續減少，再加上移民潮，不排除近年多了教師轉行或離港，導致持牌但非現職的教師增加，倘若他們放下教鞭多年後決定重操故業，證書制度也可確保他們不會脫節、符合最新專業要求。政務司長陳國基講解政策時，就有類似說法，不過話說回來，這類「重操故業」個案，為數相信不多，至於現職教師，目前教育局亦有每3年參與至少150小時持續專業發展活動等要求。執業證書對申請人有何具體專業及操守要求，現時並不清楚，教育界有疑慮實屬正常，當局應多聽業界意見，並設法釋除疑慮。

增加大學及直資中小學可錄取的非本地生名額，也是外界相當關注的教育新措施。為了推動香港成為國際教育樞紐，政府去年將八大非本地生收生上限，由相當於本地生學額的20%，調高至40%。今年《施政報告》決定再進一步，將上限調高至50%，教育局將成立「留學香港專班」，聯同人才辦、創科局及各院校等加強海外宣傳，教資會更會撥款4000萬元資助大學招攬海外及內地生，包括舉辦更多暑期課程，吸引「遊學香港」。基礎教育方面，《施政報告》提出試點計劃，容許直資中小學申請增加班數及每班學生人數，以擴大取錄持學生簽證並自資入讀的非本地生，申請學校數目不設限， 最快下學年推行。

香港社會少子化趨勢難逆，吸納更多非本地生，理論上確是補充學校生源的一個方法。有本地大學管理層更稱，本地DSE考生人數下降導致競爭減少，大學收生分數門檻過去數年亦呈下降之勢，對大學而言，從香港以外招收更多尖子學生，有助提高校園整體學術水平。政府強調，現時八大每年1.5萬個本地生資助學額維持不變，新措施不會影響本地生入讀機會；直資學校方面，新措施容許校方申請將每班學生總數增至最多45人，所增學額只能用作取錄持學生簽證非本地生，人才受養人子女不包括在內，相信不會影響公營學校收生情况。

本港高等教育與國際接軌，5間大學躋身全球百強；中小學方面，除了國際學校適合非本地生入讀，很多直資學校也設有非本地課程，學生可選擇考IB國際文憑，凡此種種都是吸引非本地生的賣點。從校方的角度，非本地生須自資入讀支付全額學費，收生愈多，對財政幫助愈大，而學校財力愈雄厚，又愈能提升師資及教學設施水平，吸引更多本地及非本地尖子入讀。政府銳意打造留學香港品牌，無論是各間大學還是直資學校，相信都有強大誘因收更多非本地生，然而當局也要小心出現過猶不及、操之過急的問題。

以八大為例，近年非本地生數目急增，儘管未有影響本地生學額，但根據學生說法，校園設施迫爆不敷應用、不少課堂名額不足爭崩頭等情况，確實顯著增加。另外，宿位不足問題同樣令人關注。本港私樓租金水平持續攀升，有分析便認為跟非本地生增加帶動需求有關，一些鄰近大學校園的出租單位尤其搶手，導致區內出現租樓難又貴的問題。雖然當局已採取多項措施，包括推出「城中學舍計劃」，容讓商廈及酒店改作學生宿舍，但能否有效紓緩問題，仍須拭目以待。當局及校方有責任確保師資人手及各項軟硬件配套，能夠追得上增收非本地生的步伐，以免影響教學環境及質素，更要提防外溢效應對鄰近社區的影響。

基礎教育國際化

政府處理要審慎

香港要成為國際教育樞紐，高水平的專上教育，無疑是一大優勢。當然，本港基礎教育的水平，比起很多發達地區同樣毫不輸蝕，中學文憑試（DSE）的國際認受性，也愈來愈高。有意見認為當局應善用相關優勢，吸引外地學生來港自費就讀，為學校帶來生源與財源，然而基礎教育必須以滿足本地學童教育需要為先，就算要推動基礎教育國際化，亦須小心行事。直資學校增收非本地生，實際規模有多大，仍是未知之數，當局必須密切留意具體推行情况，適時檢討措施。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞