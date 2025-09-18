社評：吸引企業落戶北都 產業發展特事特辦

制訂北都專屬法律

增園區發展靈活性

今年施政報告主題為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，不少政策措施都是放眼長遠發展，短期的刺激市道及派糖措施相對較少。以房屋問題為例，報告提出的多項措施，諸如居屋綠白表比例調整為五五，以及長者業主樓換樓計劃等，雖有鼓勵置業的效果，但當局並未如市場所盼，推出強而有力措施直接刺激樓市。另外，當局也沒有應部分政黨要求派消費券。

特區政府財政有憂，有必要審慎理財；本港樓市有見底回升之勢，加上聯儲局減息在望，特區政府也無必要出大招撐樓市。李家超昨天表示，政府面對財赤，政策要務實，不能隨便派糖，施政報告已針對有需要行業雪中送炭，包括向中小企推出11招支援措施，例如減收水費及排污費等。民生方面，失業率上升是近月其中一個最受關注的問題，報告提出收緊輸入勞工安排，效果如何需要拭目以待。「發揮優勢」方面，報告不少內容都跟善用香港「內聯外通」優勢有關。成立「內地企業出海專班」、協助內地品牌「走出去」、建立香港黃金中央清算系統、助力國家大宗商品市場國際化等都是例子。

當然，香港謀發展，除了發揮現有優勢，也要創造新優勢，政府施政效能亦要進一步提升。加快北都發展及強化政府治理，是今年施政報告其中兩個重點，政策新猷也多。李家超宣布成立「北都發展委員會」，由他親自領導，委員會設有3個工作組，包括由財政司長任組長的「發展及營運模式設計組」，按各發展區的性質及規模，為不同產業園度身成立公司及專門機構，制訂公私營合作模式，設計不同融資方案；政務司長牽頭的「大學城籌備及建設組」，將成立調研專班，研究香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，就北都大學城發展模式提出建議；副財政司長負責的「規劃及發展工作組」，將統籌並整合規劃、工程、土地、交通等部署，並會設立監督辦公室，加強工程審批，設立時限和分階段通報機制。

北都概念提出至今已有4年，必須盡快化虛為實，3個工作組其實應該在更早時候就成立，展開相關工作。北都建設核心在於產業發展，吸引目標企業落戶尤其重要。為了加快各產業園區建設，當局提出多項拆牆鬆綁、特事特辦新安排，制訂北都專屬法律正是其中之一。專屬法例將授權政府因應北都發展需要，簡化法定程序，例如成立法定園區公司及專項撥款渠道，以便注入資金，毋須每次都要經立法會批准。此外，當局亦會放寬土地用途限制，加快批出建築圖則，以及針對指定地區，提供人流、物流、資金流及數據跨境流動的特殊便利。凡此種種，相信可以提高各園區發展的靈活性，有助盡快洽商企業進駐。

以往政府招商引資，強調一視同仁，不會為個別企業提供特殊優惠，然而若要促進產業發展、吸引有分量的企業落戶，就不能囿於固有思維。內地和新加坡在提供度身訂做優惠吸引目標企業落戶方面，就相當進取，香港若要跟其他地方競爭，就必須在政策方面有所調整。現在特區政府提出制訂促進產業和投資的「優惠政策包」，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠等，效法內地及新加坡的做法，乃是政策上的重大突破。當局還表示，為了配合不同產業政策，將以靈活方式批撥土地，除了公開招標、限制性招標，也會考慮直接批地。

北都建設特事特辦，不排除有人會擔心「做壞規矩」，但要打開產業發展局面，就要敢於嘗試。當然，政府在提供度身訂做優惠時，亦有責任小心處理，不能為了吸引目標企業落戶，就不惜一切讓利。當年特區政府爭取迪士尼落戶香港，吃了不少虧，必須好好記取教訓。

強化治理有新猷

成效如何要觀察

李家超今年較早時候提出建立「部門首長責任制」，盼與局長問責制相輔相成，根據施政報告所述，部門首長責任制會按問題大小分兩級處理。若問題屬一般性質，調查由部門首長負責，按公務員管理制度作懲處；嚴重個案則由獨立委員會調查，可邀請專家參與，失職的高級公務員可被勒令退休以至革職。另外，當局又提出成立「AI效能提升組」，推動政府人工智能應用，提升效能。當局要做「有為政府」，當然要強化治理，引入部門首長責任制及加強AI應用，方向正確，至於實際效果如何，則要看具體制度設計及執行，唯盼當局的改革，能切實起到立竿見影效果。

