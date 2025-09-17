明報新聞網
社評

社評：北都發展要見標竿 提升競爭力沒捷徑

【明報社評】行政長官李家超發表任內第四份《施政報告》，16字主題以「深化改革」開首，反映當局認為過去3年為香港謀發展取得一定成效，但亦需要採取更有力的改革措施，克服窒礙發展的障礙，推動經濟升級轉型，而發展北部都會區正是重中之重。過去數年，政府謀劃北都建設，雖有一些進展，重大突破卻欠奉，爭取重磅企業落戶北都，迄今仍是只聞樓梯響。各界期望見到北都建設及經濟轉型取得具有標竿意義的進展，唯盼當局的深化改革措施，能夠幫香港盡快打開局面。

爭取重磅企業落戶

北都建設務須加快

李家超之前3份施政報告，皆以綠色為封面，寓意希望及生命力，今年也不例外，李家超昨天表示，沿用綠色代表政府政策具有延續性。回看過去3年施政報告主題，分別為「為市民謀幸福 為香港謀發展」、「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」，以及「齊改革同發展 惠民生建未來」，「發展」和「民生」是貫穿其中的主要關鍵詞，去年最突出之處，是首度加入「改革」一詞。新一份施政報告以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為主題，跟去年一樣，將「改革」放在首要位置，雖然不見了「發展」一詞，但「改革謀發展」的含意，還是相當明顯。

以往香港長期奉行「小政府大市場」方針，政府角色更大程度是「球證」而非推動者。「改革」一詞近年獲強調，本身就意味着角色定位的轉變，由政府「落場」扮演改革推動者。若說去年施政報告強調「齊改革」是要號召各界敢於改革求變，今次施政報告強調要「深化改革」，顯示政府認為改革雖有一些進展，但跟目標尚有一定距離，必須加大改革的力度與深度。

談改革必須先認清目標。香港發展陷入瓶頸，並非朝夕之事，而是長年累月不思進取只求搵快錢的結果。當其他競爭對手銳意發展創科提升競爭力的時候，香港卻依然長期靠房地產撐起經濟，任由高樓價高租金蠶食競爭力。這幾年樓市不振，暴露了香港產業不夠多元、創科發展滯後等問題；大灣區融合及人工智能發展，既為香港帶來機遇，同時也對不少行業及企業帶來挑戰，唯有厲行改革、推動經濟升級轉型，才能加強香港長遠競爭力，而建設北都發展新興產業，正是推動香港經濟升級轉型的鑰匙。

北都構思2021年首度提出，至今差不多已有4年。現屆政府在北都發展規劃方面下了不少工夫，新田科技城、河套科技園、北都大學教育城等大計，倘若能夠好好落實，可為香港長遠發展注入強大動能，然而看在公眾眼裏，政府這些宏圖大計，仍是「只見身郁，未見米熟」。北都大學城實際仍處於規劃階段，不僅未知有哪些學府落戶，發展方向也未夠清晰具體；樓市不景下，部分發展商對參與北都開發裹足不前，片區試點招標要到今年第四季才展開；河套香港園區第一期個別實驗室大樓雖於今年初落成，但卻缺乏辦公樓等配套，妨礙業界早日進駐。政府近年積極「搶人才」，根據當局統計，已來港高才約有一成半從事創科，比率其實不算高，當局若想吸引及留住創科人才，必須加快推進北都建設，創造更多高端就業職位。

北都發展規模大，融資困難問題有待處理，與此同時，行政程序繁複冗長亦是影響北都發展進度的重要因素，新一份施政報告料將採取一系列「拆牆鬆綁」措施，諸如簡化行政程序、引入快速審批機制、優化融資模式、放寬土地用途限制等，盼為北都建設提速提效。經濟轉型需要見到標竿進展，北都聚焦新興產業，衡量發展進度，最具體、最明確的標竿，當然是看到有代表性的重磅企業落戶北都，從事實實在在的生產，而不是僅僅在香港上市又或開設辦公室。

過去一段時間，不時有關於內地重磅企業有意落戶北都的消息，然而至今仍是只聞樓梯響，不見人下來。不少意見認為當局招商引資太被動，批地安排彈性不足，未能為重磅企業進駐北都「度身訂做」良好環境，期望新一份施政報告在這方面能夠有更多突破舉措，希望一年半載之內，可以傳來重磅企業拍板落戶北都的好消息。北都大學城建設，同樣需要盡快「化虛為實」，形成發展重點，且看施政報告會否有更多相關內容。

紮實提升競爭力

以人為本助弱勢

經濟轉型某程度也是提升競爭力的過程。有人會得到更大發揮的舞台，亦有人會面對更大的競爭壓力，應付挑戰沒有捷徑可走，只能紮紮實實提升自身競爭力，不能靠保護主義又或旁門左道。大灣區融合和科技發展趨勢難逆，受影響行業需要面對現實，迎接挑戰。施政報告諮詢期間，有意見提倡派消費券刺激本地消費、期望政府出招刺激樓市，反映的都是舊思維舊心態；輸入勞工問題近月引發關注，則反映一些僱主只想靠外勞壓低工資成本，而不是從產品服務質素入手提升競爭力。施政報告提出「深化改革、心繫民生」，除了推動社會各界迎難而上積極改革，亦須堅持以人為本，在經濟轉型過程中，為弱勢提供適切支援及保障。期望今天發表的報告，能夠貫徹這兩大方針。



