明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：旅業復蘇未夠旺財 投客所好開拓財路

【明報社評】旅遊業復蘇旺丁未旺財，佔本地生產總值（GDP）貢獻未如從前，若與10多年前旅遊業高峰期相比，差距就更明顯。旅遊業對本港經濟的直接貢獻，雖然不及金融等行業，但可以支持零售及餐飲業等提供大量就業崗位，對於穩定就業市場相當重要。當下本港失業率持續攀升，當局更須在促進旅遊業方面多下工夫。以往香港所依賴的旅客消費購物模式已經不再管用，必須趕上世界旅遊新潮流，當局應善用手上的旅遊資源及賣點，針對旅客的期望，吸引他們來港消費，期待明天發表的《施政報告》，可以提出更多有效到位的政策及措施。

穩定就業作用大

旅業貢獻莫低估

剛過去的暑假，本港舉辦了不少大型盛事，旅遊界立法會議員姚柏良表示，7至8月合計約有960萬人次入境旅客，比去年同期增長約一成，其中8月份入境旅客人次更打破今年1月的紀錄（474萬人次），創下疫後單月新高。中央去年起擴大來港「個人遊」計劃至全國所有省會城市，以及恢復深圳「一簽多行」來港安排並放寬至非戶籍居民，對本港旅遊業的刺激作用，可謂立竿見影。根據特區政府數字，深圳恢復「一簽多行」首半年，訪港人次已逾200萬，至於新增的10個「個人遊」城市，訪港人次累計亦超過64萬。

另外，國際長途客市場近月也有相當可觀的增長。旅發局7月份訪港旅客數據顯示，長途地區市場增長最顯著，按年增逾兩成，達到26.3萬人次，遊客主要來自英美法德及澳洲。業界人士稱，啟德體育園開幕後，先後舉辦了多場大型體育盛事及演唱會，除了內地客慕名而來，也吸引歐美等地長途客回頭。不過跟疫前相比，本港旅遊業仍未復舊觀。今年首7個月，本港錄得約2802萬人次訪港，按年增加12%，惟只及2019年同期（逾4000萬人次）約七成。此外，訪港旅客消費遠未恢復至疫前，亦直接令旅遊業佔本地GDP貢獻減少。

統計處數據顯示，以當時市值計，「旅遊服務輸出」於2013年次季曾相當於同期GDP的15.2%，但今年第二季只有5.4%，即使與疫前逾一成的水平比較，也明顯失色。有意見認為，旅遊業對本地GDP的直接貢獻，比不上金融、貿易及物流等，搞活香港經濟不如多從後者入手，可是旅遊業作為本港經濟支柱之一，其重要性在於支持零售及餐飲業提供大量就業職位。香港經濟需要轉型，致力朝高增值方向發展，但並非人人都能透過培訓轉型至科技或專業行業，旅遊相關行業所提供的就業機會，因此非常重要。當局需要防止失業惡化影響社會穩定，除了遏抑輸入勞工計劃所引發的亂象，亦須努力促進旅遊業、刺激消費市道。

本港旅遊業復蘇旺丁不旺財，內地客人均消費減少，無疑是重要影響因素。旅發局數據顯示，今年上半年內地過夜旅客消費總額為367.14億元，只及2018年同期55%。內地經濟轉型，人們消費比之前審慎，然而這只是影響內地客在港消費的其中一個因素。本報所做的分析就發現，內地過夜客在港消費額在2014年升至高峰後，已開始出現回落之勢，只是近年情况尤其明顯；內地旅客消費結構變化，也是一個持續多年的過程，購物佔總消費比例由2009年超過七成，逐步下滑至今年上半年約四成，而包括觀光及娛樂在內的其他支出，比例自2023年起升至逾12%，較過往6%至7%水平顯著增加，反映內地旅客會將更多預算分配至觀光體驗。

誠然，近年內地確有不少年輕人熱中「特種兵式旅遊」，即以最短時間、最低成本走訪最多景點，然而「打卡遊」從來不是新鮮事，更非香港獨有，至於所謂「窮遊」，很多香港年輕人串遊歐洲，一樣力求慳得一毫得一毫。10年前，內地人均GDP約為8000美元，去年已升至1.33萬美元，與其怪別人來港不花錢，其實應該多想怎樣可令別人樂意大破慳囊。

事實上，重體驗、輕購物並不是獨見於內地客的現象，而是近年國際旅遊趨勢，旅客們愈益追求個人化的體驗。有人熱中懷舊式旅遊（nostalgia-driven travel）或避世靜修遊，有人喜歡「art-venture」，將文化藝術體驗與戶外活動（例如踩單車串遊景點等）結合，當然還有粉絲追星遊（gig-tripping）為睇騷等。香港要開拓旅遊相關收入，除了多辦大型會議展覽、發展遊艇旅遊等，積極向豪客及商務客招手，亦須針對國際旅遊新趨勢，善用手上賣點，吸引旅客來港並花錢。

善用手上資源賣點

吸引旅客來港消費

啟德體育園成為本港舉行大型盛事的新地標，過去半年成績有目共睹，亞博也是很多外國歌星來港表演的場地，當局應把握眼前勢頭，一邊加強推廣，促成更多具分量的國際級賽事和演唱會，一邊加強與業界協調，務求發揮更大的經濟效益。文化藝術方面，現時香港有故宮文化博物館和M+這兩顆明珠，但無論在交通還是旅遊軟件配套方面仍可改良。位於M+博物館對出的南面登岸設施將於今年第四季啟用，可以實現水路直達西九，倘若包裝得宜，還可成為維港遊賣點。遊客來港要體驗自然風光或避世靜修，可以選擇離島遊或郊外遊；本港懷舊建築及IP文創產品現在對內地客的吸引力，也可能較奢侈品更能引起共鳴。傳統購物旅遊已經過時，知性旅遊一樣可以吸引旅客消費。香港旅遊資源其實相當豐厚，只要運用得好，完全可以迎合旅客所好。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞