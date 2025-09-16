社評：旅業復蘇未夠旺財 投客所好開拓財路

穩定就業作用大

旅業貢獻莫低估

剛過去的暑假，本港舉辦了不少大型盛事，旅遊界立法會議員姚柏良表示，7至8月合計約有960萬人次入境旅客，比去年同期增長約一成，其中8月份入境旅客人次更打破今年1月的紀錄（474萬人次），創下疫後單月新高。中央去年起擴大來港「個人遊」計劃至全國所有省會城市，以及恢復深圳「一簽多行」來港安排並放寬至非戶籍居民，對本港旅遊業的刺激作用，可謂立竿見影。根據特區政府數字，深圳恢復「一簽多行」首半年，訪港人次已逾200萬，至於新增的10個「個人遊」城市，訪港人次累計亦超過64萬。

另外，國際長途客市場近月也有相當可觀的增長。旅發局7月份訪港旅客數據顯示，長途地區市場增長最顯著，按年增逾兩成，達到26.3萬人次，遊客主要來自英美法德及澳洲。業界人士稱，啟德體育園開幕後，先後舉辦了多場大型體育盛事及演唱會，除了內地客慕名而來，也吸引歐美等地長途客回頭。不過跟疫前相比，本港旅遊業仍未復舊觀。今年首7個月，本港錄得約2802萬人次訪港，按年增加12%，惟只及2019年同期（逾4000萬人次）約七成。此外，訪港旅客消費遠未恢復至疫前，亦直接令旅遊業佔本地GDP貢獻減少。

統計處數據顯示，以當時市值計，「旅遊服務輸出」於2013年次季曾相當於同期GDP的15.2%，但今年第二季只有5.4%，即使與疫前逾一成的水平比較，也明顯失色。有意見認為，旅遊業對本地GDP的直接貢獻，比不上金融、貿易及物流等，搞活香港經濟不如多從後者入手，可是旅遊業作為本港經濟支柱之一，其重要性在於支持零售及餐飲業提供大量就業職位。香港經濟需要轉型，致力朝高增值方向發展，但並非人人都能透過培訓轉型至科技或專業行業，旅遊相關行業所提供的就業機會，因此非常重要。當局需要防止失業惡化影響社會穩定，除了遏抑輸入勞工計劃所引發的亂象，亦須努力促進旅遊業、刺激消費市道。

本港旅遊業復蘇旺丁不旺財，內地客人均消費減少，無疑是重要影響因素。旅發局數據顯示，今年上半年內地過夜旅客消費總額為367.14億元，只及2018年同期55%。內地經濟轉型，人們消費比之前審慎，然而這只是影響內地客在港消費的其中一個因素。本報所做的分析就發現，內地過夜客在港消費額在2014年升至高峰後，已開始出現回落之勢，只是近年情况尤其明顯；內地旅客消費結構變化，也是一個持續多年的過程，購物佔總消費比例由2009年超過七成，逐步下滑至今年上半年約四成，而包括觀光及娛樂在內的其他支出，比例自2023年起升至逾12%，較過往6%至7%水平顯著增加，反映內地旅客會將更多預算分配至觀光體驗。

誠然，近年內地確有不少年輕人熱中「特種兵式旅遊」，即以最短時間、最低成本走訪最多景點，然而「打卡遊」從來不是新鮮事，更非香港獨有，至於所謂「窮遊」，很多香港年輕人串遊歐洲，一樣力求慳得一毫得一毫。10年前，內地人均GDP約為8000美元，去年已升至1.33萬美元，與其怪別人來港不花錢，其實應該多想怎樣可令別人樂意大破慳囊。

事實上，重體驗、輕購物並不是獨見於內地客的現象，而是近年國際旅遊趨勢，旅客們愈益追求個人化的體驗。有人熱中懷舊式旅遊（nostalgia-driven travel）或避世靜修遊，有人喜歡「art-venture」，將文化藝術體驗與戶外活動（例如踩單車串遊景點等）結合，當然還有粉絲追星遊（gig-tripping）為睇騷等。香港要開拓旅遊相關收入，除了多辦大型會議展覽、發展遊艇旅遊等，積極向豪客及商務客招手，亦須針對國際旅遊新趨勢，善用手上賣點，吸引旅客來港並花錢。

善用手上資源賣點

吸引旅客來港消費

啟德體育園成為本港舉行大型盛事的新地標，過去半年成績有目共睹，亞博也是很多外國歌星來港表演的場地，當局應把握眼前勢頭，一邊加強推廣，促成更多具分量的國際級賽事和演唱會，一邊加強與業界協調，務求發揮更大的經濟效益。文化藝術方面，現時香港有故宮文化博物館和M+這兩顆明珠，但無論在交通還是旅遊軟件配套方面仍可改良。位於M+博物館對出的南面登岸設施將於今年第四季啟用，可以實現水路直達西九，倘若包裝得宜，還可成為維港遊賣點。遊客來港要體驗自然風光或避世靜修，可以選擇離島遊或郊外遊；本港懷舊建築及IP文創產品現在對內地客的吸引力，也可能較奢侈品更能引起共鳴。傳統購物旅遊已經過時，知性旅遊一樣可以吸引旅客消費。香港旅遊資源其實相當豐厚，只要運用得好，完全可以迎合旅客所好。

