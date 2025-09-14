社評：建設人才集聚高地 關鍵在城市宜居度

教育體系發展成熟

務須培養多元人才

全球每年都有多個機構發布各式各樣城市排名，它們有各自的調查研究方法和側重點，亦必然會有或大或小的局限。為政者當然不能盲目奉國際排名為施政圭臬，但此類調查結果也有其參考價值，可讓政府借鑑，檢視相關政策優劣得失和城市不同方面的發展狀況。

IMD自1989年起編撰世界競爭力年報，其最新的世界人才排名報告，涵蓋69個經濟體，香港整體排名由2022年第14位，上揚至今年第4名，3年間升幅顯著。IMD世界人才排名報告根據三大範疇，即人才「就緒度」（readiness）、「投資與發展」及「吸引力」，來評估各地的人才競爭力。其中，本港的就緒度表現卓越，在69個地區中高踞第3位。細看之下各項評核標準，可見本港強項主要在兩方面，其一是教育水平：科學學科畢業生佔比、管理知識和財務技能、15歲青少年學術能力，以及有關大學培訓的評分，香港排名均在前10位內；有關小學和中學教育的分數，也居第12位。第二個優勢是管理人員質素：具備國際經驗和有優秀能力之高級管理人員的兩項指標，分別位列第6和第7位。

香港實行12年免費小學和中學教育，包括5所世界百強大學在內的高等教育系統，每年培養逾2萬名學士畢業生，一些國際著名教育機構亦有在港辦學，凡此種種皆為本地培育人才奠定堅實根基，惟值得注意是報告指出香港教育公共開支只佔生產總值3.9%，對比其他經濟體，僅排名第49。特區政府近年面對財赤壓力，縮減對中小學以至大學的撥款資助。有謂「十年樹木，百年樹人」，教育跟一個地方的長遠發展密切相關，主事官員必須謹慎思考，倘因一時財政困難而壓縮對教育的投入，或會影響培育人才的成效，最終累及本港的人才競爭力。

IMD以科學學科畢業生比例，作為其中一個衡量人才就緒度的標準，惟沒有提及其他學術領域，這是評核準則其中一個不足之處。人才的定義和範圍，並未止於科學。推動香港長足、均衡發展，必然需要諸如社會科學、人文藝術等不同範疇的人才；實現良政善治、改善市民生活水平，也需要公共管治、政策研究的專家。特區政府和高等教育機構務須秉持培育多元人才的理念，切忌側重某幾個領域而不顧及其餘。

三大評比範疇中，香港在人才吸引力一環相對較弱，僅位列第20名。報告揭示，本地生活環境不大有利於吸引人才：生活質素評分香港排第29位、空氣潔淨度排名低至第37位，生活成本指數甚至排第66位，貼近榜尾。比起瑞士、冰島、盧森堡等歐洲地區，本港是人煙稠密的高密度城市，空氣污染相對嚴重，然而一枚銅板亦有另一面。論交通及日常生活方便程度，相信很多人亦認同本港比很多城市優勝。相比之下，高昂的生活成本，確是本港吸引人才的軟肋。

誠然，當城市發展程度愈高，人力資源成本和整體社會物價往往隨之上升，僱員薪津與生活成本一般都呈正比關係，惟亦無法一概而論。以瑞士為例，根據IMD報告，當地管理層人員平均每年獲逾45萬美元（約350萬港元）薪酬，在69個經濟體中居首位，而其生活成本指數排名低至第64位。反觀南非，生活成本指數排第4位，但管理層平均年薪則僅4.3萬美元（約33.5萬港元）。香港作為發達城市，管理層年均薪酬約223萬港元，在報告排名位列第5，然而，這並不表示特區政府可以忽略生活成本高企的影響。一方面，IMD報告提到，生活成本是人才考慮遷往其他地方的因素之一；另一方面，穩定衣食住行物價不至於脫離普遍居民的負擔能力，更是攸關市民大眾能否安居樂業、維持社會穩定的重要問題。

招才之餘更需留才

以港為家貢獻本地

現代城市發展，人才是重中之重。有國際商業諮詢機構的研究指出，頂尖人才帶來的生產力比一般人力高4倍。今屆政府推出多項培育和吸納人才舉措，例如制定「高才通」計劃、成立人才服務辦公室、建設專上教育樞紐等。截至上月底，本港各項輸入人才計劃共收到逾52萬宗申請，抵港人才超過23萬。人才本身所具備的競爭力，令他們有高度流動性，可以選擇適合自身及其家人生活的居住地區。為了爭取人才落戶，環球各地城市皆各出其謀。因此，當局在本地培養及從海外招攬專才之餘，更為關鍵是能否留住人才，令他們願意扎根香港安身立業。這關乎城市的宜居程度，香港有必要就此多作努力。今年6月英國經濟學人智庫發布全球宜居城市排名，從基建、教育、醫療、文化等維度評估，香港在173個城市中的排名雖比去年上升，但也僅居第44位 。要打造香港成為人才集聚高地，除了鞏固和加強本地教育體系等優勢，最根本還在於建設一個富有活力、開放多元的國際化宜居城市，讓土生土長市民和外來人才皆樂於以此為家。

