社評

社評：控煙十招修例揭新章 打造無煙世代多努力

【明報社評】俗稱「控煙十招」的《2025年控煙法例（修訂）條例草案》三讀通過，為本港加強控煙工作、長遠實現「無煙社會」，邁出重要一步。吸煙危害健康，增加社會醫療負擔。研究顯示煙禍為香港所帶來的損失，每年超過80億元，若要走向「無煙終局」，控煙工作絕不能放鬆，尤其是近年煙商不斷以電子煙、加味煙等產品，試圖令年輕一代上癮，當局有必要採取針對措施遏阻煙害。「控煙十招」通過，對於減低青少年吸煙的機會，可以起到積極作用，全面落實禁止所有加味煙，更是宜早不宜遲。逐步禁止向下一代賣煙的「世代禁煙令」，有望在英國落實，有關做法可以成為本港下階段控煙的方向。

禁加味煙為下一代

加強執法打擊私煙

煙草業及其支持者常質疑「控煙政策剝奪個人選擇自由」，惟有別於酗酒等不健康飲食習慣或成癮行為，吸煙並非單純個人行為，還會直接影響其他人的健康，二手煙的危害，早已得到科學確認。世界衛生組織便將吸煙視為最主要公共衛生威脅之一，每年在全球導致約800萬人死亡，因相關疾病而導致的醫療開支和生產力損失高達1.8萬億美元。

煙民眾多與煙癮難戒，是無法一步到位禁煙的主因；煙商的龐大政治游說能力，則成為各地政府加強控煙的阻力。不少公共衛生專家認為，與其無了期「控制」煙害，各地應該着眼「煙草終局」，全面消除煙害。吸煙率降至5%，被視為走向終局的分水嶺，很多地方都正在朝這方向努力，香港亦不例外。

經過廿多年的努力，本港吸煙比率由2000年的12.4%，逐步下降至2023年的9.1%，然而跟現屆政府上台所設定的績效指標，即今年將吸煙率降至7.8%，仍有一段距離，更令人憂慮是年輕人吸煙情况，近年有上升之勢。面對傳統煙草產品市場萎縮，煙商積極開拓電子煙和加味煙市場，將之包裝成為「時麾」和所謂「影響健康較少」的產品，企圖吸引年輕人吸食。香港若要走向「無煙終局」、長遠實現「無煙社會」，當局必須持之以恆，不斷加大控煙力度，特別是要阻止煙害在下一代擴散，以免吸煙率回升。

為了加強控煙，醫衛局前年就控煙策略展開諮詢，並於去年提出「控煙十招」，包括禁止排隊時吸煙、禁止加味煙及電子煙等另類煙草產品、禁止向未成年人提供煙草產品、增加禁煙區域，以及加強打擊私煙等。事隔1年多，「控煙十招」草案終於趕及在本屆立法會任期結束之前通過。由個別政黨提出的修正案，包括取消禁售加味煙條文等均遭否決。

有意見認為「控煙十招太辣太嚴」，然而無論是排隊禁煙還是禁止加味煙等，都不是香港獨有。排隊禁煙在北京和新加坡等地早有先例；禁止加味煙方面，全球約50個國家及地區，包括歐盟27國、加拿大和英國等均已禁止售賣加味煙。傳統煙草產品味道較濃和刺鼻，加入薄荷等味道，可以掩蓋刺喉感及苦澀味。不少年輕人吸煙都是從薄荷煙開始，近年煙商更推出水果及糖果味產品，更是擺明吸引青少年。根據港大之前所做的調查，加味煙容易令青少年上癮，近四成吸食加味捲煙的青年屬中度至重度上癮，比例是吸食原味捲煙者的兩倍。禁止加味煙，可以減低青少年吸煙的機會。

薄荷煙存在多年，市場規模大，相比之下，水果味煙吸食者相對較少。鑑於加味煙外表難辨識，「控煙十招」分兩階段禁售加味煙，首階段（2027年第2季起）先禁非薄荷味加味煙，屬於先易後難做法，讓當局有時間審視執行細節，理順安排後再擴大禁令範圍。當局暫時未有次階段禁止薄荷煙的具體時間表，期待當局早日填補相關空白，避免節外生枝。

煙草業界將「電子煙」包裝成為「減害替代品」，這只是宣傳伎倆，電子煙不僅無助戒煙，反而令人更依賴煙草產品，有研究便發現電子煙民患上慢阻肺病的風險，比普通人大增49%；另外，電子煙器具同時可以用來吸食依托咪酯，旁人難以判斷，更令很多家長憂心不已。本港自2022年起已禁止進口和銷售電子煙，「控煙十招」禁止在公眾地方管有另類煙用物質，即不可公開吸食電子煙，是更進一步的做法。私煙問題是反對加強控煙常見託辭。「控煙十招」提出引入完稅煙標籤制度，正是其中一項針對措施，違法銷售或供應沒有標籤的煙草產品，最高罰款200萬元及監禁7年，阻嚇力也相當足夠。當局需要做的是加強執法，而不是因為擔心私煙問題而放棄加強控煙。

英「世代禁煙令」蓄勢待發

值得香港密切留意借鑑

控煙工作無法一蹴而就，但絕不能因此歎慢板，若要邁向「無煙終局」，政府必須及早籌謀。長遠斷絕煙禍，必須致力防止下一代接觸煙草產品。數年前，新西蘭破天荒提出「世代禁煙令」，逐年調高吸煙年齡限制，禁止2009年1月1日之後出生的人合法吸煙，從而打造「無煙世代」。有關法例原定去年中實施，未料新政府上台後撤回，最終未有落實，開創先河的機會，目前落在英國身上。英國下議院今年初已三讀通過《煙草及電子煙法案》，現正交由上議院處理，若獲通過，「世代禁煙令」可於2027年元旦生效，成為全球控煙禁煙的重要里程碑。特區政府應密切留意事態發展，積極考慮在適當時機引入類似措施。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

