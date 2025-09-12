明報新聞網
社評

社評：政府要依裁決辦事 立會有權否決草案

【明報社評】《同性伴侶關係登記條例草案》（下稱「草案」）在立法會遭大比數否決，成為本屆立法會首個被否決的政府法案。「草案」源於終審法院兩年前一項裁決，即本港婚姻制度屬一男一女結合，但政府（行政機關）有義務制定替代法律框架，讓同性伴侶得到一些應有權利保障，然而無論對於同性婚姻、同性伴侶關係以至草案內容本身，社會各界顯然存在重大分歧，立法會有權否決「草案」，惟問題並未因此告一段落。不管案中當事人會否採取法律行動跟進，政府都應該繼續研究，是否可以得出一個既符合終院裁決，同時又能得到大部分議員及公眾接受的方案。

同性伴侶關係登記

草案立會闖關失敗

香港法律並不允許同性婚姻或民事伴侶關係。2018年，港人岑子杰入稟高等法院，就政府拒絕承認海外同性婚姻提出司法覆核。官司一路打至終審法院。2023年，終院就岑案裁決，一致同意《基本法》所保障的婚姻憲法自由，只限異性婚姻並排除同性婚姻；與此同時，終院法官以3比2裁定，同性伴侶有需要取得替代法律承認框架，以滿足其基本社會需求及獲取合法性的身分認同。

終院裁決指特區政府根據《香港人權法案》第14條，有積極義務確立替代框架，讓同性伴侶關係獲得法律承認，並制定就該等法律承認所伴隨的適當權利和責任，讓同性伴侶的私生活權利受到法律保障。「草案」正是在此背景下提出 ，惟最終在立法會「闖關」失敗。岑子杰對草案遭大比數否決表示失望，會跟法律團隊商討下一步行動。政制及內地事務局長曾國衞亦表示失望，局方將與律政司研究下一步工作，暫未有具體工作計劃及時間表。

同性婚姻、同性伴侶關係等問題，牽涉不同社會價值觀，支持反對意見兩極，討論須避免情緒化或立場先行。以今次「草案」為例，有意見認為否決會「打擊香港國際聲譽」、「不利與國際接軌」、「不利跟其他亞洲城市爭人才」，云云，似乎便有誇大之嫌。

誠然，香港不承認同性婚姻，亦未有替代法律框架保障同性伴侶權利，或會影響一些人才來港意欲，但對於搶人才的整體影響相信很有限，畢竟「性小眾」本身就意味只佔少數。目前全球只有約40個國家或地區在法律上允許同性婚姻（亞洲只有泰國及台灣），不承認的才是大多數。在美國，LGBTQ+運動影響力雖大，可是近年保守派對自由派「覺醒文化」的質疑，也得到很多人支持，隨着文化戰爭愈演愈烈，LGBTQ+運動在體育及教育等領域均遭到保守派抵制。將否決「草案」扯到「不利接軌國際」等說法，只會更易惹來反駁及質疑。

當然，一些反對「草案」的觀點，也有混淆概念的情况，例如同性伴侶關係，絕不等同於同性婚姻。終院裁決一再指出，本港婚姻制度屬一男一女，無可爭議，同性伴侶關係與一男一女婚姻的法律地位完全不同，制定替代框架並不授予同性伴侶等同婚姻權利及義務，而是顧及同性關係者在醫療、身後事等具體範疇，應否有一些相應的權利。立法會法案委員會曾就「草案」邀請各界提交意見書，有性小眾就提到，伴侶曾因急病入院，但由於自己沒有明確身分，沒法代表伴侶做醫療決定。若有相應法律框架，就能避免發生這類問題。

「草案」遭立法會大比數否決，有性小眾支持者質疑立法會「不尊重」法庭裁決，甚至將事情提升到「違反法治」、「憲制危機」的高度。立法會主席則強調，今次體現了行政、立法和司法機關各司其職、互相制衡。政府方面亦表示，不認為立法會否決草案會衝擊法治。

探討其他解決方案

盡力滿足終院要求

香港是法治社會，終院頒令政府（行政機關）制定替代法律框架，當局自然要履行責任，但立法會若不滿政府提出的框架內容，也絕對有權否決「草案」，有議員便稱，投反對票原因之一是草案條文模糊，未有充分維護現行婚姻制度的排他性，容易被解讀為變相承認同性婚姻，衍生法律爭議，侵蝕現行婚姻制度的法律基礎。基本法委員會前委員陳弘毅指出，政府提出草案，旨在履行終院要求，至於立法會拒絕通過草案，這是法院判決沒有處理的，因為判辭中沒有提到立法會有何義務。倘若真的有人認為存在藐視法庭裁決的情况，亦應循司法途徑處理，而非口號式地高呼「違反法治」。

「草案」以否決告終，政府是否已經履行了法庭裁決下的義務，是另一惹人關注的法律問題，因為這關乎當局之後的跟進。陳弘毅認為，對於政府提出法案是否已履行責任，或有不同理解，惟嚴格而言政府已按判辭做了可做的事，即使岑子杰再訴諸終院，勝訴機會相信也很低。基本法委員會現任委員李浩然則認為，政府已履行相關義務，但未完成法庭的指示確有不足。

根據終院頒令，政府要在今年10月27日前建立相關替代法律框架，惟就算限期屆滿未完成，亦不代表終院頒令「一筆勾銷」。當局應繼續研究，是否可以有一個既滿足裁決要求，同時又能得到立法會及公眾普遍支持的方案，而不是讓事情不了了之。有議員建議政府以更全面方式保障所有市民的「核心權利」與「基本社會需求」，設立不區分性別、性傾向或婚姻狀態的「生活伙伴」法律機制，透過修訂《持久授權書條例》及《遺囑條例》等，將醫療決定和身後事務等權利擴展至同性或異性伴侶、密切朋友、非直系親屬及信任朋友等關係，避免造成新的不平等。有關建議可否滿足終院裁決的要求，需由法律專家定斷，但至少值得當局認真探討。



