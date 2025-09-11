社評：空襲多哈震動海灣 以軍逞兇變本加厲

卡塔爾斡旋談判努力重挫

美國遏阻以色列無心無力

下月7日是哈馬斯突襲以色列兩周年，當日哈馬斯殺害了上千名以色列人，以軍之後在加沙大肆殺戮，死亡人數迄今已直逼6.5萬，不僅平民婦孺遇害，就連國際人道救援人員以至新聞工作者也被擊殺。卡塔爾半島電視台知名巴人記者謝里夫跟4名同事上月便在加沙市被「定點殺害」，惹來國際譴責，以方揚言謝里夫是「恐怖分子」，惟半島電視台和人權組織均駁斥以方說法缺乏證據，質疑謝里夫之死是因為堅持在前線報道加沙戰爭真相，結果遭以軍「滅聲」。

過去兩年，以色列官方文宣屢以「反恐」來合理化其軍事行動，不過早前以色列電視台播出的一段錄音，卻顯示所謂「反恐」不過是幌子。去年為哈馬斯突襲引咎辭職的以軍前情報總監哈利瓦在錄音中稱，每一名喪生的以色列人，必須有50名巴勒斯坦人陪葬，至於這些死者是否小孩「現在已經不重要」，又說巴人「偶爾需要一場大災難（Nakba），才能明白代價」。「Nakba」專指1948年巴勒斯坦土地遭以色列控制，導致70萬巴人被迫離開家園的民族集體災難。以色列人權組織B'Tselem直指哈利瓦言論是「一連串暴露蓄意實行種族滅絕的官方聲明之一」。全球規模最大的種族滅絕研究學者組織「國際種族滅絕學者協會」本月初亦通過決議，認定以色列在加沙所為，符合《聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約》對於種族滅絕的定義，要求以色列立即停止蓄意攻擊和殺害平民、製造饑荒、剝奪人道援助等行為。

以色列內塔尼亞胡政府窮兵黷武，不僅濫殺巴人，又一再攻擊區內國家，無視國際法，本周二空襲卡塔爾首都多哈，不過是最新一章。事發時，哈馬斯領袖兼談判代表哈亞等人正在多哈一幢建築物，準備討論由美國推動的加沙停火方案，未料以方派出10多架戰機飛越阿拉伯半島，轟擊該幢建築物，釀成至少5人死亡，包括哈亞的兒子及助手，但哈亞等哈馬斯高層據報都生還。內塔尼亞胡揚言空襲是為了結束加沙戰事「打開大門」，聯合國秘書長、卡塔爾及多國政府都譴責以方行動違反國際法、侵犯卡塔爾主權。

自加沙衝突爆發以來，卡塔爾與埃及一直擔當調停人角色，推動以哈雙方停戰與釋放人質。今次是以色列首次執行針對卡塔爾本土的軍事行動，擊殺哈馬斯談判代表的圖謀，固然令人懷疑以色列是否想談判；與此同時，空襲行動本身也有警告卡塔爾政府及半島電視台的效果，畢竟半島電視台獲卡塔爾政府資助，既然以軍今次可以轟擊身在多哈的哈馬斯談判代表，下次一樣可以攻擊當地的半島電視台大樓及政府設施。

卡塔爾是美國在中東的重要盟友。美軍在當地設有中東最大空軍基地，然而卡塔爾當局表示，美方事前並未知會以軍來襲，而是襲擊發生10分鐘後才發出「警告」。以國傳媒引述以方高官稱行動獲特朗普首肯，白宮則試圖劃清界線，指以軍空襲前並未知會美方，特朗普政府是從美軍獲知消息，之後再透過中東特使通報卡塔爾。美軍空中預警能力高強，以軍戰機遠道而來，難以想像美軍完全沒有察覺戰機動向。卡塔爾方面未有及時收到來襲通知，美方若非有心耽誤，就是前線美軍掉以輕心、沒想過以軍會襲擊卡塔爾，無論何者，對卡塔爾當局以至海灣阿拉伯國家而言，都是一個警號。

雖然特朗普親自向卡塔爾元首保證「不會再有類似事件」，然而美方長期袒護以色列，所有人都看在眼裏。以軍空襲多哈，令人質疑美國無力也無意遏止以色列在區內的攻擊行動，海灣阿拉伯國家領袖難免會想，美軍的存在是否可以保證他們一定不會受到以色列攻擊。

民主國家涉種族滅絕

動搖西方「善惡二元論」

長期以來，西方政客、輿論以至學界常以「民主對專制」的善惡二元論自我美化，將奉行西式民主政治的國家等同於善，然而眼前中東的情况，卻是一個奉行民主制度的國家，不斷無視國際法四處動武，甚至涉嫌種族滅絕。當下內塔尼亞胡政府的所作所為，是美國西方長期縱容包庇的結果，背後除了有各種各樣的地緣政治及霸權盤算，還跟西方的意識形態化敘事有密切關係。當人們將「民主國家」等同於善、只有「專制國家」才會為惡，就算一些「民主國家」為惡，每每也有人為他們找藉口開脫、辯護又或轉移視線，久而久之，獲包庇袒護的國家，自然更夠膽冒天下之大不韙，幹出更大的惡。

美國西方長期包庇以色列，倘若「民主對專制」善惡二元論述最終破產，親手敲響喪鐘的，其實正是西方自己。上個世紀見證了多場慘無人道的種族滅絕及屠殺，21世紀不應該再發生同樣的事。如果未來史家書寫21世紀上半葉的歷史，得出的結論是人類並無汲取教訓，這將是歷史的不幸。

