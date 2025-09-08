明報新聞網
社評

社評：北京閱兵顛覆西方認知 多極秩序需要平等尊重

【明報社評】北京抗戰勝利80周年閱兵，壯觀場面在西方掀起相當大迴響，歐美政界領袖質疑中俄朝伊「結盟」抗衡西方，北京反駁有關言論錯誤兼充滿偏見。過去百多年，西方恃着船堅炮利和龐大生產力主導世界，冷戰後美國一極獨大，軍事優勢尤其突出。北京今次閱兵卻顛覆了西方此一認知，歐美不少評論均認同，中方所展示的軍備非常先進，某些方面甚至超越西方，反映中國軍工生產力很強大，從認知角度而言，今次閱兵確是一個重要分水嶺。新的全球秩序正在成形，西方亦愈益意識到這一點，只是很多政客仍抱着意識形態偏見，以及根深柢固的自我優越感，尚未做好準備接受一個並非只以西方為中心的多極世界。

中國先進軍備趕超

九三閱兵成分水嶺

世界百年變局，美國西方視中國為挑戰者，看待九三閱兵，「中國威脅論」依然是主旋律。美國總統特朗普形容閱兵場面壯觀，惟同時又質疑「中俄朝密謀抗美」。美媒引述防長赫格塞思稱，特朗普已要求整頓美軍威懾中俄。歐盟外交代表卡拉斯則稱，中俄朝等領導人站在一起，「呈現出結盟反西方的姿態」。中方則強調邀請外國嘉賓出席相關活動，不針對第三方，外交部更駁斥歐盟官員有關言論，批評充滿意識形態偏見，十分錯誤及極不負責。

出席閱兵的26國元首及領袖中，俄朝伊朗古巴等的確跟美國西方關係欠佳，但印尼、大馬等國顯然沒有所謂「反西方」意圖。若細察其他來訪外賓，其實還有韓國國會議長、保加利亞副總理、埃及總統特使、巴西總統首席顧問、北非阿爾及利亞退伍軍人部長等，以及包括19個歐洲國家在內的百多位駐華使節，前政要則有瑞士前總統毛雷爾、比利時前首相萊特、前日揆鳩山由紀夫、意大利前總理達萊馬等；另外還有當年美軍飛虎隊老兵或家屬後人等助華抗戰國際友人。將今次閱兵說成是「反西方」場合，本身就大有問題。這邊廂歐洲多國只派駐華使節低調赴會，那邊廂歐盟要員卻不滿其他國家元首高調赴約，於理不合。

19世紀西方殖民主義及帝國主義席捲全球，全靠壓倒性的軍事和經濟優勢，即使20世紀先後遇上日本及蘇聯挑戰，但西方經濟及軍事霸權始終未被撼動。踏入21世紀，中國在復興之路上疾奔，北京強調走和平發展道路，但西方習慣了「國強必霸」邏輯，對中國高速發展感到不安，可是長期以來的自我優越感，又令到不少人質疑中國是否真的有本事趕超，各種「中國崩潰論」和「中國見頂論」，背後都隱約可見兩種情緒交纏，只是現實發展卻不似他們期望。

10多年前，不少人仍視中國為專做廉價貨和「山寨貨」的世界工廠，但現在中國已全面進軍先進製造業；以往不少人認為中國軍事水平遠遠落後於美國西方，先進軍備都是「抄襲」甚或所謂「剽竊」得來，但今次九三閱兵，顯然衝擊了西方陣營的認知，由主流媒體到軍事專家、退休將領都對中國軍事實力刮目相看。閱兵展示的一系列洲際導彈及長程導彈，顯示中國具備海空陸全方位核打擊能力，足以覆蓋世界任何角落；新一代中型坦克ZTZ-100及15式輕戰車，強調機動性，特別適合兩棲登陸作戰。激光防衛系統、高超音速反艦導彈，以及「無人僚機」配合有人駕駛戰機作戰等，同樣備受注目。台灣軍事科技專家舒孝煌便稱，以往中國軍事發展，部分或受惠於來自西方的商用及軍用技術，但經過多年吸收消化，中國已擁有自力發展的能力。

美國有線新聞網絡（CNN）形容北京倡導的世界新秩序，有強大實力作後盾，部分高科技軍備甚至領先對手；美國卡內基國際和平基金會的Ankit Panda指出，閱兵可見大量自動化武器、網絡化作戰系統及21世紀現代化軍事裝備，展現中方所說的智能化作戰概念。澳洲軍事戰略分析師Malcolm Davis則指，閱兵展示的無人作戰系統相當先進，某些方面甚至領先西方服役中的軍備，在激光防衛系統方面也可能有優勢，更重要是今次閱兵顯示中方具備強大軍工體系，80多年前美國憑強大軍工生產能力戰勝軸心國，但現在美國的軍工生產力恐怕不如中國。

當然，戰場爭勝，除了看軍備硬件戰力，更要看作戰指揮系統。近40年來，中國從未與其他國家爆發過較大規模戰爭，不似美國般多次以不同名目入侵他國，很難單憑中方檢閱的武器來判斷中美軍力差距，惟正如澳洲退休陸軍少將Mick Ryan所言，就算美軍仍是全球最強軍隊，但領先幅度已顯著收窄。在台灣，退役陸軍少將栗正傑指出，九三閱兵的武器，展示了解放軍「反介入與區域拒止」實力，有能力阻止美軍援台，「親美和中」才是上策，只是一些綠營論者仍在高談中國軍備疑屬「山寨貨」，堅持裝睡的人，當然永遠喚不醒。

多極秩序須棄霸權邏輯

中方倡議強調尊重共贏

世界百年變局加速演進，歐盟外交代表卡拉斯談論九三閱兵，亦承認新的全球秩序正在成形。在歐盟中被視為「異端」的斯洛伐克總理菲佐，則對歐盟成員國領袖只有他一人出席九三閱兵表示遺憾，批評歐盟許多人就像井底之蛙，看不到外面的世界。多極世界秩序的構建，必須擺脫西方傳統的霸權爭逐邏輯，以免重蹈上世紀兩次大戰覆轍。中國提出人類命運共同體以及多項全球倡議，包括新近的全球治理倡議，都是為構建多極世界秩序提供方向，主張以平等尊重作為交往原則，尋求共贏代替零和博弈。多極世界秩序不等於由中國取代西方成為世界中心，但西方需要接受自己並非世界唯一中心，然而以意識形態作為外表包裝的傲慢與偏見，令到很多西方政客完全沒有這方面的準備，瑞士前總統毛雷爾出席九三閱兵，便遭到口誅筆伐，瑞士政府也高調劃清界線。這樣的氛圍，對於推進國際對話及多極秩序的構建，並無好處。

