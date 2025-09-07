明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：特朗普好戰叫囂 國防改名戰爭部

【明報社評】美國總統特朗普在多國領袖答應提名他角逐諾貝爾和平獎時暗喜，卻宣布將國防部更名戰爭部。特朗普與戰爭（國防）部長海格塞斯毫不諱言，戰爭部意味着從防禦變為進攻，並且是向敵對勢力宣告，美國已經準備好以發動戰爭去維護安全利益。改名未必會帶來實質的政策改變，因為很難令人相信，美國敢於向任何大國叫板，但改名的象徵意義重大，未來一段時間美國會以戰爭作為威脅，所製造的混亂也會擾亂世界和平。特朗普一定沒有讀過中國古籍關於「國雖大，好戰必亡」的論述，但美國必須知道，黷武窮兵，禍不旋踵。

要主動出擊

不溫吞合規

特朗普昨天宣布重新使用戰爭部的名稱，與中國九三閱兵相隔兩天，引起一些議論，但相信只是時間上的巧合。特朗普自上任後曾多番表示更名的想法，現於第200份行政命令宣布非正式易名，正式改名則須國會批准。

特朗普與海格塞斯對於更名的解釋似乎沒有很大的說服力，或許，兩人都記掛着以戰爭部打過的勝仗。美國自1789年採用戰爭部這個名稱，之後打過的大仗，抵抗英國、在中美洲驅逐西班牙勢力、在墨西哥攻城略地、阻撓菲律賓獨立，打過內戰也出兵對付過土著，以至在第一和第二次大戰參戰都是常勝將軍。然而，自1949年更名國防部後，打過的韓戰、越戰、阿富汗戰爭等都慘淡收場。

特朗普只稱戰爭部是一個更合適的名稱，傳達美國更有信心與決心的信息。海格塞斯則不加掩飾地說：「名稱是重要的」；海格塞斯還可能特別注意到，歷史上有四名戰爭部長後來當上了總統，一名當上副總統。

海格塞斯形容，「我們將會做進攻，而不是防守；使用最大的殺傷武器，而不是溫吞的合規；要取得武力影響，而不是政治正確。」這個「宣言」，猶如開戰檄文，無獨有偶，美國戰艦9月2日在加勒比公海擊沉委內瑞拉的一隻小艇，聲稱的原因是打擊毒品走私。美國一直不滿委內瑞拉總統馬杜羅不聽命於白宮，但無法阻止馬杜羅經民主選舉連任總統，而今以打擊毒販為名在公海動用軍事力量，只會形成一個「用大炮射蚊子」的國際形象，毫無說服力。

美國在五六十年代的韓戰和越戰犧牲的軍人分別多達36,000與58,200名，到2003年的伊拉克戰爭改變策略，盡量使用空中力量以及導彈攻擊，死亡人數大幅減少到4487人，以至長達20年的阿富汗戰爭，死亡軍人只有2459人。美國自阿富汗戰爭結束後，再也沒有出動過地面部隊，這個做法與趨勢，相信不會因為哪個政黨執政而改變，更加不會因為負責國防的部門名稱改變而逆轉。拜登政府「高調」支持烏克蘭抵抗俄羅斯而沒有派一兵一卒就是明證。

美國以武力強大的態勢，去支撐在全球的影響力，特別是維護美元主導的金融體制，用戰爭手段解決紛爭的可能還是存在的。特朗普宣布國防部更名戰爭部，顯示的是武裝到牙齒的好戰叫囂，但不會因為重新啟用戰爭部名稱，而改變盡量不介入大規模戰爭的策略，因為黷武需要財政支出來維持。美國至今在支持烏克蘭戰爭，已經付出669億美元的沉重代價，以美國外債與內債纍纍的情况下，輕言戰爭是不智之舉。中國先秦時代已經總結出來的經驗：國雖大，好戰必亡，這個道理，美國人也會有這個智慧。

不再介入大規模戰爭是趨勢

貿易戰關稅戰手段也難得逞

雖然如此，美國也會繼續使用戰爭作為威脅手段，迫使一些國家就範，但也只限於用在小國，即使是真的動武，也只會是小規模介入。特朗普下令改名戰爭部，這個手段或許可以貿易戰和關稅戰作為參考，對中國發動貿易戰未能得逞，向全球發動關稅戰，踟躕不前，最後還很有可能只是慘勝，甚至是犧牲國內經濟而得不償失。特朗普遲早會體會到，無論是動武還是其他手段，黷武窮兵最後的結果只會是禍不旋踵。

祈求美國愛好和平只會是緣木求魚，但依賴美國以介入大規模戰爭來保護自身安全，則是水中撈月。美國或許會威脅用戰爭手段解決紛爭，但只會是恫嚇而已，而絕對不會再以介入大規模戰爭來協助別人，即使是盟友也不會，將國防部更名戰爭部之後也不會，任何地方也不應有所幻想。

美國媒體目前對於更名戰爭部的做法，並不懷疑國會通過的可能性，但在質疑此舉牽涉到更換制服、招牌等等造成龐大的開支，而一旦真的打起仗來，更會耗費龐大的人力財力。對於美國國防部改名戰爭部，加上特朗普不靠譜的行事方法，國際社會的確需要擔心世界和平會受到滋擾，唯特朗普也應知道「國雖大，好戰必亡」的道理。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞