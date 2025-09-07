社評：特朗普好戰叫囂 國防改名戰爭部

要主動出擊

不溫吞合規

特朗普昨天宣布重新使用戰爭部的名稱，與中國九三閱兵相隔兩天，引起一些議論，但相信只是時間上的巧合。特朗普自上任後曾多番表示更名的想法，現於第200份行政命令宣布非正式易名，正式改名則須國會批准。

特朗普與海格塞斯對於更名的解釋似乎沒有很大的說服力，或許，兩人都記掛着以戰爭部打過的勝仗。美國自1789年採用戰爭部這個名稱，之後打過的大仗，抵抗英國、在中美洲驅逐西班牙勢力、在墨西哥攻城略地、阻撓菲律賓獨立，打過內戰也出兵對付過土著，以至在第一和第二次大戰參戰都是常勝將軍。然而，自1949年更名國防部後，打過的韓戰、越戰、阿富汗戰爭等都慘淡收場。

特朗普只稱戰爭部是一個更合適的名稱，傳達美國更有信心與決心的信息。海格塞斯則不加掩飾地說：「名稱是重要的」；海格塞斯還可能特別注意到，歷史上有四名戰爭部長後來當上了總統，一名當上副總統。

海格塞斯形容，「我們將會做進攻，而不是防守；使用最大的殺傷武器，而不是溫吞的合規；要取得武力影響，而不是政治正確。」這個「宣言」，猶如開戰檄文，無獨有偶，美國戰艦9月2日在加勒比公海擊沉委內瑞拉的一隻小艇，聲稱的原因是打擊毒品走私。美國一直不滿委內瑞拉總統馬杜羅不聽命於白宮，但無法阻止馬杜羅經民主選舉連任總統，而今以打擊毒販為名在公海動用軍事力量，只會形成一個「用大炮射蚊子」的國際形象，毫無說服力。

美國在五六十年代的韓戰和越戰犧牲的軍人分別多達36,000與58,200名，到2003年的伊拉克戰爭改變策略，盡量使用空中力量以及導彈攻擊，死亡人數大幅減少到4487人，以至長達20年的阿富汗戰爭，死亡軍人只有2459人。美國自阿富汗戰爭結束後，再也沒有出動過地面部隊，這個做法與趨勢，相信不會因為哪個政黨執政而改變，更加不會因為負責國防的部門名稱改變而逆轉。拜登政府「高調」支持烏克蘭抵抗俄羅斯而沒有派一兵一卒就是明證。

美國以武力強大的態勢，去支撐在全球的影響力，特別是維護美元主導的金融體制，用戰爭手段解決紛爭的可能還是存在的。特朗普宣布國防部更名戰爭部，顯示的是武裝到牙齒的好戰叫囂，但不會因為重新啟用戰爭部名稱，而改變盡量不介入大規模戰爭的策略，因為黷武需要財政支出來維持。美國至今在支持烏克蘭戰爭，已經付出669億美元的沉重代價，以美國外債與內債纍纍的情况下，輕言戰爭是不智之舉。中國先秦時代已經總結出來的經驗：國雖大，好戰必亡，這個道理，美國人也會有這個智慧。

不再介入大規模戰爭是趨勢

貿易戰關稅戰手段也難得逞

雖然如此，美國也會繼續使用戰爭作為威脅手段，迫使一些國家就範，但也只限於用在小國，即使是真的動武，也只會是小規模介入。特朗普下令改名戰爭部，這個手段或許可以貿易戰和關稅戰作為參考，對中國發動貿易戰未能得逞，向全球發動關稅戰，踟躕不前，最後還很有可能只是慘勝，甚至是犧牲國內經濟而得不償失。特朗普遲早會體會到，無論是動武還是其他手段，黷武窮兵最後的結果只會是禍不旋踵。

祈求美國愛好和平只會是緣木求魚，但依賴美國以介入大規模戰爭來保護自身安全，則是水中撈月。美國或許會威脅用戰爭手段解決紛爭，但只會是恫嚇而已，而絕對不會再以介入大規模戰爭來協助別人，即使是盟友也不會，將國防部更名戰爭部之後也不會，任何地方也不應有所幻想。

美國媒體目前對於更名戰爭部的做法，並不懷疑國會通過的可能性，但在質疑此舉牽涉到更換制服、招牌等等造成龐大的開支，而一旦真的打起仗來，更會耗費龐大的人力財力。對於美國國防部改名戰爭部，加上特朗普不靠譜的行事方法，國際社會的確需要擔心世界和平會受到滋擾，唯特朗普也應知道「國雖大，好戰必亡」的道理。

