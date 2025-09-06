明報新聞網
社評

社評：保文藝地標持續發展 西九財政需長遠規劃

【明報社評】西九文化區管理局財困，入不敷支情况更有加劇之勢。香港要發展成為中外文化藝術交流中心，特區政府負有宏觀統籌規劃的角色，至於西九文化區的營運和發展，主體責任一定在西九管理局身上，局方需要制定長遠的自負盈虧財務方案，若認為當中有需要政府支援的地方，可提出來讓當局和社會研議討論。西九管理局尋求以商業活動支撐整體經營之餘，必須避免西九文化區本質異化，確保園區是一個貼近民眾、能夠雅俗共賞的本地文藝地標，不能一味想着靠地產項目打救。

西九管理局近日向立法會提交文件，顯示財政狀况未見改善。儘管局方表示年內訪客人次及活動數目持續上升，不過「受制於環球政經局勢不穩、市民和旅客消費習慣改變及本地市場氣氛疲弱等挑戰」，導致收入下跌，2024/25年度營運赤字攀升至7.69億元，是近5個財政年度的新高。局方將財務困境歸結為四方面因素，包括建築成本上升及項目發展時間延長、收支現金流出現錯配、新冠疫情造成一系列負面影響，以及疫後經濟市道環境複雜多變。

管理局提出的理由，多屬「非戰之罪」，董事局副主席陳智思稱希望公眾明白，文化藝術是一項投資，不能期望文藝設施本身能夠賺錢，園區面對財赤，已盡量開源，包括出租場地、尋求贊助、售賣商品等。從管理局提供的資料觀之，可以看到其審慎理財的努力，例如M+和故宮文化博物館的成本回收率逾四成，高過新加坡國家博物館、法國龐比度中心，與美國大都會藝術博物館、英國泰特美術館相若；營運開支比對上一年度只微升0.06%；局方也達到政府訂立的所有財務紀律關鍵績效指標。

建立健康營運架構

免淪公共財政黑洞

相比私人營辦的博物館，公營文化藝術設施承擔更多服務公眾利益、執行文藝政策的功能，確實不能僅僅以收支數字來衡量。國家「十四五」規劃支持香港成為「中外文化藝術交流中心」，集合多個世界級文藝設施的西九文化區，擔當重要角色，普遍市民也不會視西九為單純商業項目，盼望它能夠賺大錢。不過，當年政府成立西九管理局時，定下自負盈虧的營運原則，公眾至少期望局方能夠貫徹此一方針，實現財務可持續性，而不會成為「公共財政黑洞」。事實上，2008年政府已向管理局一筆過注資216億元，並且把西九臨海優質地皮和相關零售餐飲設施撥予局方經營；造價約235億元的西九綜合地庫，也是由政府負責興建。去年7月，行政會議再通過放寬西九財務安排，解除住宅項目原本「只租不賣」的限制，允許出售物業，兼可保留全部收益。從種種措施來看，政府對西九已給予相當大的財務支援。

如今西九管理局收支狀况持續惡化、資金快將耗盡，儘管局方預料最快可於2026年底推出地皮招標，所得收入料可支撐西九未來約10年營運，惟不能忽視的是，一來目前本港地產市道仍低迷，發展商投地傾向保守，出價能否達到管理局預期，尚需觀望；二來西九文化區土地資源始終有限，假設政府不打算額外劃撥地皮，10年之後西九如何維持經營，依然是需要解決的問題。歸根結柢，土地能否作為西九長遠可持續穩定資金來源，不無疑問。就此，西九管理局應當承擔起主體責任，就園區未來發展營運，仔細研究長遠財務規劃，建立務實健康的財政管理架構，從根本擺脫入不敷支困境。

陳智思提到，世界各地文化設施多少都需要補貼，歐美的文藝項目分別以政府補貼、私人基金或稅務優惠紓緩財困，香港則靠地產收入。環顧全球文藝設施和博物館，確有不少需要依靠公帑支持。舉例說，今年3月英國政府撥出逾3000萬鎊，資助博物館等文藝設施開展維修保養工程、購置儀器設備、籌辦展覽和工作坊等；可免費入場的大英博物館，2024/25年度逾半收入來自政府補助；紐約大都會藝術館2023/24年報顯示，市政府撥款佔其收入7%；新加坡國家美術館2023/24年度也得到政府資助5000多萬新加坡元。就香港來說，建設中外文化藝術交流中心，當然不獨是西九責任，政府更非旁觀者。對於西九園區發展，政府需要發揮支持角色；西九管理局制定長遠自負盈虧財政計劃，倘若認為有需要政府支持的地方，大可提出建議，供社會各界探討斟酌。

以商養文開源節流

恪守初心切忌異化

整個西九文化區的發展，從最初1998年施政報告提出相關構思至今，歷時逾20年，其間曾發生單一招標風波，引發文化區會否變成地產項目的爭議，其後計劃推倒重來，當局重新諮詢社會，決定改由政府撥款興建，確立西九的文化藝術園區定位。當前西九面對財困，管理局表示會「積極因應市場變化，推展有力的措施，增加收入及推動商業化，以達至長遠的財政可持續性」。香港是高度商業化的社會，「以商養文」支撐園區營運是可行方向，然而管理局尋求開源節流的同時，必須注意切勿偏離西九園區文藝本質，踐行「鼓勵本地社會更廣泛地參與各類藝術及文化活動」、「於西九文化區內協助或向公眾提供便利和免費的休憩用地」等目標。建設西九文化區成為一個開放貼地、歡迎普羅市民和各方遊客到訪的文藝園區，避免孤芳自賞的精英主義，如此方是真正世界級文化藝術樞紐。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

