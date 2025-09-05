社評：網約車不准代駕防亂象 車輛發牌量宜鬆不宜緊

放寬車齡限制

免損市場規模

網約私家車服務合法化，歷經多年討論，終於進入立法程序。行政會議上周召開特別會議，通過網約車規管主體法案框架，相關條例草案今天刊憲，下周三交由立法會首讀及二讀，務求下月休會前通過。根據當局計劃，網約車發牌數量等細節，將於明年上半年以附屬法例方式處理，預料明年下半年開始發牌，首批合法網約車平台年底可開始營運。當局初步估計日後大概有數個網約車平台公司能夠符合申請資格和入場門檻，盼為市場帶來一定競爭，但又不會出現平台太多花多眼亂惡性競爭等問題。

草案內容與政府早前公布的規管方案相若，只限網約私家車數目而不限司機及平台數目，但放寬了車齡限制，由申請牌照時不可超過7年，放寬至牌照期內車齡低於12年；另外，網約車不可出租，只可由登記車主本人營運。根據運物局向立法會提交的文件，車輛規管方面，提供服務的網約車必須領有「車輛許可證」， 司機亦必須持有網約車「駕駛許可證」。條例建議只有以個人名義登記的私家車，才可申請車輛許可證，日後亦只可由該私家車的登記車主駕駛，提供網約車載客服務。換言之，所有網約車登記車主均不得將車租予他人載客，也不能找家人及朋友代駕，持牌網約車司機亦不可租車或擅取老闆車營運。

政府規管網約車方案今年7月出爐後，引起不少議論，焦點之一正是車齡限制。當局曾表示，最初提出申請「車輛許可證」時車齡不得超過7年，乃是參考了目前私家車發牌滿6年便要每年驗車的規定，但不少意見認為，7年車齡限制門檻偏高，現時為數不少的網約車將不達標。有網約車平台便主張放寬至15年，的士業界則認為，網約私家車的車齡限制應與的士車隊門檻看齊，即加入時車齡不得超過3年。

網約車平台登陸香港超過10年，雖然遲遲未有正式合法化，惟無可否認市場已有相當規模，倘若規管措施太嚴，導致大量網約車輛及司機退出市場，將直接影響服務用家，當局有必要確保規管措施不會令已有的網約車服務突然大幅萎縮。網約車服務源於共享經濟概念，司機一般只屬兼職，跟的士車隊性質存在差異，無論是商用車保險收費安排還是車齡規定，看不到有必要完全看齊。不少業界人士更指出，如果網約車車齡門檻定得太高，估計會有很多網約車司機退出市場，畢竟他們大多只是偶爾駕車載客賺外快，花錢換新車只為做兼職，並不划算。

「不准代駕」有得有失

發牌量偏鬆滿足需求

根據當局估算，全港7年以下車齡的私家車總數有16萬輛。倘若車齡放寬至12年，合資格申請網約車許可證的私家車總數，將增至30萬。有大型網約車平台表示，旗下活躍的網約私家車約有3萬輛，車齡以12年劃界，約有九成可符合資格。新的車齡規定，不會將太多私家車排除在市場之外，可以避免對現有服務規模造成太大影響，而每年驗車的要求，亦應該足以消除安全顧慮。的士業界聲稱，放寬網約車車齡規定後，很多的士司機或放棄租車，改為駕駛網約車，云云，然而究竟有多少的士司機願意先花一筆錢買私家車「搵食」，本身就是一個疑問；就算真的有司機這樣做，也是個人選擇，的士車行無權左右。

早前有內地黑工殺入網約車平台，惹來不少關注。草案規定只有個人名義登記的私家車可以申請「車輛許可證」，並須由登記車主駕駛其登記車輛「搵食」，除了有助防止黑工代駕等問題，也可避免「車輛許可證」被視作具有炒賣價值的資產，以致忽略確保網約車服務質素的重要性。當然，從另一角度看，有關規定無可避免不利於「車盡其用」，網約車主事忙或離港外遊，只能讓車輛閒置，就算想無償借給親朋代駕也不能。登記網約車必須「跟車主」，好處是防止亂象，缺點是減少了服務供應彈性。

公眾對於點對點交通服務需求，不同日子不同時間波動可以很大。網約車服務供應須有足夠彈性，才能高效應對需求波動，這亦是很多地區不為網約車輛數目設限的原因，然而香港道路容量不足，容易塞車，比起載客量少的私家車及的士，政府更鼓勵市民乘搭其他公共交通工具。政府限制網約車發牌量，可以避免過度刺激點對點交通服務需求，但如果發牌數量偏少，又無法有效發揮網約車的優勢。如果當局認為有需要為網約車服務設定較多限制防亂象，就應該在發牌量方面「鬆手」一些，倘若只得一萬數千，恐怕未必足夠。

