社評：不畏強暴追求和平 閱兵展示國防實力

特朗普想像「中俄朝反美」

北京強調合作共贏不排他

10年前的9月3日，北京舉行紀念抗戰勝利70周年大會，首次在國慶節以外的日子閱兵。十載匆匆過去，天安門昨天再次舉行「九三閱兵」，中國所面對的內外環境，出現了相當大的變化。論國內發展，儘管經濟形勢從來不乏挑戰，然而無論是綜合國力還是科技水平，中國都取得了重大躍進；論中美關係，若說當年兩國開始由合作轉向競爭，現在的美國，顯然對中國充滿敵意；論地緣政治形勢，俄羅斯與西方的關係，因為北約尋求東擴及俄烏戰爭而全面破裂，至於中東方面，比起「伊斯蘭國」等極端武裝力量為禍，現在國際社會更關注以色列在美國全力撐腰下大開殺戒。

10年之前，沒人想過特朗普真的會當上美國總統，更沒想過美國一手推翻自己所制定的國際自由貿易秩序，以關稅大搞經濟霸凌，將「規則為本國際秩序」拋諸腦後。跟上世紀20、30年代情况相似，世界又一次站在歷史的十字路口。要多極世界還是單極霸權、要合作共贏還是叢林法則，國際社會需要明智抉擇。一個強大的中國，對於國際秩序的合理重塑，可以發揮重要作用。昨天的抗戰勝利80周年紀念大會，正是中國向世界展示守護和平決心的重要場合。

與上次「九三閱兵」相比，今次閱兵所展示的軍容，可見中國國防實力顯著提升，多款新型裝備首次亮相，包括「東風-61」陸基洲際導彈、鷹擊-19新型高超音速反艦導彈、具有反衛星能力的紅旗-29反導攔截系統等，另外還有一系列的海陸空無人軍事裝備；3支新兵種即軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊及信息支援部隊方隊，亦首度登場。百年前的中國積貧積弱，「抗戰三大法寶」僅為步槍、輕機槍及鞏式手榴彈。相比之下，現在中國的國防裝備已走在世界前沿，具備應對未來戰爭的能力，至於核震懾力之強大，相信也沒有國家敢低估。

世界百年變局加速演進，多極多元秩序正在形成，但美國西方習慣以己為尊，將中國視為威脅。今次「九三閱兵」所展示的一系列先進軍備，以及俄羅斯總統普京及朝鮮國家領導人金正恩的高調出席，惹來西方輿論炒作「中國威脅論」，可謂意料之內，特朗普昨天便質疑「中俄朝密謀對抗美國」，然而對中國而言，閱兵展示軍力，絕不等於想打仗，而是說明中國有足夠實力保家衛國；由構建人類命運共同體到「結伴不結盟」，中國追求合作共贏無意排他的國際關係處理原則，其實說得相當清楚，問題反而是美國習慣拉幫結派愛搞排他，才會以己度人。

今次閱兵，除了軍備，另一看點是外交，天安門城樓上，普京與金正恩分別站在習近平兩旁，三人破天荒「同框」，確實非常惹人注目，至於古巴等中國「老朋友」也由元首親臨，反觀西方主要大國並未參與，歐盟成員國領袖「唯一代表」是斯洛伐克總理菲佐，然而這不等於中國刻意想製造國際政治壁壘。事實上，菲佐亦對歐盟成員國領導人只有他一人出席表示遺憾和不解；東南亞多國領袖親臨，連一度表示未能出席的印尼總統亦及時趕到，但這同樣不等於他們在中美之間選邊站，而是大家都認同抗戰紀念活動的意義。

上次天安門「九三閱兵」，普京和韓國總統朴槿惠分別排在外賓第一和第二位，若考慮到當年蘇聯是反法西斯戰爭主力兼人命犠牲最多，而朝鮮半島則被日本殖民統治長達35年，有關排位其實相當合理。當下中美關係緊張，韓國處境尷尬，總統李在明未有參與今次「九三閱兵」，而是由國會議長率團出席紀念活動，反而金正恩則作為朝鮮領導人親臨。在此情况下，中方安排普京及金正恩分站習近平兩旁，跟上次的做法其實一脈相承。兩次世界大戰對人類的最大教訓，是大國之間必須透過對話加強互信、求同存異，一天到晚只顧拉幫結派遏制他國，才是爆發大戰的根源，奈何西方從來沒有將中國近年強調的「結伴不結盟」外交原則聽進耳裏。

中國堅持和平發展道路

世界不能重回叢林法則

特朗普質疑中方會否承認當年美國對中國抗戰的幫助及支援，其實習近平昨天已明確表示，對於抗戰期間曾經「支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，中國政府和中國人民永遠不會忘記」。過去百載歷史，見證了中華民族不畏強暴、自立自強的決心。紀念抗戰勝利80周年，目的在於銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，國際社會絕不能重回弱肉強食的叢林法則。習近平提到，當今之世，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的三大抉擇，「中國堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體」，又強調「中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量」，這些都是非常明確和清晰的承諾，西方國家應該放下成見，多些了解中國。

