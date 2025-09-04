明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：不畏強暴追求和平 閱兵展示國防實力

【明報社評】中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平與出席大會的外國元首及老兵等，在天安門城樓觀看閱兵，多款新型軍備首度亮相，展現保家衛國的雄厚實力。世界百年變局加速演進，國際形勢風起雲湧，是和是戰選擇由人。習近平強調中國堅持走和平發展道路、與各國人民攜手構建人類命運共同體，這是中國對全世界的莊嚴承諾，只要各方放下成見，求同存異，定能走上合作共贏的和平大道。

特朗普想像「中俄朝反美」

北京強調合作共贏不排他

10年前的9月3日，北京舉行紀念抗戰勝利70周年大會，首次在國慶節以外的日子閱兵。十載匆匆過去，天安門昨天再次舉行「九三閱兵」，中國所面對的內外環境，出現了相當大的變化。論國內發展，儘管經濟形勢從來不乏挑戰，然而無論是綜合國力還是科技水平，中國都取得了重大躍進；論中美關係，若說當年兩國開始由合作轉向競爭，現在的美國，顯然對中國充滿敵意；論地緣政治形勢，俄羅斯與西方的關係，因為北約尋求東擴及俄烏戰爭而全面破裂，至於中東方面，比起「伊斯蘭國」等極端武裝力量為禍，現在國際社會更關注以色列在美國全力撐腰下大開殺戒。

10年之前，沒人想過特朗普真的會當上美國總統，更沒想過美國一手推翻自己所制定的國際自由貿易秩序，以關稅大搞經濟霸凌，將「規則為本國際秩序」拋諸腦後。跟上世紀20、30年代情况相似，世界又一次站在歷史的十字路口。要多極世界還是單極霸權、要合作共贏還是叢林法則，國際社會需要明智抉擇。一個強大的中國，對於國際秩序的合理重塑，可以發揮重要作用。昨天的抗戰勝利80周年紀念大會，正是中國向世界展示守護和平決心的重要場合。

與上次「九三閱兵」相比，今次閱兵所展示的軍容，可見中國國防實力顯著提升，多款新型裝備首次亮相，包括「東風-61」陸基洲際導彈、鷹擊-19新型高超音速反艦導彈、具有反衛星能力的紅旗-29反導攔截系統等，另外還有一系列的海陸空無人軍事裝備；3支新兵種即軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊及信息支援部隊方隊，亦首度登場。百年前的中國積貧積弱，「抗戰三大法寶」僅為步槍、輕機槍及鞏式手榴彈。相比之下，現在中國的國防裝備已走在世界前沿，具備應對未來戰爭的能力，至於核震懾力之強大，相信也沒有國家敢低估。

世界百年變局加速演進，多極多元秩序正在形成，但美國西方習慣以己為尊，將中國視為威脅。今次「九三閱兵」所展示的一系列先進軍備，以及俄羅斯總統普京及朝鮮國家領導人金正恩的高調出席，惹來西方輿論炒作「中國威脅論」，可謂意料之內，特朗普昨天便質疑「中俄朝密謀對抗美國」，然而對中國而言，閱兵展示軍力，絕不等於想打仗，而是說明中國有足夠實力保家衛國；由構建人類命運共同體到「結伴不結盟」，中國追求合作共贏無意排他的國際關係處理原則，其實說得相當清楚，問題反而是美國習慣拉幫結派愛搞排他，才會以己度人。

今次閱兵，除了軍備，另一看點是外交，天安門城樓上，普京與金正恩分別站在習近平兩旁，三人破天荒「同框」，確實非常惹人注目，至於古巴等中國「老朋友」也由元首親臨，反觀西方主要大國並未參與，歐盟成員國領袖「唯一代表」是斯洛伐克總理菲佐，然而這不等於中國刻意想製造國際政治壁壘。事實上，菲佐亦對歐盟成員國領導人只有他一人出席表示遺憾和不解；東南亞多國領袖親臨，連一度表示未能出席的印尼總統亦及時趕到，但這同樣不等於他們在中美之間選邊站，而是大家都認同抗戰紀念活動的意義。

上次天安門「九三閱兵」，普京和韓國總統朴槿惠分別排在外賓第一和第二位，若考慮到當年蘇聯是反法西斯戰爭主力兼人命犠牲最多，而朝鮮半島則被日本殖民統治長達35年，有關排位其實相當合理。當下中美關係緊張，韓國處境尷尬，總統李在明未有參與今次「九三閱兵」，而是由國會議長率團出席紀念活動，反而金正恩則作為朝鮮領導人親臨。在此情况下，中方安排普京及金正恩分站習近平兩旁，跟上次的做法其實一脈相承。兩次世界大戰對人類的最大教訓，是大國之間必須透過對話加強互信、求同存異，一天到晚只顧拉幫結派遏制他國，才是爆發大戰的根源，奈何西方從來沒有將中國近年強調的「結伴不結盟」外交原則聽進耳裏。

中國堅持和平發展道路

世界不能重回叢林法則

特朗普質疑中方會否承認當年美國對中國抗戰的幫助及支援，其實習近平昨天已明確表示，對於抗戰期間曾經「支援和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，中國政府和中國人民永遠不會忘記」。過去百載歷史，見證了中華民族不畏強暴、自立自強的決心。紀念抗戰勝利80周年，目的在於銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來，國際社會絕不能重回弱肉強食的叢林法則。習近平提到，當今之世，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的三大抉擇，「中國堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體」，又強調「中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量」，這些都是非常明確和清晰的承諾，西方國家應該放下成見，多些了解中國。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞