社評：銘記抗戰歷史 珍惜和平紅利

紀念抗戰非為煽動仇恨

東南亞多國領袖齊參與

二次大戰是歷史上死亡人數最多的戰爭，保守估計約有7000萬人喪生，當中又以蘇俄和中國的傷亡最多，若非兩國軍民保家衛國奮戰到底不惜犧牲，消枆了納粹德國及日本大量兵力，二戰歷史確有改寫的可能，然而西方主導的二戰敘事，大多集中強調美英的角色，聚焦於1939年至1945年這6年時間，許多歐洲西線（例如諾曼第登陸等）和太平洋戰爭（諸如硫磺島戰役等）的戰役，往往比歐洲東線和中國抗日戰爭中死傷慘烈的事件，更為全球所知；反觀中國和俄羅斯為戰爭所作的犧牲和貢獻，在西方的敘事中卻往往被淡化甚或遺忘。

中國多年來一直堅持以自身視角，紀念抗日戰爭。舉例說，早在1950年代，中國官方就以9月3日作為抗戰勝利日，而不是以8月15日作為紀念日。事實上，當年日本天皇裕仁雖於8月15日發表《終戰詔書》，但通篇並沒有「投降」字眼，更無提及侵華戰爭，僅僅是向日本國民宣布「終止戰爭」，而不是面向同盟國的「投降書」，身在外地的日軍也不是在當天馬上停止戰鬥，直至同年9月2日，日本政府代表才在美國軍艦密蘇里號上正式簽字投降，並於之後實行，所以中國將抗戰勝利日定於9月3日。另外，對歐洲而言，二戰雖是1939年打響，但對中國來說， 1937年七七盧溝橋事變已揭開日本全面侵華序幕，若論開始侵略中國，更應該追溯至1931年九一八事變入侵中國東北。

抗日戰爭和世界反法西斯戰爭，雖已是80年前的事，然而不代表戰爭歷史可以遺忘。由2014年以國家立法形式確定9月3日為「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」、2015年首度舉行「9．3大閱兵」、2017年中小學教材由「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」，到今年再辦「9．3大閱兵」，過去10多年國家對抗戰歷史的強調，確比以往更為突出，然而這跟日本政客不斷淡化侵略戰爭罪行，以及國際形勢變化，實有密切關係，中國有必要突出自身的敘事角度，以免歷史及戰爭教訓遭遺忘。

戰後日本右翼一直美化侵略歷史，強調要結束所謂「自虐史觀」，不僅否認南京大屠殺，又質疑東京大審判不公平。冷戰結束後，日本政界對戰爭歷史一度有較多的反省，當中以1995年的「村山談話」最著名，惟未幾日本政壇出現「總保守化」的傾向，右翼勢力全面抬頭，不少政客高官8．15堅持要到供奉了甲級戰犯的靖國神社參拜。教科書有關日本侵略戰爭的描述也含糊不清。對於1990年代才曝光的戰時大規模強徵性奴隸暴行，日本不僅沒有道歉，反而一再向其他國家施壓，阻止設碑豎像紀念。今年一項民調顯示，不足三成日本青少年曾聽祖輩述說二戰親身經歷；逾七成受訪者近乎從不跟他人討論二戰；大部分人最有印象的有關二戰電影和書刊都聚焦把日本描繪成受害者。

紀念抗日戰爭，不是為了煽動仇恨，而是毋忘國恥、莫負前人。當戰爭加害方選擇遺忘，若連受害方也不站出來，戰爭歷史和教訓就真的會被所有人遺忘。今次抗戰勝利紀念大會，事前傳出日本政府曾透過外交渠道呼籲多國不要參加，但東南亞大部分曾遭日本侵略的國家，都由元首或政府領袖親臨出席， 反映很多戰爭受害國家都認同，有必要牢記歷史，中國「德不孤，必有鄰」。

世界百年變局

更須捍衛和平

英美等國有關二戰的敘事，帶有強烈意識形態色彩，常常強調這是一場「自由民主戰勝極權獨裁」的戰爭，儘管有關論述其實淡化了一個很重要的事實，即二戰前全球很多地方實際都處於西方「民主」國家的殖民主義控制和剝削之下，任何抵抗隨時招來血腥鎮壓。當今世界正處於百年不遇變局，美國西方的主導地位，面對前所未有的挑戰。為了遏抑中國和俄羅斯，西方陣營又再祭出「民主對專制」的意識形態大旗，大搞認知作戰，渲染中俄「結盟」。上次北京抗戰勝利70周年大閱兵，西方不少輿論就大做文章，聲稱「專制國家才搞閱兵」，云云，偏偏現任總統特朗普早前才在國內搞了一次閱兵，又跟普京會談，導致今回西方較難故伎重施大肆炒作。

百年前的中國積貧積弱，一再受到帝國主義者入侵。作為二戰其中一個傷亡枕藉的國家，中國選擇以閱兵紀念抗戰勝利，展示國防實力今非昔比，可以捍衛國家安全及自身正當權益，有其歷史因由，並無什麼不妥。西方陣營一些人堅持以政治有色眼鏡看待中國，將紀念抗戰勝利視為「宣揚民族主義鞏固管治」，將閱兵等同「窮兵贖武」，實際效果是在遏抑中國的敘事角度，堅持要以西方為尊。過去大半個世紀，亞洲發展迅速，由亞洲四小龍、中國大陸到東南亞，不少國家及地區經濟都陸續起飛，若要追源溯本，抗戰勝利無疑是一個重要起步點。當然，這不代表每個國家及地區的發展都一帆風順，部分國家之後還要對抗西方殖民主義者爭取獨立，又或不幸發生內亂，但相比起很多發展中地區，過去數十年東亞發展成就無疑相當驕人，和平的外部環境，對此具有關鍵作用。當下世界秩序正處於轉折時期，地緣政治局勢動盪，各國更須汲取歷史教訓，緊記和平紅利得來不易，應該努力求同存異，化解分歧，更要提防一些人製造事端，在區內煽風點火。

