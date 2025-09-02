社評：灣區創科實力獲肯定 知識產權貿易待拓展

世界百強創新集群

深港穗首度封第一

今次WIPO在港舉行兩場活動，一是與特區政府簽訂有關WIPO裁判文書數據庫的合作備忘錄，讓本港司法機構在知識產權領域中具指導性的判決，分享到WIPO的數據庫，二是發布《2025年全球創新指數》世界百強創新集群排行榜。當今創科發展，需要官產學研多方面結合，比起「單打獨鬥」，更着重區域合作，除了跨城市，有時甚至跨國家。WIPO正是基於這一情况而制訂世界百強創新集群（Innovation clusters）排名。

過去5年WIPO的世界百強創新集群排行，深港穗集群一直位居第二，今年更力壓東京-橫濱集群稱冠，排第三的是聖荷西-三藩市集群。今年全球百強創新集群分佈於33個經濟體，當中以中國最多，合計24個，美國及德國分別有22個和7個。十強中，中國佔3席，包括深港穗集群、北京（第4）及上海蘇州集群（第6）；美國則佔4席，除了聖荷西-三藩市「矽谷」集群，還有紐約市、洛杉磯及波士頓-劍橋集群。不過如果計及前15名，中國尚有杭州及南京集群，而美國則有加州聖迭戈。換言之，創新集群前15名，中美分庭抗禮各佔5席，突顯兩國是全球創科發展兩大重要引擎。

當然，就像各式各樣的國際排行一樣，WIPO的百強創新集群排名也存在局限，例如其量化分析方法，重點在於識別創新活動集中度，而不是比較人工智能、生物醫藥等前沿科技領域水平高低。以往WIPO的創新集群排名，主要看兩項核心指標，即通過WIPO提交的國際專利申請量，以及科學論文發表量。翻查近年資料，深港穗集群的頭號專利申請機構是華為，東京-橫濱是三菱電機，矽谷是Google；論科學論文數量，中國更有壓倒優勢，今年便由北京、上海蘇州及深港穗包辦三甲。不過今年WIPO增加了第三個核心指標 ，即風險資本交易量。有關改動對於風險投資活躍的集群，自然較為有利，美國多個創新集群的排名都因此上升，英國倫敦更由第21躍升至第8。根據WIPO首席經濟學家的說法，深港穗集群升上第一，也跟此有關。

完善的創科生態，當然包括將科研成果轉化為經濟產出。風險投資（又稱創業投資）正是支持初創企業將科研知識及技術轉化為產品服務的重要推手，WIPO將之納為核心指標是合理做法。內地私募基金行業規模約達20萬億元人民幣，其中私募股權投資基金和創投基金佔比最大；香港作為國際金融中心，在吸引大型創投基金投資方面亦有明顯優勢。過去數年，政府的創科創投基金、科技園公司的科技企業投資基金等，對支持初創企業相當積極。另外，隨着「產學研」合作愈益受到重視，近年本地大學的專利申請量也呈升勢，過去兩年都有兩成多的增幅。

建知識產權貿易中心

香港步伐太慢須加速

大灣區創科發展，香港在科研、融資及「內聯外通」定位上有優勢，廣州與深圳則在應用及部署方面處於領先地位。另外，東莞及惠州在先進製造領域也在迅速發展。深港穗在世界百強創新集群稱冠，反映大灣區各城市優勢互補，確有能力成為世界級灣區和創新科技中心。特區政府應加快北都特別是河套港深創科合作區的建設，追上深圳速度，透過制度創新，加緊實現人才、資本及數據的無縫跨境流動。此外，當局也要繼續大力投資教育及科研系統，吸引更多高端科研人才來港。

2021年，國務院印發《知識產權強國建設綱要》，提出要在2035年基本建成知識產權強國的目標，香港作為國家對外重要門戶，接軌國際標準，具有舉足輕重的作用。今次WIPO與特區政府簽署的合作備忘錄，有助國際創科界和法律界了解香港在知識產權方面的法律保障制度，增強他們來港從事研發和投資的信心，同時也彰顯了香港的國際性。

知識產權強國建設，核心是要提升知識產權的創造、運用、保護、管理和服務水平。由知識產權所產生的專利授權和交易，是促進科研核心技術商業化、維護創新以及推動技術進步的重要手段。「十四五」規劃提出支持香港建設「區域知識產權貿易中心」，反映了中央對香港寄予厚望，可是本港在這方面的發展，仍遠遠落後於瑞士、日本、美國以至新加坡等地。2022年香港的知識產權收益（諸如知識產權授權或出口產生的收入），僅相當於本港貨物及服務貿易總額0.1%，在全球133個選定調查地方中排第56。雖然政府去年推出了「專利盒」稅務優惠，允許合資格知識產權收入利潤，以5%的特惠稅率課稅，然而當局仍須採取更多有力措施，解決本港知識產權專業人才短缺，以及缺乏知識產權融資渠道等問題，加快知識產權貿易中心的建設。

