社評：建設國際體育盛事之都 專業誠信管治不可或缺

體育總會管理亂象叢生

損業界聲譽礙運動發展

2020年，審計署發表報告指港協暨奧委會有5方面的管治運作問題，其中明言需提升選拔運動員的透明度及上訴機制公正性。同年港協成立機構管治小組，檢視旗下體育總會運作及管理狀况，並於去年底發表報告，揭示在243個檢視的管治項目中，平均每項有約四成體育總會「沒有執行」；「規定領導層最長任期」、「予運動員充分機會展示實力」等，更有約七成總會沒執行。

為了改善治理水平，港協制定了《機構管治守則》，向旗下總會提供指引。大半年過去，不少人都關心體育總會管治改革進展如何。早前游泳總會公布屬會評分新安排，列明未達分數要求的屬會可降級，不過沒有交代標準，傳媒發現有10個屬會連續5年零分，卻無一降級，令到殭屍屬會問題再受關注。泳總方面回應稱，評分制度尚在檢討中，期望今年內完成並公布。各界也期望，殭屍屬會問題可以早日徹底解決。

去年施政報告提出「建設國際體育盛事之都」，政府強調會繼續促進體育普及化、精英化、盛事化、專業化、產業化發展。本地選手近年多次於國際頂尖賽事奪魁，今年3月啟德體育園開幕後，香港舉辦了連串運動盛事，11月還將迎來全國運動會，可見在「精英化」和「盛事化」方面已獲得一定成績。至於「專業化」，從審計署和港協的報告觀之，部分體育總會跟「專業管治」尚有一段距離，有關選手遴選和參賽資格的爭議，更是時有所聞。由於制度透明度不足，外界難免關注當中是否有偏袒自己人，甚或私相授受的情况。這既損害運動業界聲譽，也無益於本港體育發展。

香港現已具備優質的體育設施硬件，但「軟件」方面仍須致力提升，倘若沒有專業的管理體系、透明的制度規章、公平的運動員選拔機制，不單可能埋沒有天分的運動員、錯過發掘精英選手的機會，對於推進體育「普及化」和「產業化」，也必定事倍功半。現在廉署伙拍體育界設立「體育管治誠信聯盟」，正是合宜的舉措。

誠信聯盟的成立，旨在為香港「打造廉潔、公平和專業管治的體育盛事之都」。聯盟將開展為期3年的提升體育總會管治計劃，內容包括為體育總會的董事會成員及高級管理人員，提供度身訂做的體育治理專業資格課程；舉行國際論壇，邀請各地專家分享有關體育誠信的經驗和心得；籌辦不同工作坊，加強業界在誠信管治、人員管理等事務的能力和知識，協助落實執行《機構管治守則》。計劃的目標，是為港協轄下85個體育總會培訓共1200名體育管治專才，助力香港於運動管理上擔當領導地位。

持之以恒提升治理水平

鋪路舉辦大型國際賽事

誠信聯盟由港協暨奧委會、廉署、賽馬會、香港公司治理公會組成，匯聚了多方在機構管治方面的專業知識、支援服務和培訓資源；廉署的參與，對於體育界建設廉潔誠信管治文化，更是尤其重要。公眾期望誠信聯盟能夠有效推動和督導各體育組織，匡正種種管理不善、制度缺失的弊端，提高運動業界治理水平。

當然，誠如廉政專員胡英明所言，建立誠信文化不可能單靠一個機構。港協《機構管治守則》也提到，落實管治指引「需要體育界所有持份者共同努力和承諾、相互協作和關注」。聯盟可以發揮輔助支援、鼓勵引導作用，惟能否真正改善管理質素，終歸在於運動界有沒有切實踐行改革。各體育總會應當承擔主體責任，改變因循態度，積極參與聯盟的相關培訓活動，合力構建優良的業界營運環境。

近月本地有民間團體和政黨，倡議香港聯同大灣區內地城市申辦2036年奧運。暫且不細究舉辦奧運的各種實務操作安排和可行性，倘希望香港發展成為「體育盛事之都」，未來必須朝着舉辦更多大型國際運動比賽的目標邁進，為此當局必須持續推動體育界的專業發展、培育優秀廉潔的管理人才、鞏固誠實公平的體育文化。提升業界治理水平，沒有最好，只有更好。視乎聯盟相關計劃的運作成效，主事組織和運動界不妨考慮將「體育管治誠信聯盟」旗下活動變成常設項目，持之以恒地推廣專業廉潔的體育管理。

