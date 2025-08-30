明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：「特」式經濟干預政策 挑戰儲局考驗美企

【明報社評】美國總統特朗普正以前所未見的方式，大力干預聯儲局及美國企業。無論是收購英特爾一成股份成為重要持股方，還是解僱聯儲局理事庫克，特朗普的做法皆令市場側目，甚至引發「姓資姓社」爭論，「美國特色國家資本主義」、「資本主義—社會主義混合體」等說法紛陳。有人形容華府正在模仿「中國模式」大搞產業政策，亦有人認為特朗普的做法儼如暴君，要聯儲局和具有戰略價值的私人企業聽任其指揮。特朗普顛覆了美國精英信奉的自由市場經濟理念，但其經濟干預政策卻不見得很有系統，更多時候只是利用各種手段勒索要脅；倘若聯儲局獨立性失守，美國貨幣政策公信力也將蕩然無存。

炒儲局理事惹擔憂

入股英爾特掀爭議

特朗普回朝後，比首次執政時更積極介入科技、傳媒、製造業等私人大企業的營運，對聯儲局的干預也更為明目張膽。今年以來，特朗普一再向聯儲局主席鮑威爾公開施壓要求大幅減息、企圖逼他提前卸任，及至近日又將矛頭指向聯儲局理事庫克，以「涉嫌在抵押貸款文件作虛假陳述」為由，宣布解僱庫克。庫克興訟反駁特朗普無權解僱，她亦不會辭職。聯儲局則表示，法庭未有裁決前，庫克可繼續參與議息。

鮑威爾的聯儲局主席任期將於明年5月屆滿。現任聯儲局7名理事中，暫有兩人由特朗普任命，白宮經濟顧問米蘭稍後有望順利接替另一卸任理事的空缺。如果特朗普成功將庫克拉下馬並換上自己人，7人理事會就將會由特朗普委任的人士佔多數。根據《聯邦儲備法》，總統須提出證據，證明有「正當理由」諸如嚴重失職等，才可提前罷免理事職務。雖然特朗普搬出「虛假陳述主要居所資料換取更佳貸款條件」，作為解僱理由，可是司馬昭之心已是路人皆見。鑑於「虛假陳述」事件發生在庫克擔任聯儲局理事之前，法院會否認同這足以構成解僱「正當理由」，也得走着瞧。

聯儲局成立百多年，從未有理事被總統免職的先例，倘若特朗普成功罷免庫克，聯儲局的獨立性，勢將受到外界嚴重質疑。當市場懷疑央行貨幣政策不是基於對通脹、就業及經濟表現的綜合研判，而是為了服務總統的政策需要，市場就會根據歷史經驗，預期通脹走高、貨幣走軟、經濟增長波動、政府債務膨脹，導致長遠借款成本被推高。特朗普剛愎自用，千方百計想取得貨幣政策的主導權，不顧後果也要大幅減息，結果只會重挫美國貨幣政策的公信力，並給美元霸權自掘墳墓。

特朗普顛覆華府處理經濟事務一貫原則，尋求奪取貨幣政策主導權不過是其一，近月大力介入美國私人企業的情况，同樣惹來不少議論。繼早前國防部宣布以4億美元購入美國稀土生產商MP Materials優先股，成為公司最大股東後，白宮又以「89億美元補貼資助換股權」的方式，取得晶片商英特爾一成股份，令美國政府成為英特爾重要持股方。特朗普已表明，不排除未來會有更多類似的入股交易。

戰後美國強調奉行自由市場經濟，除了金融海嘯救市救企業外，鮮有直接收購企業股份。特朗普的做法，一反美國常規。另外，特朗普要求英偉達上繳部分對華晶片銷售收入、「說服」可口可樂在美國改用蔗糖、以給予華府可行使否決權的「黃金股」作為批准日本製鐵收購美鋼條件等，同樣令人側目。美國財經界和經濟專家議論紛紛，有人由特朗普的經濟干預政策，談到海耶克的《通往奴役之路》，有人更形容這是「分期式邁向社會主義」，《華爾街日報》文章則稱之為「有美國特色的國家資本主義（state capitalism）」。

簡單而言，國家資本主義乃是指國家透過市場干預及國企，對經濟及商業活動施加控制，美國一直認為其自由資本主義才是「正宗」，特朗普的經濟干預政策，一大方向正是加強政府在經濟事務的角色，在美國引發意識形態層面的爭議，並不令人意外，然而搞經濟促發展，抓到老鼠便是好貓，沒必要有太多意識形態包袱，關鍵是做法是否行得通及有效。現在的問題，不在於特朗普的經濟干預政策是否國家資本主義，而是其干預政策是否靈光及對症下藥。

過去數十年中國發展迅速、科技及產業政策也相當成功。西方從自身本位角度認定，中國特色社會主義市場經濟「等於」國家資本主義，然而這其實是誤讀誤解。國家資本主義，本質仍是資本主義，追求眼前盈利最大化始終是企業核心邏輯。相比之下，「中國模式」更多時候需要犧牲一些眼前利益，透過政策的積極誘導，追求更長遠的發展空間。

「國家資本主義」成話題

缺乏政策扶持易出事

特朗普入股私企，雖然背後也有國家安全及戰略利益等考慮，例如要確保英特爾繼續從事晶圓代工生產，以免美國供應鏈過度依賴台積電，問題是英特爾在半導體行業陷入頹勢，技術已落後於人，重新振作必須投入大量資源提升競爭力，卻不見華府有何強力政策支援；有美媒甚至質疑，特朗普是以脅迫手段，逼英特爾接受交出一成股份，所謂89億美元「換股資助」，其實全屬既有補貼而非新增額度，也不足以助英特爾起死回生，結果只會真的變成勉強延續一盤虧本生意。另外，外界更留意到英特爾曾承諾在副總統萬斯的家鄉俄亥俄州，打造全球最大晶片廠，惟計劃一再延遲。如果特朗普入股英特爾，只是為了黨派私利，要英特爾早日「找數」，到頭來可能只會迫使英特爾不斷做一些無助競爭力又不符成本效益的計劃，令該公司陷入更大困境。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞