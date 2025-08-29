明報新聞網
社評

社評：滴水加強執法治標 改善大廈管理治本

【明報社評】冷氣機滴水問題普遍，舊區情况尤其嚴重，不僅對行人及低層住戶造成困擾，還會帶來滋生蚊蟲傳播疾病等衛生隱患。以往當局「等投訴再跟進」的做法流於被動，上門調查執法也遇上不少困難。現在食環署引入執法新模式，包括以「洗樓」形式主動打擊滴水黑點，以及借助科技加強夜間蒐證，配合修例加強罰則等安排，執法力度有望顯著提升，至於實際成效如何，則要看主動執法的規模，當局可考慮引入關鍵績效指標（KPI），量化措施效果。滴水問題難以根治，跟樓宇老化管理不善、部分業主不肯承擔維修責任有關，當局除了加強執法，也必須從改善大廈管理方面入手。

市區舊樓冷氣滴水

主動執法打擊黑點

酷暑難耐，開冷氣乃是很多人的生活日常，可是亦有不少住戶每年夏季都受冷氣機滴水滋擾。入夜屋邨屋苑家家戶戶開冷氣，滴水問題固然相當普遍；市區舊樓林立，行人「中頭獎」也是常有之事，街頭排隊等巴士遇上滴水，更是無從避開。

公共屋邨冷氣機滴水個案，主要由房屋署跟進，至於私人樓宇滴水問題，則由食環署處理。以往公屋冷氣機滴水問題非常嚴重，房署為此採取了多項措施，包括2006年推出冷氣機去水管安裝計劃，為公屋單位安裝冷氣機去水管，2008年起更將冷氣機滴水納入屋邨管理扣分制。本月初，申訴署公布一項針對房署處理屋邨冷氣機滴水問題的主動調查報告，提到房署接獲的滴水投訴，由20年前的一年近1.9萬宗，降至近年平均每年1300宗。申訴專員稱讚房署多年來的工作成果，不過報告也提到房署外判管理屋邨（外判邨）滴水投訴個案數字從2022年至2024年上升逾45%，房署直接管理屋邨（直管邨）的投訴個案數字則升約兩成。

房署去年底推出優化措施，所有屋邨保安監督人員可即場向違規租戶發出「違例事項通知書」，租戶收到通知後須於5天內處理滴水問題，否則即時扣分。申訴署則批評部分外判物管公司處理滴水事宜太寬鬆，保安員僅憑天台視察就了事，未有入屋開動冷氣機測試，建議房署加強監管機制。公屋住戶扣滿分須遷出，是房署整治屋邨冷氣機滴水問題的王牌，只要當局有切實加強執管，已足以起到相當大的阻嚇作用。相比之下，食環署處理私人樓宇冷氣機滴水問題，就無法使用這一招。

根據當局數字，食環署接獲的冷氣機滴水投訴個案，近年有上升趨勢，由2022年約2.58萬宗增至去年約3.4萬宗，升幅超過三成，深水埗與油尖旺等舊區均屬「重災區」，原因之一是區內舊樓林立，很多都缺乏統一的冷氣排水系統，部分冷氣機廢水甚至是直接往外排。另外，由於區內劏房賓館眾多，非法改裝單位情况屢見不鮮，冷氣機滴水源頭有時非常隱蔽，不易發現。凡此種種都增加了執法難度。

以往食環署一般都是在收到滴水投訴後，才會跟進調查，做法被動。食環署昨天表示，為了應對夏季冷氣機滴水問題對市民造成的滋擾，署方今年採取全新行動策略，包括主動出擊，以「洗樓」形式重點跟進全港約300個冷氣機滴水黑點。其中30個對市民滋擾較大的地點，諸如市民候車處等，署方更特別增加巡查次數，發出約700張與冷氣機滴水相關的「妨擾事故通知」，市民須在指定期限內處理。署方強調整個夏季均會維持嚴厲執法力度，期望滴水黑點可以大幅度改善。

民生無小事。食環署以更積極進取的策略處理冷氣機滴水，當然比守株待兔好。以往食環署執法工作存在不少問題。一方面，住戶未必配合讓署方人員入屋調查，另一方面，署方人員登門調查時段限於上午7時至黃昏7時，也未能有效針對晚上住家開冷氣的黃金時間，然而隨着當局今年通過修訂公眾衛生及市政條例，延長公職人員可登門入屋調查的時段至晚上10時、將沒有合理辯解下不遵從「擬進入處所通知書」列作違法行為，以及提高不遵守通知在指定期限內減除妨擾的罰則，署方的執法能力已得到明顯加強。另外，食環署借助科技，引入「冷氣機滴水調查系統」，以紅外線技術在夜間蒐證，有效偵測高度可達40層樓高，也解決了以往夜間調查困難的問題，令署方可以集中安排人手於晚上執法。

整治滴水持之以恆

擴大執法規模訂KPI

食環署表示，今年累計已處理約5200部冷氣機的滴水問題，較去年同期增加25%，與2023年同期相比更大幅上升3倍。署方加強執法是好事，惟考慮到冷氣機滴水問題之普遍，全港黑點又豈止300個？署方的整治工作，必須持之以恆，主動執法規模未來也須進一步擴大，不能止於現時重點跟進的黑點。當局可以考慮為冷氣機滴水整治工作，制訂具體KPI，以便評估執管成效。冷氣機滴水問題長年無改善，核心原因在於樓宇管理不善，部分舊樓連法團也沒有，業主亦不願承擔維修責任。加強執法只能治標，當局若要標本兼治，還須推動大廈改善管理，提高各方責任意識，做好樓宇維修保養工作。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

