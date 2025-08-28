明報新聞網
社評

社評：法官判案不受威脅 守護法治同心協力

【明報社評】大律師公會與「世界正義工程」合辦國際論壇，討論反貪與法治，上訴庭副庭長麥機智在論壇上批評，有些人一邊質疑本港法庭不再獨立，一邊卻威脅制裁處理某些案件的法官，有關做法本身就是對法治的「逆向腐化」（form of reverse corruption）。單邊制裁是政治施壓的手段，不會改善法治。法官站在捍衛法治最前線，麥機智在論壇上的發言內容，反映了本港法官維護司法獨立及公正執行法律的決心。香港反貪表現領先全球，除了執法和司法機構的努力，也需要多方面的配合。透明開放的政府、適當的權力制衡等，對於廉潔環境同樣非常重要，必須致力維護。

上訴庭副庭長罕開腔

批評制裁要脅損法治

「世界正義工程」（ World Justice Project，簡稱WJP ）是一個國際性的獨立非政府組織，宗旨是在全世界推廣法治，該組織每年公布的全球法治指數排名，受到不少人關注。今次是大律師公會與WJP首度合辦國際論壇，主題圍繞反貪與法治，約百名法律界人士及監管機構代表出席。論壇開幕當日，律政司長林定國、廉政專員胡英明、證監會主席黃天祐等皆有到場，林定國還上台致辭，分享香港反貪成功之道。

《港區國安法》實施5年，美國政界和一些西方壓力團體一再聲稱香港「法治不再」，要求制裁香港法官及司法人員。今年5月，美國3名參議員便提出所謂「司法制裁」法案，點名要求制裁45名中央與本港官員及司法機構成員，包括終審法院首席法官張舉能、高院國安法指定法官，以及刑事檢控人員等。今次大律師公會與WJP合辦論壇，為本港司法界提供了一個解釋香港法治情况的機會。上訴庭副庭長麥機智在論壇上致辭並與在場人士互動交流，尤其惹人注目，畢竟除了終審法院首席法官及法院領導層外，本港法官甚少在公開場合致辭；麥機智的發言內容，也鏗鏘有力地回應了外界一些質疑。

麥機智43年前來港當政府律師，對本港法治情况有深刻了解，又曾以原訟庭法官身分，審理前政務司長許仕仁貪污案。他指出以前本港法官質素參差，法庭判決無內部傳閱，時至今日，香港司法制度已有長足發展，反貪法律更是領先全球，尤其公職人員行為失當控罪，英澳加等普通法地區都有引用許仕仁案判辭及司法邏輯。2023年，上訴庭裁定維園8．18流水式集會案多名被告「組織未經批准集結」定罪上訴得直，「明知而參與未經批准集結」則維持定罪裁決。有份審理的麥機智表示，上訴得直判決曾令外界感到意外，但對法庭而言，「組織非法集結」上訴得直，純粹是基於普通法原則及法律字眼，至於「參與非法集結」維持原判，則是基於終院過去案例。

對於有人指控本港法官「缺乏獨立」並提出制裁，麥機智在問答環節表示，從未見過法官因為有人指使而行事，他還反問如果制裁者的目的，乃是為了令到法官離職或不作某種裁決，這跟「鼓勵他們按某些方法行事有何分別」。麥機智形容這是一種對法治的「逆向腐化」，強調「我們不會受人威脅，純粹根據法律審理案件」，公眾可放心法庭獨立及公正地執行法律。

任何不獲聯合國授權的單邊「制裁」措施，本質其實都是政治施壓，「道德光環」背後，很多時還攙雜了其他政治目的，又或存在雙重標準的情况，這幾年美國西方政客對俄軍侵烏及以軍殺戮的雙重標準，早已向世人清楚揭示了西方「制裁政治」的虛偽。所謂「制裁香港法官」，根本不是為了維護香港法治，而是向法官施壓，其本質正是主張制裁者所反對的「政治干預司法」，實際效果是破壞法治打擊香港。大律師公會前主席杜淦堃在論壇上就指出，「制裁」才是本港法制面對的主要系統性風險之一。任何尊重法治的人，都應該向這類政治施壓「說不」。

司法及執法機構站在守護法治最前線，然而一個地方的法治環境，還受很多因素影響。WJP 的法治指數，便包含了8方面的數據，除了廉潔、法律執行力、秩序與安全，還包括政府開放度、權力制約、基本權利保障等部分。世界百年不遇變局，政治鬥爭激烈。近年很多國家或地區都愈益強調國家安全，導致維護國安與人權保障之間的天秤發生了變化；另外，部分國家或地區內部政爭愈演愈烈，更把當地司法機構捲入漩渦之中，由美國、韓國到台灣，近年都出現類似情况。WJP的最新法治指數顯示，57%國家及地區在「政府權力制約」的表現出現退步，司法機關獨立性與制衡政府能力出現下滑的比例更超過六成；若拉長觀察時間軸到2016至2024年，這一比例更高達66%。

開放政府與權力制約

事關香港法治環境

近年本港的全球法治指數排名一再下跌，去年位居第23，儘管廉潔評分依然出眾，但在基本權利及政府權力制約等方面的評分跌勢甚為明顯，WJP亞太區總監表示，雖然本港反貪表現未有受到即時影響，但長遠會構成風險，皆因開放制度及權力制衡，對於維持廉潔制度的韌性相當重要，情况需要持續關注。WJP的法治指數評分方法，除了針對一般人口做民調，還會邀請當地的民法、商事法、刑法、勞動法和公共衛生領域專家填寫問卷。雖然不同人對當地法治的看法，難免會有主觀成分，甚或受到個人政治立場所影響，但整體而言，指數評分結果，也的確反映了一般民眾及法律專家對當地法制的觀感，政府權力制約及基本權利評分明顯下滑，至少反映了公眾和法律專家的憂慮，當局需要正視。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

