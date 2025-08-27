社評：全國重點實驗室佈局 香港肩負攻堅重任

國家重組科技創新體系

港設15全國重點實驗室

國家科技部2022年啟動在港國家重點實驗室優化重組，並於今年初批准12所現有的國家重點實驗室重組成為全國重點實驗室，以及新建3所全國重點實驗室 。國家科技部長陰和俊本周親臨香港出席授牌儀式，突顯了中央的高度重視。陰和俊致辭提到，15所在港實驗室的佈局和建設，反映了中央對香港的殷切期望，同時也是艱巨使命，希望香港科技界能放開手腳創造創新，不斷產出重大創新成果、培養創新人才，為建設香港科技創新中心及助力科技強國建設，寫下精彩篇章。

要了解全國重點實驗室在港成立的重要性及意義，必須先從認識國情入手，了解內地科研體系的發展，以及為何會有近年的改革。1984年，內地設立「國家重點實驗室計劃」，推動基礎及應用科研發展，只有研究工作得到科技部肯定的實驗室，才能入選。2007年以前，國家重點實驗室的資格只授予內地的實驗室，至於香港的實驗室，可向科技部申請跟內地的國家重點實驗室合作，成為「伙伴實驗室」，直至2018年，相關規定取消，本港的「伙伴實驗室」可正名為「國家重點實驗室」。今次重組之前，本港合共有16所國家重點實驗室。

國家重點實驗室制度在內地實行數十年，對於促進國家科研發展具有重大作用，然而在產出重大原創成果、培養世界一流領軍科學家方面，仍然多有不足。部分實驗室定位不夠清晰，甚至存在「重立項、輕管理、荒運行」等不健康現象。例如有些實驗室實際是「一套人馬、多塊牌子」，意即平時並無獨立辦公場所和科研設施，人員難以全部集中，遇上科技部派員視察評估才臨時湊齊。個別實驗室連研究方向也有問題，要麼缺乏重要性，要麼欠缺突破性，難聽說就是混飯吃，結果遭到科技部警告乃至整改。正是在此背景下，中央2018年提出對實驗室運行體制，展開數十年來最重大的改革，希望透過將「國家重點實驗室」重組為「全國重點實驗室」，強化國家戰略科技力量，以及因應科技革命和國際競爭新形勢，全面重整科研佈局。

基礎研究乃是科技創新的源頭，目前國家在科技發展上遇到很多「卡脖子」技術問題，歸根究柢就是基礎理論研究跟不上。加強基礎研究，開闢新的認知領域，拓展認識自然的邊界，從國家經濟社會發展面對的實際需要中凝練科學問題，將「卡脖子」技術的基礎理論和技術原理搞清楚，實現更多「從0到1」的突破，對2035年建成科技強國的目標至關重要，重組後的全國重點實驗室將肩負起這一重任。國家科技部批准在港成立多達15所全國重點實驗室，既是對香港科研實力的肯定，同時亦標誌在港實驗室正式納入全國重點實驗室管理體系，成為國家戰略科技力量的重要組成部分。

協助解決卡脖子問題

中央對港有三點期望

有內地學者形容，科技部對重組全國重點實驗室的要求，可總結為12個字，即「非建不可、非我莫屬、未來可期」，實驗室必須有「獨門絕技」，為國家分憂解愁。15所在港成立的全國重點實驗室，全都有清晰定位，對應國家重大戰略需求的方向。其中轉化腫瘤學全國重點實驗室、神經系統疾病全國重點實驗室、光量子物質全國重點實驗室，更是由本港三間大學的「科學家校長」親自掛帥，擔任實驗室主任。3個新成立的全國重點實驗室，其中一個將聚焦研發量子與超構材料，另一個則着眼量子信息技術與材料，盼可解決國家量子科技發展中數項瓶頸性難題，至於沿海城市氣候韌性全國重點實驗室，除了聚焦韌性城市建設和災害管理，還有意推進有關海上漂浮城市建設和深海可燃冰能源的研究。凡此種種都是走在科學研究最前沿，有助國家克服各種「卡脖子」技術問題。

陰和俊在授牌儀式上，對在港全國重點實驗室提出三點期望，包括：1）聚焦國家需求背後的技術難題，勇於探索科技前沿無人區，取得更多原創重大突破，搶佔全球科技競爭的制高點；2）匯聚英才激發活力，壯大國家戰略科技力量；3）深化系統開放貢獻，加強與內地科研機構及科企的深度合作，加速科技成果轉化應用，服務國家和大灣區高質量發展。香港有足夠科研實力貢獻國家，全國重點實驗室的設立，可望令研究方向更加聚焦國家所需，期待內地當局可以加強資源信息跨境流動，方便研究工作，至於特區政府則應該加強對本地大學科研的投入和支援，協助大學發展頂級科研設施，吸引更多世界一流科研人才。

