明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：全國重點實驗室佈局 香港肩負攻堅重任

【明報社評】國家科學技術部批准在港成立15所全國重點實驗室，並於日前舉行授牌儀式。重組國家重點實驗室體系，乃是中央2018年提出的重大改革，目標是要完善科技創新體系，以國家目標和戰略需求為導向，開闢新的認知領域，弄通「卡脖子」技術的基礎理論和技術原理，實現科技自立自強。從「國家重點實驗室」到「全國重點實驗室」，改變的不止是名字，而是關乎科技強國建設的新佈局。15所在港成立的全國重點實驗室，分屬5間本港大學，其中12所由原有的國家重點實驗室重組而成，涵蓋生物醫藥、環保及農業等不同領域，既是中央對香港科研實力的肯定，同時也是香港融入國家科研發展大局的里程碑。

國家重組科技創新體系

港設15全國重點實驗室

國家科技部2022年啟動在港國家重點實驗室優化重組，並於今年初批准12所現有的國家重點實驗室重組成為全國重點實驗室，以及新建3所全國重點實驗室 。國家科技部長陰和俊本周親臨香港出席授牌儀式，突顯了中央的高度重視。陰和俊致辭提到，15所在港實驗室的佈局和建設，反映了中央對香港的殷切期望，同時也是艱巨使命，希望香港科技界能放開手腳創造創新，不斷產出重大創新成果、培養創新人才，為建設香港科技創新中心及助力科技強國建設，寫下精彩篇章。

要了解全國重點實驗室在港成立的重要性及意義，必須先從認識國情入手，了解內地科研體系的發展，以及為何會有近年的改革。1984年，內地設立「國家重點實驗室計劃」，推動基礎及應用科研發展，只有研究工作得到科技部肯定的實驗室，才能入選。2007年以前，國家重點實驗室的資格只授予內地的實驗室，至於香港的實驗室，可向科技部申請跟內地的國家重點實驗室合作，成為「伙伴實驗室」，直至2018年，相關規定取消，本港的「伙伴實驗室」可正名為「國家重點實驗室」。今次重組之前，本港合共有16所國家重點實驗室。

國家重點實驗室制度在內地實行數十年，對於促進國家科研發展具有重大作用，然而在產出重大原創成果、培養世界一流領軍科學家方面，仍然多有不足。部分實驗室定位不夠清晰，甚至存在「重立項、輕管理、荒運行」等不健康現象。例如有些實驗室實際是「一套人馬、多塊牌子」，意即平時並無獨立辦公場所和科研設施，人員難以全部集中，遇上科技部派員視察評估才臨時湊齊。個別實驗室連研究方向也有問題，要麼缺乏重要性，要麼欠缺突破性，難聽說就是混飯吃，結果遭到科技部警告乃至整改。正是在此背景下，中央2018年提出對實驗室運行體制，展開數十年來最重大的改革，希望透過將「國家重點實驗室」重組為「全國重點實驗室」，強化國家戰略科技力量，以及因應科技革命和國際競爭新形勢，全面重整科研佈局。

基礎研究乃是科技創新的源頭，目前國家在科技發展上遇到很多「卡脖子」技術問題，歸根究柢就是基礎理論研究跟不上。加強基礎研究，開闢新的認知領域，拓展認識自然的邊界，從國家經濟社會發展面對的實際需要中凝練科學問題，將「卡脖子」技術的基礎理論和技術原理搞清楚，實現更多「從0到1」的突破，對2035年建成科技強國的目標至關重要，重組後的全國重點實驗室將肩負起這一重任。國家科技部批准在港成立多達15所全國重點實驗室，既是對香港科研實力的肯定，同時亦標誌在港實驗室正式納入全國重點實驗室管理體系，成為國家戰略科技力量的重要組成部分。

協助解決卡脖子問題

中央對港有三點期望

有內地學者形容，科技部對重組全國重點實驗室的要求，可總結為12個字，即「非建不可、非我莫屬、未來可期」，實驗室必須有「獨門絕技」，為國家分憂解愁。15所在港成立的全國重點實驗室，全都有清晰定位，對應國家重大戰略需求的方向。其中轉化腫瘤學全國重點實驗室、神經系統疾病全國重點實驗室、光量子物質全國重點實驗室，更是由本港三間大學的「科學家校長」親自掛帥，擔任實驗室主任。3個新成立的全國重點實驗室，其中一個將聚焦研發量子與超構材料，另一個則着眼量子信息技術與材料，盼可解決國家量子科技發展中數項瓶頸性難題，至於沿海城市氣候韌性全國重點實驗室，除了聚焦韌性城市建設和災害管理，還有意推進有關海上漂浮城市建設和深海可燃冰能源的研究。凡此種種都是走在科學研究最前沿，有助國家克服各種「卡脖子」技術問題。

陰和俊在授牌儀式上，對在港全國重點實驗室提出三點期望，包括：1）聚焦國家需求背後的技術難題，勇於探索科技前沿無人區，取得更多原創重大突破，搶佔全球科技競爭的制高點；2）匯聚英才激發活力，壯大國家戰略科技力量；3）深化系統開放貢獻，加強與內地科研機構及科企的深度合作，加速科技成果轉化應用，服務國家和大灣區高質量發展。香港有足夠科研實力貢獻國家，全國重點實驗室的設立，可望令研究方向更加聚焦國家所需，期待內地當局可以加強資源信息跨境流動，方便研究工作，至於特區政府則應該加強對本地大學科研的投入和支援，協助大學發展頂級科研設施，吸引更多世界一流科研人才。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞