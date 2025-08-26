社評：兼顧施政效率公眾參與 公開諮詢聆聽不同意見

公眾諮詢呈下跌趨勢

公聽會次數顯著減少

公共政策制訂是一個有機和互動的過程，既有自上而下的部分，亦有自下而上的部分。當局需要深入調研，了解問題所在，同時亦要廣開言路，聆聽各方意見，再制訂一套符合社會整體利益的政策方案。政府蒐集市民意見，方法不一而足。除了做民意調查、成立焦點小組，以及聯繫相關組織、專家及持份者提供意見外，展開公眾諮詢、舉行公聽會等也是常見做法，不同方式各有優點，不存在「非此即彼」的排斥關係。

本報分析近年蒐集民意工作的變化，發現政府就主要政策進行的公眾諮詢數目呈下跌趨勢，本屆立法會召開公聽會的次數亦明顯減少。比較最近3屆政府的諮詢項目，公眾諮詢數目由2014年的41次減至2024年的18次，平均諮詢期亦由76日縮短至50日。撇除《施政報告》、《財政預算案》等恆常諮詢項目，政府就新政策或立法的諮詢，由2016年之前每年逾25次，跌至過去4年平均每年14次。綜觀近3屆政府任內情况，發展局及轄下部門所做的公眾諮詢最多，至少53次，涵蓋新田科技城發展、交椅洲人工島等，惟近年諮詢項目有所減少。政府回應稱，各政策局和部門會因應政策或計劃的性質和需要，決定是否及如何諮詢公眾；發展局亦強調一直以多元合適渠道諮詢，途徑包括市場意向調查、地區諮詢及論壇等。

另外，立法會舉行公聽會的次數，也比以往大幅減少。雖然之前3屆立法會舉辦公聽會的次數，本來就有持續下跌之勢（第四至六屆立法會分別有323次、280次及231次） ，但今屆立法會會期將盡，迄今只有35節會議曾邀請團體或市民出席表達意見，論次數確實比以前少很多。今屆公聽會大多在法案委員會召開，包括修例放寬維港填海限制、立法強制舉報虐兒等，惟部分具爭議法案諸如同性伴侶登記制度，並沒有召開公聽會。

當然，公眾諮詢減少，不等於政府「不聽意見」。由叫停垃圾徵費到最近八大資助學額申請引入居港年期限制等，政府都有因應社會上一些意見而作出回應；又例如調整長者兩元乘車優惠措施，雖然當局沒有做諮詢，但最終得出的決定，顯然亦有聽取社會不同意見，在顧及公共財政及長者需要之間尋求平衡。反過來說，以往也不乏一些政策儘管做了公眾諮詢（甚至不止一次），惟基於種種原因，一直再無下文，舉例說，性別承認制度、檔案法及公開資料制度的公眾諮詢，雖已完成多年，但報告未有公開。不過從公眾參與的角度，公眾諮詢及公聽會顯著減少，對於希望向官員和議員直接表達意見的市民而言，始終是損失。

有別於民調的問題由主事者決定、垂詢哪些專家及持份者的主導權也在當局身上，公眾諮詢及公聽會的一大優點，在於公眾參與開放度高，當局理論上有更多機會接觸到不同意見，從而找出之前可能忽略的盲點。另外，比起成立焦點小組等做法，高調舉行公眾諮詢或公聽會，也可起到宣傳及推廣的作用，吸引社會關注及討論。

以往香港社會高度政治化，政策討論常常淪為政治立場或意識形態的敲問，甚或流於意氣之爭，然而這幾年本港政治社會環境已經重塑，政府有條件也有空間鼓勵更多有意義的政策討論。正如立法會議員謝偉俊所言，過去公聽會確有「搞事」情况，但如果因而減少舉行公聽會，則是「去到另一極端」。就算當局認為，一些關乎整體社會長遠需要但短期未必討好的政策，諸如調整公營醫療收費等，未必適合做諮詢，但尚有很多經濟民生政策適合公開諮詢或舉行公聽會，讓公眾參與討論。

精簡決策流程可理解

公眾參與添施政透明

過去一段長時間，香港政治紛亂，社會內耗嚴重，政府很多應該做的事都沒有做好。現在當局致力提高施政效率，希望追回昔日所浪費的時間，完全可以理解。過往政府發展項目每每要走很多諮詢程序，部分更有流於形式化之嫌，適度予以刪減，可以避免拖慢進度，可是保持適度的公眾參與，對於提高決策的認受性及透明度，實有相當大的幫助。當局需要做的是尋求平衡，不能為了追求效率，過度犠牲公眾參與。若說過去香港出現「政治發燒」的情况，近年社會鐘擺明顯走向「政治冷感」的一邊，鼓勵公眾參與政策討論，有助改變這一局面，亦可令到政策制訂更接地氣。

