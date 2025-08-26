明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：兼顧施政效率公眾參與 公開諮詢聆聽不同意見

【明報社評】近年政府就主要政策舉行的公眾諮詢數目呈下跌趨勢，立法會召開公聽會的次數，也比以往顯著減少。香港是多元社會，政府管治需要掌握民情，政策制訂需要公眾參與。儘管蒐集民意有很多方式，但公眾諮詢和公聽會始終是市民表達意見的重要渠道，同時也可提高政策制訂過程的透明度及認受性。以往香港社會高度政治化，公共政策討論常常出現荒腔走板的情况，然而現在社會政治環境已變，當局需要在追求施政效率與容讓公眾參與之間尋求平衡，多些透過公眾諮詢及公聽會等活動，鼓勵更多有意義的討論。

公眾諮詢呈下跌趨勢

公聽會次數顯著減少

公共政策制訂是一個有機和互動的過程，既有自上而下的部分，亦有自下而上的部分。當局需要深入調研，了解問題所在，同時亦要廣開言路，聆聽各方意見，再制訂一套符合社會整體利益的政策方案。政府蒐集市民意見，方法不一而足。除了做民意調查、成立焦點小組，以及聯繫相關組織、專家及持份者提供意見外，展開公眾諮詢、舉行公聽會等也是常見做法，不同方式各有優點，不存在「非此即彼」的排斥關係。

本報分析近年蒐集民意工作的變化，發現政府就主要政策進行的公眾諮詢數目呈下跌趨勢，本屆立法會召開公聽會的次數亦明顯減少。比較最近3屆政府的諮詢項目，公眾諮詢數目由2014年的41次減至2024年的18次，平均諮詢期亦由76日縮短至50日。撇除《施政報告》、《財政預算案》等恆常諮詢項目，政府就新政策或立法的諮詢，由2016年之前每年逾25次，跌至過去4年平均每年14次。綜觀近3屆政府任內情况，發展局及轄下部門所做的公眾諮詢最多，至少53次，涵蓋新田科技城發展、交椅洲人工島等，惟近年諮詢項目有所減少。政府回應稱，各政策局和部門會因應政策或計劃的性質和需要，決定是否及如何諮詢公眾；發展局亦強調一直以多元合適渠道諮詢，途徑包括市場意向調查、地區諮詢及論壇等。

另外，立法會舉行公聽會的次數，也比以往大幅減少。雖然之前3屆立法會舉辦公聽會的次數，本來就有持續下跌之勢（第四至六屆立法會分別有323次、280次及231次） ，但今屆立法會會期將盡，迄今只有35節會議曾邀請團體或市民出席表達意見，論次數確實比以前少很多。今屆公聽會大多在法案委員會召開，包括修例放寬維港填海限制、立法強制舉報虐兒等，惟部分具爭議法案諸如同性伴侶登記制度，並沒有召開公聽會。

當然，公眾諮詢減少，不等於政府「不聽意見」。由叫停垃圾徵費到最近八大資助學額申請引入居港年期限制等，政府都有因應社會上一些意見而作出回應；又例如調整長者兩元乘車優惠措施，雖然當局沒有做諮詢，但最終得出的決定，顯然亦有聽取社會不同意見，在顧及公共財政及長者需要之間尋求平衡。反過來說，以往也不乏一些政策儘管做了公眾諮詢（甚至不止一次），惟基於種種原因，一直再無下文，舉例說，性別承認制度、檔案法及公開資料制度的公眾諮詢，雖已完成多年，但報告未有公開。不過從公眾參與的角度，公眾諮詢及公聽會顯著減少，對於希望向官員和議員直接表達意見的市民而言，始終是損失。

有別於民調的問題由主事者決定、垂詢哪些專家及持份者的主導權也在當局身上，公眾諮詢及公聽會的一大優點，在於公眾參與開放度高，當局理論上有更多機會接觸到不同意見，從而找出之前可能忽略的盲點。另外，比起成立焦點小組等做法，高調舉行公眾諮詢或公聽會，也可起到宣傳及推廣的作用，吸引社會關注及討論。

以往香港社會高度政治化，政策討論常常淪為政治立場或意識形態的敲問，甚或流於意氣之爭，然而這幾年本港政治社會環境已經重塑，政府有條件也有空間鼓勵更多有意義的政策討論。正如立法會議員謝偉俊所言，過去公聽會確有「搞事」情况，但如果因而減少舉行公聽會，則是「去到另一極端」。就算當局認為，一些關乎整體社會長遠需要但短期未必討好的政策，諸如調整公營醫療收費等，未必適合做諮詢，但尚有很多經濟民生政策適合公開諮詢或舉行公聽會，讓公眾參與討論。

精簡決策流程可理解

公眾參與添施政透明

過去一段長時間，香港政治紛亂，社會內耗嚴重，政府很多應該做的事都沒有做好。現在當局致力提高施政效率，希望追回昔日所浪費的時間，完全可以理解。過往政府發展項目每每要走很多諮詢程序，部分更有流於形式化之嫌，適度予以刪減，可以避免拖慢進度，可是保持適度的公眾參與，對於提高決策的認受性及透明度，實有相當大的幫助。當局需要做的是尋求平衡，不能為了追求效率，過度犠牲公眾參與。若說過去香港出現「政治發燒」的情况，近年社會鐘擺明顯走向「政治冷感」的一邊，鼓勵公眾參與政策討論，有助改變這一局面，亦可令到政策制訂更接地氣。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞