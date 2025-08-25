明報新聞網
社評

社評：美俄外交淪打卡表演 烏克蘭和平前路未明

【明報社評】美國總統特朗普本月中在阿拉斯加與俄羅斯總統普京舉行峰會，隨後又在白宮會晤烏克蘭總統澤連斯基及多名歐洲領袖，強調要推進俄烏和平方案。連串外交動作吸引全球目光，特朗普更放話普京與澤連斯基將會面，又揚言俄羅斯同意西方向烏克蘭提供「安全保證」，云云。可是一周過去，俄烏峰會依舊遙遙無期。俄方態度強硬，戰事並未稍歇，和平前景依然黯淡，特朗普上周五暗示可能制裁俄羅斯，又或抽身而退。特朗普曾自誇一上任便能在24小時內結束俄烏戰爭，如今卻顯得束手無策。

連場峰會雷聲大

實際進展雨點小

俄羅斯總統普京2022年2月向烏克蘭發動「特別軍事行動」，聲言要將烏克蘭「去軍事化」及「去納粹化」，又宣稱要保護烏克蘭東部俄語民眾免受「種族滅絕」。西方在軍事上支持烏克蘭，又對俄羅斯實施制裁，試圖在國際舞台上孤立普京，惟對跟俄羅斯直接衝突始終忌諱，令俄烏戰事陷入僵局。特朗普對俄羅斯態度一向較為友善，8月15日在阿拉斯加以紅地氈歡迎普京，標誌美俄關係一大突破。3日後，他又在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基以及英、法、德、意、歐盟、北約等領袖。與上次澤連斯基訪美與共和黨人劍拔弩張的場面相比，這回澤連斯基特意穿上正裝，與特朗普交談甚歡。兩場峰會似乎皆大歡喜：白宮宣稱峰會體現了特朗普對和平努力不懈的承諾，展示美國的領導力；普京打破遭西方外交孤立的狀態；澤連斯基獲得安全保證；歐洲領袖則安心於美國不會棄歐而去。

只是兩場峰會有何實質成果，白宮其實語焉不詳，倒是隨後一周，俄烏戰場炮聲連連。俄軍持續推進，上周四動用600架無人機及40枚導彈攻擊，一家美國工廠遭擊中；周六再奪取頓巴斯兩村落，目前已佔據烏克蘭兩成土地；烏克蘭亦對俄羅斯西部庫斯克地區反擊，俄國稱有核電廠遇襲起火。特朗普顯得有點沮喪。他上周五稱，將在兩周內作出「非常重要的決定」，可能是制裁、關稅，抑或什麼都不做，暗示他隨時可能抽身而去。

普京的立場始終一貫，未有在峰會上有任何讓步。普京一直指北約東擴是俄烏衝突的「根本原因」，亦一直拒絕烏克蘭及西方提出的長期停火要求。普京在美俄峰會上亦重申此立場，聲言要達至和平便要移除俄烏戰爭的「根本原因」，又堅持要求烏克蘭割讓在東部頓巴斯地區的剩餘領土。烏克蘭及其歐洲盟友已明確拒絕任何涉及烏方領土的和平方案。

在此情况下，談判是否仍有可能？特朗普會後曾放話，澤連斯基與普京將展開會談。但澤連斯基上周公開指控俄方刻意拖延，根本無意結束戰爭；俄外長拉夫羅夫則回應稱，「議程未就緒」之前，普京不會與澤連斯基會面。

除領土外，「安全保證」亦是爭議焦點，雙方立場南轅北轍。澤連斯基過去強調「不能在槍口下談判」，如今雖已放棄「長期停火」作為會談前提，但仍堅持烏克蘭必須獲得可靠的安全保證。他期望的是類似北約第五條的安保機制，即對一國的攻擊等同對整體的攻擊。然而，西方一直猶豫，特朗普的態度與前任拜登、奧巴馬無異，對此亦存顧忌。雖然特朗普特使維特科夫（Steve Witkoff）聲稱美俄已達成協議，由美國及歐洲提供所謂「類似北約第五條」的承諾，但細節仍付之闕如。

英法本已牽頭籌組聯盟，計劃向烏克蘭派駐部隊並在其領空巡弋，但若缺乏美國支持，恐難成事。特朗普上周在峰會後雖表態「歐洲是第一道防線，美國提供協助」，甚至暗示可能提供空中力量，但究竟是作戰支援還只是情報監察，卻未說清。

不過，俄羅斯所理解的「安全保證」則完全不同。早在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之初，俄烏曾在白俄羅斯談判，俄羅斯雖同意烏克蘭可獲其伙伴提供安全保障，但同時要求享有否決權。拉夫羅夫上周更直言任何新協議都應該以當時提案為基礎，又建議將中國納入保障國。他還強調，俄羅斯不會接受任何涉及歐洲或北約軍隊進駐烏克蘭的安排。

「土地換和平」膠着

烏克蘭安保成謎

俄烏如何以土地換和平、烏克蘭如何獲得安全保證，這些細節都是調解衝突的核心難題。然而，特朗普對細節興趣不大，更傾向將責任推回俄烏自行解決。普京則明顯只視美國為對手，不把烏克蘭甚至歐洲放在眼內，對俄烏談判態度冷淡，缺乏實際進展並不意外。

特朗普不受意識形態束縛，本應在外交上更具靈活性；但他的急躁與短視，往往使外交淪為「打卡」表演。他在上一任期與朝鮮領袖金正恩的歷史峰會，最終僅留合照。跟美國內政相比，俄烏戰爭對特朗普而言只是「打卡」機會。若特朗普逐漸失去興趣，這場戰爭只會繼續拖延，8月15日的美俄峰會，最終不過是又一場華而不實的外交表演而已。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

