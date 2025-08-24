明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：罷免再敗「非核」不靈光 民進黨政治論述破產

【明報社評】台灣第二波立委罷免投票與「核三延役」公投昨日（8月23日）同步登場，執政的民進黨再度遭遇重大政治挫敗。罷免是民進黨企圖扭轉「朝小野大」劣勢的政治豪賭，公投則是兩大在野黨聯手作政治反制的產物。綠營經歷7月底首波罷免慘敗後，此次再度全軍覆沒；核三公投雖然未達通過門檻，但同意票遠多於反對票的懸殊差距，無疑對民進黨在能源領域的核心論述造成巨大衝擊。是否使用核電，本應是涉及能源安全、經濟發展與科學評估的複雜議題，但在激烈政治對立中被簡化為表態工具，深刻反映台灣重大民生與經濟政策淪為政黨籌碼，而非立足於社會需求與理性辯論。這種扭曲的政治生態，顯然無益於台灣的長遠發展與社會福祉。

第二波罷免全軍覆沒　

賴清德陷入更大弱勢

第2波立委罷免投票結果，7席國民黨立委的罷免案全數未通過，而且反對票均顯著多於支持票。連同7月26日首波罷免，民進黨吞下了「0：32」的慘敗，用最難堪的方式自我證明這場以「捍衛民主」包裝的政治鬧劇是如何缺乏正當性。事實上，首波罷免失利後，儘管賴清德繼續宣示「大罷免與公民同行」，但綠營內部不僅未激發「哀兵」氣勢，反而鬧出內訌，瀰漫絕望氛圍。最終投票結果清晰表明，台灣民眾對民進黨的「仇恨政治」不買帳。賴清德試圖透過鼓動對立來達成個人政治目的，卻令自己站在社會大多數的對立面，非但未能扭轉「朝小野大」，反而使執政處境更趨弱勢。

罷免結果未出意料之外，核三延役公投成為了另一焦點。綠營發起大罷免後，國民黨曾經醞釀推動「反對廢除死刑」與「反對戒嚴」公投，最終卻是由另一在野黨民眾黨提出的核三延役公投成功闖關。民眾黨主席黃國昌在致黨員公開信中，嚴厲批評民進黨過去8年的能源政策失敗，導致再生能源發展不如預期、弊案頻傳，公營的台灣電力公司嚴重虧損，電價不斷調漲，台灣的空氣質素卻惡化，碳排放居高不下。黃國昌強調，核三延役不僅是能源政策選擇，更攸關「國家安全、經濟發展與下一代生存」。

民進黨長期堅持的「非核家園」立場，在台灣社會面對缺電、電價不斷上升等現實問題下，日益顯得僵化。對比今次公投與4年前另一次關於核電的公投，可見民心如何思變。台灣《公民投票法》規定，公投要獲得通過，既必須有效同意票多過反對票，而且有效同意票要達到選民總數25%以上。現時台灣有20,002,091人擁有公投投票權，公投至少需要5,000,523張同意票才可過關。核三公投同意票超過434萬，未能達到過關門檻，但遠遠超過只得151萬的反對票。相比之下，2021年針對核四是否啟封進入商業運作的公投，支持票約380萬，比反對票少了近46萬。4年之間，支持核電的人增加了不少，反對者卻大幅消失。

核電公投民意反轉

社會不滿清晰可見

核電延役本質上並非單純的政治立場之爭，而是涉及能源安全、經濟穩定與環境永續等複雜政策。民進黨政府推動「展綠、增氣、減煤、非核」能源轉型，提出2025年再生能源佔比達20%，2050年實現淨零碳排放。這個政策方向不僅關乎台灣自身能源結構調整，亦與全球減碳進程密切相關。然而，根據2024年官方數據，台灣發電結構中燃氣佔42.4%，燃煤39.2%，核能4.2%，再生能源則為11.7%。再生能源佔比雖有提升，卻與民進黨政策願景存在頗大落差。與此同時，台灣近年多次面臨電價調整壓力。台電指虧損主要源自國際燃料成本上漲，但社會無可避免將電價上漲與能源政策關聯，企業營運成本上升與家庭負擔加重也成為爭議焦點。當再生能源政策目標無法兌現，「非核家園」願景也就難以站得住腳。

在此背景下，台灣社會對核能的態度也出現了顯著轉變。曾是反核倡議者之一的島內知名企業家童子賢，如今也公開表示不能「不顧一切建設太陽能和風力發電，卻排擠核能」，晶片巨頭英偉達的創辦人黃仁勳同樣開腔，對台灣供電穩定表達關切，突顯核能延役是一個實實在在值得深入探討的問題。然而，在台灣高度政治化的氛圍下，如此嚴肅的議題卻無法避免陷入二元對立。部分廢核人士固守過時思維，無視核能技術安全和效率的疊代更新；擁核方則未能充分基於科學論證核能優勢，反而藉貶損新能源來佐證核能的必要性。美國總統特朗普將風電、光電斥為「世紀騙局」的言論，便成為他們攻擊對手的武器。只要對比大陸數據，便可明白這種說法何等無知。大陸不僅再生能源裝機容量與新增容量位居世界前列，核能機組在建數量亦稱冠全球，但在台灣政治討論中，對岸的發展卻難以成為榜樣。

政治掛帥導致公共政策討論失焦，在台灣屢見不鮮，它映照出的問題是政府缺乏長遠規劃、只會用轉移責任的手段來壓抑社會怨氣。這樣的治理方式只會消磨人民對政府的信任。賴清德執政1年多，內政外交表現乏善足陳。在對美關稅談判上，台灣無力突破美國設下的壁壘；內政方面，身為民進黨大本營的台灣南部早前受風災重創，賴清德對此卻失言又失行，備受抨擊。台灣民眾已用選票向沉溺於政治惡鬥、濫用民主機制的政治人物說不，若掌權者依舊執迷不悟，讓所謂的「民主進步」繼續淪為空談，最終只會自掘墳墓。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞