社評：罷免再敗「非核」不靈光 民進黨政治論述破產

第二波罷免全軍覆沒

賴清德陷入更大弱勢

第2波立委罷免投票結果，7席國民黨立委的罷免案全數未通過，而且反對票均顯著多於支持票。連同7月26日首波罷免，民進黨吞下了「0：32」的慘敗，用最難堪的方式自我證明這場以「捍衛民主」包裝的政治鬧劇是如何缺乏正當性。事實上，首波罷免失利後，儘管賴清德繼續宣示「大罷免與公民同行」，但綠營內部不僅未激發「哀兵」氣勢，反而鬧出內訌，瀰漫絕望氛圍。最終投票結果清晰表明，台灣民眾對民進黨的「仇恨政治」不買帳。賴清德試圖透過鼓動對立來達成個人政治目的，卻令自己站在社會大多數的對立面，非但未能扭轉「朝小野大」，反而使執政處境更趨弱勢。

罷免結果未出意料之外，核三延役公投成為了另一焦點。綠營發起大罷免後，國民黨曾經醞釀推動「反對廢除死刑」與「反對戒嚴」公投，最終卻是由另一在野黨民眾黨提出的核三延役公投成功闖關。民眾黨主席黃國昌在致黨員公開信中，嚴厲批評民進黨過去8年的能源政策失敗，導致再生能源發展不如預期、弊案頻傳，公營的台灣電力公司嚴重虧損，電價不斷調漲，台灣的空氣質素卻惡化，碳排放居高不下。黃國昌強調，核三延役不僅是能源政策選擇，更攸關「國家安全、經濟發展與下一代生存」。

民進黨長期堅持的「非核家園」立場，在台灣社會面對缺電、電價不斷上升等現實問題下，日益顯得僵化。對比今次公投與4年前另一次關於核電的公投，可見民心如何思變。台灣《公民投票法》規定，公投要獲得通過，既必須有效同意票多過反對票，而且有效同意票要達到選民總數25%以上。現時台灣有20,002,091人擁有公投投票權，公投至少需要5,000,523張同意票才可過關。核三公投同意票超過434萬，未能達到過關門檻，但遠遠超過只得151萬的反對票。相比之下，2021年針對核四是否啟封進入商業運作的公投，支持票約380萬，比反對票少了近46萬。4年之間，支持核電的人增加了不少，反對者卻大幅消失。

核電公投民意反轉

社會不滿清晰可見

核電延役本質上並非單純的政治立場之爭，而是涉及能源安全、經濟穩定與環境永續等複雜政策。民進黨政府推動「展綠、增氣、減煤、非核」能源轉型，提出2025年再生能源佔比達20%，2050年實現淨零碳排放。這個政策方向不僅關乎台灣自身能源結構調整，亦與全球減碳進程密切相關。然而，根據2024年官方數據，台灣發電結構中燃氣佔42.4%，燃煤39.2%，核能4.2%，再生能源則為11.7%。再生能源佔比雖有提升，卻與民進黨政策願景存在頗大落差。與此同時，台灣近年多次面臨電價調整壓力。台電指虧損主要源自國際燃料成本上漲，但社會無可避免將電價上漲與能源政策關聯，企業營運成本上升與家庭負擔加重也成為爭議焦點。當再生能源政策目標無法兌現，「非核家園」願景也就難以站得住腳。

在此背景下，台灣社會對核能的態度也出現了顯著轉變。曾是反核倡議者之一的島內知名企業家童子賢，如今也公開表示不能「不顧一切建設太陽能和風力發電，卻排擠核能」，晶片巨頭英偉達的創辦人黃仁勳同樣開腔，對台灣供電穩定表達關切，突顯核能延役是一個實實在在值得深入探討的問題。然而，在台灣高度政治化的氛圍下，如此嚴肅的議題卻無法避免陷入二元對立。部分廢核人士固守過時思維，無視核能技術安全和效率的疊代更新；擁核方則未能充分基於科學論證核能優勢，反而藉貶損新能源來佐證核能的必要性。美國總統特朗普將風電、光電斥為「世紀騙局」的言論，便成為他們攻擊對手的武器。只要對比大陸數據，便可明白這種說法何等無知。大陸不僅再生能源裝機容量與新增容量位居世界前列，核能機組在建數量亦稱冠全球，但在台灣政治討論中，對岸的發展卻難以成為榜樣。

政治掛帥導致公共政策討論失焦，在台灣屢見不鮮，它映照出的問題是政府缺乏長遠規劃、只會用轉移責任的手段來壓抑社會怨氣。這樣的治理方式只會消磨人民對政府的信任。賴清德執政1年多，內政外交表現乏善足陳。在對美關稅談判上，台灣無力突破美國設下的壁壘；內政方面，身為民進黨大本營的台灣南部早前受風災重創，賴清德對此卻失言又失行，備受抨擊。台灣民眾已用選票向沉溺於政治惡鬥、濫用民主機制的政治人物說不，若掌權者依舊執迷不悟，讓所謂的「民主進步」繼續淪為空談，最終只會自掘墳墓。

歡迎回應 editorial@mingpao.com